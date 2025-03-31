Promóciók
5 frizura, amit nem szeretnek a férfiak egy nőn – és 5, amit imádnak
Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól
Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk
A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!
4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye
Fedezd fel az idei szezon legtrendibb bakancsait!
Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt
Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!
A nem mindennapi felmérésben megkérdezett férfiak elmondták, mely hajviseleteket kedvelik a legkevésbé – és melyeket találnak kifejezetten vonzónak. A vélemények természetesen szubjektívek, de bepillantást engednek abba, hogyan látják a férfiak a női frizurák világát.
A következő válogatásban ezért a férfiak véleménye kapja a főszerepet, hiszen a felmérésből egy kis támpontot kaphatnak a nők, hogyan tudnak imponálni nekik vagy éppen ellenszenvet kiváltani belőlük egy-egy hajviselettel vagy frizurával. Persze ez nem azt jelenti, hogy görcsösen kell megfelelni a férfiak elvárásainak, de ha kíváncsi vagy arra, hogy a férfiak mit tartanak vonzónak (vagy épp taszítónak), ez a lista adhat némi segítséget – ha másért nem, egy kis játékos inspirációért.
Lássuk!
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Felejtsd el az egyhetes utazásokra vársz! Ha egy hosszú hétvégére ruccansz ki, fantasztikus hatással lehet a mentális egészségedre!
Nem mindig a mennyiség a lényeg, például a következő kirándulásra szánt napjaidat illetően sem. Minél rövidebb az út, annál maximálisabb a feltöltődés!
Minden, amit máris tudni lehet az új Colleen Hoover filmről: jön a Regretting You – Elrontott életek
A következő CoHo adaptáció október 30-tól debütál a mozikban�Allison Williams és Mckenna Grace főszereplésével, és most is készülnöd kell a megrázó pillanatokra!
6 apró szokás, amitől rendezettebbnek és magabiztosabbnak tűnsz
Iszonyat egyszerű őket beépítened a mindennapokba és mégis hatásosak.
Hogyan lehet megőrizni a bizsergést és a szerelmet egy hosszú távú kapcsolatban?
A kapcsolat elején a bizsergés magától jön. Az újdonság, a vágy és a dopamin együttese minden mozdulatot felerősít, csodálatos élménnyé varázsolva minden együtt töltött percet. Pár év után azonban a hormonvihar lecsillapodik, a hétköznapok pedig lassan átszövik a kapcsolatot, ilyenkor sok pár elhidegül a másiktól, esetleg inkább barátként viszonyul a másikhoz. Itt kezdődik a valódi munka: hogyan lehet életben tartani a szerelmet, ha már nem az újdonság hajtja? A kutatások szerint a válasz egyszerre hétköznapi és forradalmian egyszerű. Mutatjuk is, miket érdemes bevetned!
11 árulkodó jel, ami arra utal, azonnal szemüvegre van szükséged
Igen, tudjuk, senki sem szeret vizsgálatokra járni, de ha az alábbi tünetek közül AKÁRMELYIKET is észreveszed magadhoz, csekkolj be szemészhez vagy optometristához!
A koreai nők titkos rutinja, amitől 40 felett is porcelán az arcuk
Ismerd meg a legendás 10 lépéses koreai bőrápolási rutint, amely a tisztítástól a hidratálásig minden lépésben a ragyogó, porcelánbőr titkát rejti.