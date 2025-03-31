Horoszkóp
5 frizura, amit nem szeretnek a férfiak egy nőn – és 5, amit imádnak

Kamilla
Szerelem, Életmód, Pasifórum
Utoljára frissült: 2025. március 31. 10:47

Forrás: gettyimages

haj, frizura
Bár a legfontosabb mindig az, hogy egy nő jól érezze magát a saját frizurájában, egy felmérés mégis érdekes eredményeket hozott.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Ezt a 3 típusú fürdőruhát imádják a férfiak egy nőn - És ezeket a legkevésbé

A nem mindennapi felmérésben megkérdezett férfiak elmondták, mely hajviseleteket kedvelik a legkevésbé – és melyeket találnak kifejezetten vonzónak. A vélemények természetesen szubjektívek, de bepillantást engednek abba, hogyan látják a férfiak a női frizurák világát.

A következő válogatásban ezért a férfiak véleménye kapja a főszerepet, hiszen a felmérésből egy kis támpontot kaphatnak a nők, hogyan tudnak imponálni nekik vagy éppen ellenszenvet kiváltani belőlük egy-egy hajviselettel vagy frizurával. Persze ez nem azt jelenti, hogy görcsösen kell megfelelni a férfiak elvárásainak, de ha kíváncsi vagy arra, hogy a férfiak mit tartanak vonzónak (vagy épp taszítónak), ez a lista adhat némi segítséget – ha másért nem, egy kis játékos inspirációért.

Lássuk!

5 frizura, amit nem szeretnek a férfiak egy nőn – és 5, amit imádnak

