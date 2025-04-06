Szakítanak a nők a pasijukkal a Netflix új romkomja miatt: De tényleg igaza van az Álomlista filmnek?

Miközben ezeket a sorokat írom, továbbra is tartja az első helyét a Netflix aktuális (hazai) toplistáján a filmek között az Álomlista (The Life List) című romantikus vígjáték, ami március 28-án került fel a streamingplatform kínálatába. Ehhez a statisztikához persze én is hozzájárultam, mert – nem tagadom – akárhány hasonló történetet láttam már, továbbra is imádom azokat a filmeket és sorozatokat, amik időről időre emlékeztetnek arra, az élet tényleg túl rövid ahhoz, hogy ne valósítsuk meg az álmainkat és boldogtalanok legyünk. (Igen, tudom, tudom, klisé, de akkor is…)

És a Netflix új romkomja pontosan ezt teszi: amikor a főhősnő, Alex (Sofia Carson) édesanyja, Elizabeth (Connie Britton) meghal, az az utolsó kívánsága, hogy a lánya váltson valóra minden pontot arról a bakancslistáról, amit tizenhárom évesen írt. Szóval, a körülmények talán újszerűek, az üzenetet már számtalanszor hallottuk (akár a P.S. I Love You romantikus drámában): néha érdemes megállni, és feltenni magunknak pár fontos kérdést. Elégedettek vagyunk azzal, ahogyan most élünk? Egyáltalán, tudjuk, kik vagyunk, és mit akarunk IGAZÁN?

Teszteld a társad!

Apropó kérdések: az Álomlista főszereplőjének anyja szerint könnyedén kideríthetjük, vajon a megfelelő partner mellett kötöttünk-e ki. Elisabeth „szerelem-tesztje” tulajdonképpen nagyon egyszerűnek tűnik, hiszen mindössze négy kérdésből áll, de persze csak akkor működhet, ha maximálisan őszinték vagyunk magunkkal az összes pontban.

Egy: Mindent el tudsz neki mondani, ami a szívedben lakozik? Kettő: Kedves? Három: Segít, hogy a legjobbat hozd ki magadból? Négy: El tudod képzelni őt a gyermekeid apjaként?

És az Alexet életre keltő Sofia Carson azt mondja, a fenti párkapcsolati teszt annyira hatásos lett, hogy az Álomlista tesztközönségéből többen is arról számoltak be utólag, hogy szakítottak a barátjukkal, miután mérlegelték a romkomban hallottakat. „Ez a film szépsége. Ez sokkal több, mint egy rom-com” – jelentette ki a Bíbor szívek című romantikus drámával berobbanó színésznő, aki most maga is a saját álomlistáján dolgozik.

„Azt hiszem, rengetegen közülünk - például én is - hajlamosak megfeledkezni arról a kislányról, aki rettenthetetlen álmodozó volt. Ez a film sok tekintetben visszavezetett hozzá. Egy másik Sofiaként sétáltam el a forgatásról, és szerintem a kis Sofia mélységesen büszke lenne rá” – nyilatkozta. Na de, valóban jó ötlet Elisabeth-re hallgatni, és az Álomlista tesztje alapján dönteni a kapcsolatunkról?

Négyből négy?

„Zseniálisnak tartom a feltett kérdéseket, mert egyszerűen lettek megfogalmazva, mégis mély mögöttes dolgokra kérdeznek rá” – fejti ki nekünk Debreczeni-Kondás Eszter pszichológus. „Az első gyakorlatilag a bizalom és az intimitás meglétét térképezi fel. A kedvességre vonatkozó kérdés mögött ott áll az élethez való hozzáállás attitűdje, ami a hétköznapok szempontjából fontos. És nem elhanyagolható egy párkapcsolat szempontjából a fejlődési potenciál sem, hogy ne csak stagnáljunk egymás mellett, hanem előre húzzuk a másikat, erre világít rá a harmadik kérdés. De érdemes gondolkozni azon is, lehetek-e önmagam a partnerem mellett a legjobb és a legrosszabb formámban is, önazonos tudok-e maradni vele. Az pedig, hogy el tudom-e képzelni a gyermekeim apjaként a páromat, az arra mutat rá, vajon látom-e benne és érzem-e magamban az elköteleződési szándékot, egyezik-e a jövőképünk, az értékrendünk” – magyarázza a szakember. De azért felhívja a figyelmet arra is, hogy Elisabeth tesztje sem tökéletes!

Szenvedélyről szó sincs?

„Robert J. Sternberg pszichológus népszerű megközelítése, a szerelem háromszögelmélete szerint egy tartós, boldog párkapcsolat alapja három dolog: az intimitás, elköteleződés és a szenvedély. Ebből az első kettőt szépen körbebombázzák a kérdések, de a szenvedélyről nem esik szó.” Éppen ezért Eszter ajánlana mindenkinek egy ötödik, bónusz pontot is: Van-e köztünk szenvedély?

„Azt hinnénk (és lehet a film készítői is csak ezért hagyták ki ezt), hogy ez sokszor alapvető, de - talán pont a sok csalódás miatt – én gyakran látom azt, különösen a nőknél, hogy hajlamosak a szenvedélyt beáldozni, ha egyébként minden más lényeges tényező stimmel.” A szakember nem győzi hangsúlyozni, hogy egy párkapcsolatban ez is fontos szerepet játszik, és igen, bár különösen a románcok elején dominál, azért ideális esetben később is fel-fel csillan.

Zöld jelzést kaptak a zöld zászlók?

Zárásképpen azért szeretnénk megköszönni a Netflixnek azt is, hogy a Bármit, csak ezt ne (Nobody Wants This) sorozat szexi rabbija, Noah Roklov (Adam Brody) ismét olyan – amúgy golden retriever - internet boyfriendet kaptunk tőlük Kyle Allen Bradje személyében, akinek a red flagek helyett kizárólag zöldeket adunk. „Engem már ott megfogott, amikor először találkozott a főhősnővel. Nem ment bele a csipkelődős játszmákba, kedvesen, de határozottan képviselte önmagát, ami nagy érzelmi érettségre utal. Ez utóbbi a későbbiekben is megmutatkozott, valahogy mindig volt egy stabil horgony érzete Alex - főként a gyász miatti - kicsapongásai mellett. Tetszett, hogy végig egy stabil, támogató szerepben volt, de mindezt anélkül tette, hogy manipulatívan vagy utasítóan lépett volna fel. Nem mehetek el a humor megemlítése mellett sem, ami a kettejük dinamikájának már a kezdetek óta része volt. Szerintem nagyon fontos, hogy egy párnál ez is összhangban legyen” – árulja el Eszter.

