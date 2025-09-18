Mindig barátzónában ragadok, szóval felbéreltem egy Tinder-coach-ot, hogy rátaláljak a szerelemre

Legalábbis a reklámok szerint. A valóságban azonban sokszor inkább a letöltés-törlés végtelen körhintáján találjuk magunkat. Én például az elmúlt hat évben folyamatosan így működtem. Pontosabban úgy, hogy egy kapcsolat véget ért, visszamentem a Tinderre, majd újra töröltem, amikor rájöttem, hogy sehova sem vezet. A legutóbbi szakításom után sem volt másképp. Másfél év után ért véget a kapcsolatom, amiben egyébként az intimitás és a szenvedély már rég kikopott, és amikor a gyász első hullámai lecsillapodtak, újra letöltöttem az appot. Ezúttal eltökélten: most tényleg szexet és valódi kémiát akarok.

Csakhogy a történet ismétlődött. Randiztam, beszélgettem, nevettem, de a szikra hiányzott. Előfordult, hogy nyolc találkozó után sem jutottunk túl a baráti ölelésen. Máskor meg annyira bizonytalan lettem, hogy egy ártatlan puszi után azon kattogtam, hogy vajon ételmaradék van a fogaim között? Elkezdtem azon agyalni, hogy talán én vagyok a baj. Hogy túl sokat akarok. Vagy éppen nem a megfelelő nőkhöz vonzódom. Olyannyira kétségbeestem, hogy már a barátaimtól is megkérdeztem: „Komolyan, ennyire nem sugárzom ki, hogy szeretnék valakit megcsókolni?” A terapeutám pedig végül kimondta: „Úgy hangzik, mintha sürgősen szükséged lenne egy igazán jó szexre egy nővel.” És akkor jött a fordulat. Lehetőséget kaptam, hogy részt vegyek a Tinder saját szerelmi és kapcsolódási szakértője, coachingján. Az ő módszere, a „Follow-Through Formula” abban segít, hogyan biztosíthatjuk, hogy az első randit kövesse második is.

Túl sokat adok

A coach már az első beszélgetésünk alatt rámutatott, hogy túlműködöm a kapcsolataimban. Mindig én teszem meg az első lépést, én kezdeményezek, én biztosítom a biztonságos közeget, de közben elfelejtem felmérni, hogy a másik fél vajon képes-e ugyanennyit adni nekem. Ez pedig oda vezet, hogy az igényeim kielégítetlenek maradnak. Sőt, a barátzóna sem véletlen: nő-nő kapcsolatokban gyakran nincs lefektetett forgatókönyv arra, ki kezdeményezzen. Így könnyű órákig a baráti beszélgetés medrében ragadni. Én pedig hajlamos vagyok azonnal mélyre menni.

Határok és játékosság

A coachom szerint a kulcs az, hogy tisztában legyek a saját határaimmal és vörös zászlóimmal. Ha ezeket előre meghatározom, lesz egy belső iránytűm, ami segít felismerni, kivel érdemes komolyabban is belevágni valamibe. Másrészt megtanított arra is, hogy ne csak a mély beszélgetésre koncentráljak, hanem hozzak be több könnyedséget és játékosságot. A flört, a nevetés és a vonzalom kifejezése ugyanolyan fontos, mint a lelki feltárulkozás.

És mi van a második randival?

A coach szerint három dolog számít: időzítés, lelkesedés és szándék. Nem játszani kell a titokzatost, hanem 24 órán belül írni, ráadásul személyesen és konkrétan. Például felidézni egy pillanatot a randiból, elmondani, mit váltott ki belőlem, és világosan jelezni, hogy szeretném újra látni az illetőt.

Barátzónából kilépve

A coaching megtanított arra, hogy nem bennem van a hiba, és nem vagyok túl sok. Csak eddig rosszul helyeztem a fókuszt, mert folyton azt figyeltem, vajon én megfelelek-e, ahelyett, hogy azt kérdeztem volna: a másik megfelel-e nekem? Lehet, hogy nem leszek egyik napról a másikra randizás-guru, de most először érzem úgy, hogy van kapaszkodóm, és tudom, mire vágyom. És ha ehhez néha kell egy coach, aki kirángat a barátzónából, hát legyen.

Érdemes a Tinder profilodat is kicsit átnézni, ha biztosra szeretnél menni! Íme néhány hasznos tipp:

