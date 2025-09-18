Horoszkóp
Mindig barátzónában ragadok, szóval felbéreltem egy Tinder-coach-ot, hogy rátaláljak a szerelemre

Kamilla
Szerelem
Utoljára frissült: 2025. szeptember 17. 10:33

barátzóna
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol

Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.

Olvasd el!

Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál

Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben

Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.

Olvasd el!

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Az ember azt gondolná, hogy a randiappok egyszerűek: letöltöd, jobbra húzol, találkozol valakivel, és ha szerencséd van, már törölheted is az alkalmazást.

Legalábbis a reklámok szerint. A valóságban azonban sokszor inkább a letöltés-törlés végtelen körhintáján találjuk magunkat. Én például az elmúlt hat évben folyamatosan így működtem. Pontosabban úgy, hogy egy kapcsolat véget ért, visszamentem a Tinderre, majd újra töröltem, amikor rájöttem, hogy sehova sem vezet. A legutóbbi szakításom után sem volt másképp. Másfél év után ért véget a kapcsolatom, amiben egyébként az intimitás és a szenvedély már rég kikopott, és amikor a gyász első hullámai lecsillapodtak, újra letöltöttem az appot. Ezúttal eltökélten: most tényleg szexet és valódi kémiát akarok.

Csakhogy a történet ismétlődött. Randiztam, beszélgettem, nevettem, de a szikra hiányzott. Előfordult, hogy nyolc találkozó után sem jutottunk túl a baráti ölelésen. Máskor meg annyira bizonytalan lettem, hogy egy ártatlan puszi után azon kattogtam, hogy vajon ételmaradék van a fogaim között? Elkezdtem azon agyalni, hogy talán én vagyok a baj. Hogy túl sokat akarok. Vagy éppen nem a megfelelő nőkhöz vonzódom. Olyannyira kétségbeestem, hogy már a barátaimtól is megkérdeztem: „Komolyan, ennyire nem sugárzom ki, hogy szeretnék valakit megcsókolni?” A terapeutám pedig végül kimondta: „Úgy hangzik, mintha sürgősen szükséged lenne egy igazán jó szexre egy nővel.” És akkor jött a fordulat. Lehetőséget kaptam, hogy részt vegyek a Tinder saját szerelmi és kapcsolódási szakértője, coachingján. Az ő módszere, a „Follow-Through Formula” abban segít, hogyan biztosíthatjuk, hogy az első randit kövesse második is.

Kép
forrás: gettyimages

Túl sokat adok

A coach már az első beszélgetésünk alatt rámutatott, hogy túlműködöm a kapcsolataimban. Mindig én teszem meg az első lépést, én kezdeményezek, én biztosítom a biztonságos közeget, de közben elfelejtem felmérni, hogy a másik fél vajon képes-e ugyanennyit adni nekem. Ez pedig oda vezet, hogy az igényeim kielégítetlenek maradnak. Sőt, a barátzóna sem véletlen: nő-nő kapcsolatokban gyakran nincs lefektetett forgatókönyv arra, ki kezdeményezzen. Így könnyű órákig a baráti beszélgetés medrében ragadni. Én pedig hajlamos vagyok azonnal mélyre menni.

Határok és játékosság

A coachom szerint a kulcs az, hogy tisztában legyek a saját határaimmal és vörös zászlóimmal. Ha ezeket előre meghatározom, lesz egy belső iránytűm, ami segít felismerni, kivel érdemes komolyabban is belevágni valamibe. Másrészt megtanított arra is, hogy ne csak a mély beszélgetésre koncentráljak, hanem hozzak be több könnyedséget és játékosságot. A flört, a nevetés és a vonzalom kifejezése ugyanolyan fontos, mint a lelki feltárulkozás.

És mi van a második randival?

A coach szerint három dolog számít: időzítés, lelkesedés és szándék. Nem játszani kell a titokzatost, hanem 24 órán belül írni, ráadásul személyesen és konkrétan. Például felidézni egy pillanatot a randiból, elmondani, mit váltott ki belőlem, és világosan jelezni, hogy szeretném újra látni az illetőt.

Kép
forrás: gettyimages

Barátzónából kilépve

A coaching megtanított arra, hogy nem bennem van a hiba, és nem vagyok túl sok. Csak eddig rosszul helyeztem a fókuszt, mert folyton azt figyeltem, vajon én megfelelek-e, ahelyett, hogy azt kérdeztem volna: a másik megfelel-e nekem? Lehet, hogy nem leszek egyik napról a másikra randizás-guru, de most először érzem úgy, hogy van kapaszkodóm, és tudom, mire vágyom. És ha ehhez néha kell egy coach, aki kirángat a barátzónából, hát legyen.

Érdemes a Tinder profilodat is kicsit átnézni, ha biztosra szeretnél menni! Íme néhány hasznos tipp:

