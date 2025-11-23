10 dolog, ami megcsalásnak számít, és lehet, hogy eddig te is csináltad

A megcsalás fogalma elsőre elég egyértelmű. Ha valaki megcsókol valakit, lefekszik vele, az egyértelműen félrelépés. Ahogy az is, ha erre a szintre nem jutnak el, de állandóan beszélgetnek, és érzelmileg túl közel kerülnek egymáshoz. Ez az érzelmi megcsalás. De azért a hűtlenség nem ennyire fekete vagy fehér, igaz? Erre találták ki évekkel ezelőtt a mikromegcsalás fogalmát.

Egyszerűen fogalmazva a mikromegcsalás minden olyan viselkedést magában foglal, ami a megcsalás és a „még nem számít megcsalásnak” között helyezkedik el. Hogy a mikromegcsalás valódi hűtlenségnek minősül-e, erősen vitatott kérdés, és mindenki máshogy véli. Mi most összeszedtünk 20 példát olyan viselkedésekre, amelyek már ebbe a kategóriába tartoznak, és neked meg kell szavaznod, szerinted ez már hűtlenségnek számít-e.

Lássuk!

1. Azt mondod valakinek, hogy szingli vagy...

...pedig igenis van párod. De az adott szituációban úgy érzed, megteheted, hogy legalább gondolatban szingli legyél, és nem árulod el, hogy foglalt a szíved. Például bulizol a csajokkal, és odaverődik hozzátok egy pasitársaság, az egyik srác pedig titkon nagyon is tetszik neked. Beszélgetni kezdtek, és egyszerűen elhallgatod, hogy otthon vár téged valaki. Hiába gondolod, hogy ez így nem hazugság és nem is megcsalás, hiszen nem történik köztetek semmi, max egy kis tánc, ez pontosan a mikromegcsalás kategóriájába tartozik.

Szerinted megcsalás, ha valaki nem árulja el, hogy kapcsolatban van? Igen, nyilván nem véletlen, hogy nem akarja elmondani... Nem, ebben nincs semmi félrelépés. Van ilyen élethelyzet.

2. Nem törölted le magad a társkeresőről

Legyen az Tinder, Bumble, Two vagy bármilyen társkereső oldal, ahol korábban fent voltál, ha azután sem törölted a profilod, hogy összejöttél a pároddal, ez mikromegcsalás. Mert még ha nem is mondod ki, valójában azért nem nyomod meg a TÖRLÉS gombot, hogy nyitva hagyd a lehetőséget mások felé.

Megcsalásnak számít, ha valaki továbbra is fent van a társkeresőn? Hogy a viharba ne! Nem, szerintem ez tök oké lehet.

3. Csetelsz valakivel, aki titokban tetszik neked

Ez lehet mondjuk egy kolléga, akiről mindig is azt gondoltad, hogy jól néz ki. Vagy egy régi osztálytársad, akiért odavoltál 10 éve. Ha kapcsolatban élsz, tartozol annyival a párodnak (és magadnak is), hogy elkerülsz minden olyan helyzetet, ami kísértésbe vihet – ez ugyanis könnyen a mikromegcsalás egyik formájává válhat. Még ha személyesen soha nem is találkoztok, az, hogy csetelsz valakivel, aki bejön neked, már azt jelzi, hogy nem vagy teljesen lojális a partneredhez.

Megcsalásnak számít, ha olyannal csetelsz, aki titkon bejön neked? Igen, szerintem ez nagyon nem fér bele. Nem, mi van abban, hogy beszélgetünk? Nem találkozunk...

4. Olyan ember posztjait és fotóit lájkolod, aki tetszik neked

Ha a közösségi médiában van valaki, akit kitüntetett figyelemmel követsz, állandóan lájkolod a posztjait, kommentelsz a fotói alá, az egyértelműen jelez valamit. Pláne, ha titkon tetszik is neked ez a valaki, és nem mondjuk egy hollywoodi sztárról van szó. Hiszen valld csak be: azért lájkolod, azért kommentelsz, mert azt szeretnéd, ha felfigyelne rád.

Szerinted megcsalásnak számít lájkolni valakit, aki bejön neked titkon? Igen, hisz ahogy a cikk is írja, a figyelmét akarja felkelteni. Biztos nem véletlenül... Nem, a lájk nem egyenlő a megcsalással. Kár ezen feszülni!

5. Titkolod, kivel beszélsz

Mert tudod, hogy a partneredet felzaklatja, ha az exeddel/pasi kollégával/régi haverral dumálsz. Nyilván itt fontos azt is mérlegelni, hogy miért zavarja a partneredet, de a lényeg, hogy ha úgy döntesz, hogy márpedig folytatod a beszélgetéseket, csak szimplán eltitkolod előle, az mikromegcsalás.

Mit gondolsz, megcsalás, ha titkolod, hogy kivel beszélsz? Igen, egy kapcsolatban nincs helye titkoknak. Nem, ez rendben van bizonyos helyzetekben.

6. Flörtölsz valakivel

A flörtölés sokak szerint belefér, mások szerint nincs helye kapcsolatban élőknél. Akárhogy is, szakértők szerint a mikromegcsalás kategóriába esik. Ha megdicséred egy másik férfi külsejét, bókolsz neki, flörtölsz akár szóban vagy írásban, az átléphet egy határt.

Megcsalás a flörtölés? Igen, aki kapcsolatban él, bírja már ki nélküle! Ne vicceljünk már, a flörtölés teljesen ártalmatlan!

7. Küldesz magadról fotót valaki másnak

Van egy haverod, kollégád vagy régi ismerősöd, akivel beszélgettek a neten. Aztán valamilyen úton-módon oda jut ki a csevegés, hogy küldesz magadról egy fotót. Ártalmatlan szelfi, mondjuk mert tök jó a frizurád vagy meg akartad mutatni, milyen csinos lett a sminked. Na, ez abszolút mikromegcsalás, hiszen nagyon sokak szemében nem fér bele.

Nálad ez már megcsalás kategória? Persze, aki úgy érzi, magáról fotókat küldözgetne másnak, az jelent valamit. Nem, hacsak nem pucér fotók, akkor belefér!

8. Megadod valakinek a telefonszámod

Vagy a mail címed, a profilod, hogy felkereshessen és tudjatok beszélgetni. Nem munkahelyi dolog, hanem mert szimpatikusak vagytok egymásnak. Őszintén: tényleg úgy barátot keresel? Egyáltalán hiszel a fiú-lány barátságban? Ugye... Nem véletlen, hogy ez is felkerült a listánkra!

Megcsalás, ha megadja a párod valakinek az elérhetőségét? Igen, hiszen nyilván azért adja meg, mert szeretné, hogy keressék. Vajon miért...? Nem, ez nem megcsalás. A megcsalás nem itt kezdődik.

9. Titokban tartod a kapcsolatot az exeddel

Vannak emberek, akik simán tudnak barátkozni az exükkel, és vannak, akik nem is akarják látni többet a volt partnert. Ez rendben is van. Mindkettő opció. Ami viszont már nem okés, ha valaki tartja a kapcsolatot az exszel, de teljesen titokban, és ezt az aktuális párjának nem mondja el.

Szerinted megcsalás, ha a párod titkon az exével tartja a kapcsolatot? Igen, hiszen minek titkolná, ha nem azért, mert rosszban sántikál? Nem, teljesen ártalmatlan is lehet.

10. Direkt csinosan öltözöl fel - valaki más miatt

Tegyük fel, hogy meetinged lesz, ahol neked kell előadnod. És ott lesz az a férfi kolléga, akit titkon jóképűnek találsz, úgyhogy extra figyelmet fektetsz aznap a külsődre. Erősebb smink, csinosabb ruha, mert szeretnéd, hogy azt gondolja rólad: ez igen! Kitaláltad már? Ez is mikromegcsalás!

Mit gondolsz, ez megcsalás? Igen, ha valaki azért csípi ki magát, hogy másnak tetsszen, az átlépi a határt. Nem, nincs ezzel semmi baj. Mindent a szemnek!

