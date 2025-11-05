Kedvenc Gossip Girl-párosod óriási titkot árul el a szerelmi életedről

Hat évad alatt a Gossip Girl tele volt szakításokkal és kibékülésekkel, kegyetlen árulásokkal és botrányos viszonyokkal. Bár sokszor úgy tűnt, hogy egy-egy párosnál most aztán tényleg mindennek vége, a fináléra valahogy szinte minden szereplő valamilyen formában romantikus kapcsolatba került egymással. Mondani sem kell, hogy a sorozatban nem volt azért minden kapcsolat egyenértékű. Voltak olyanok, amiket a rajongók utáltak, és olyanok is, amelyeket meg imádtak. Egy biztos: mindenkinek megvolt a kedvenc Gossip Girl-párosa, és tuti, hogy neked is. Ez pedig sok mindent elárul rólad.

Természetesen nem minden Gossip Girl-párosítás érdemli meg, hogy újra felelevenítsük. Lily és Bart szenvedélytől mentes házasságától kezdve Chuck és Jenny elcsavart viszonyán át egészen Rufus és Ivy traumatikus kapcsolatáig vannak olyan kapcsolatok, amelyeket jobb elfelejteni. És ne feledkezzünk meg Blair románcáról Lord Marcusszal sem, ami hirtelen ért véget, amikor kiderült, hogy a férfi a mostohaanyjával flörtöl.

Ám minden bizarr, erőltetett párosítás mellett voltak olyan bonyolult kapcsolatok is, amelyekben két ember valóban kiegészítette és mélyen szerette egymást a legfinomabb részletekig. Íme néhány a sorozat legjobb románcai közül és amit a te végső Gossip Girl #couplegoals-od elárulhat a saját szerelmi életedről.

