Csúf igazság: 5 jel, hogy a párod igazából kicsit sem bízik benned
Bizalom nélkül még a legerősebb kapcsolatok is pillanatok alatt omolhatnak össze, akár egy kártyavár. Sok esetben a problémák már a kezdetekkor jelen vannak, akár korábbi rossz tapasztalatok, akár egy aktuális történés miatt. Bár mindenki tudja, hogy ahol nincs meg a kellő bizalom már a kezdetekkor, ott később csak rosszabb lesz a helyzet, de ennek ellenére is sokan mennek bele a kapcsolatba a szerelem miatt.
Aztán ahogy telnek a hónapok, évek, és valami miatt a bizalom még inkább meginog, a folytatás szinte garantáltan nem lesz hosszú életű. Mert azt érzi az egyik fél, hogy a párja bármikor elárulhatja őt, nem érzi magát megbecsülve, esetleg úgy gondolja, bizonyos dolgokat nem oszthat meg a társával. Emiatt állandóvá válnak a viták, vagy teljesen elzárkóznak egymástól a felek. Nők és férfiak egészen másképp kezelik a bizalmi kérdések problémáját, de egy biztos: ugyanolyan fájdalmas hatással van mindkettőjükre, ha ez eltűnik.
De miből tudhatod, hogy a párod nem bízik benned? Milyen jelek utalhatnak arra, ha egy férfi azt gondolja, a társa biztosan elárulja majd őt? Most utánajártunk ennek, és felfedjük a csúf igazságot.
1. Minden tetted megkérdőjelezi
Akármit csinálsz, szkeptikus reakciókat kapsz. A párod azt hiszi, hogy valamit fedni próbálsz a viselkedéseddel, állandóan megkérdőjelez téged, és gyanúsnak tartja, ha például megdicséred őt (hisz ezzel valamit biztos rejtegetni akarsz). Volt egy programod péntekre, de más helyszínre szervezték? Ha ezekután kérdezősködni kezd, gyanakvóvá válik, akkor biztos, hogy nem bízik meg benned teljesen.
A cikk még nem ért véget! A folytatást a galériában találod - az utolsó pontban pedig meglepően sokan fognak magukra és/vagy párjukra ismerni. Sajnos.
