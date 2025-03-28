Horoszkóp
Csúf igazság: 5 jel, hogy a párod igazából kicsit sem bízik benned

Léna
Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Szerelem, Párkapcsolat
Utoljára frissült: 2025. március 27. 10:35

Forrás: Disney+

Csúf igazság: 5 jel, hogy a párod igazából kicsit sem bízik benned
Napi horoszkóp október 18.: az Oroszlánok kissé túlvállalják magukat, a Skoripók rátermettségüket bizonyíthatják

A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
EZ a hajszín lesz az ősz legnagyobb dobása: 6 változat, ha ki akarod próbálni

Ideje a merészebb színek felé kacsintgatni, ugyanis idén ősszel irtó trendi lesz!

TOP10 őszi manikűrtrend, amivel nem foghatsz mellé a következő hónapokban

Tanácstalan vagy a nyári körömminták után? Adunk néhány ötletet a tökéletes őszi manikűrhöz.

10 ikonikus filmjelenet, amit a színészek valójában utáltak leforgatni

Ezeket a filmjeleneteket egy kicsit sem élvezték a színészek, és nem véletlenül!

Ezért ne tedd ki soha éjszakára az ételt a teraszra - Hiába van hideg!

Több okból kifolyólag sem ajánlják a szakértők.

Napi horoszkóp október 17.: az Oroszlánok sikeresen jöhetnek ki egy bizonyos helyzetből, a Skorpiók régi tervüket valósíthatják meg

A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Ezek a jelek nagyon sokat elmondanak egy kapcsolatról.
Olvasd el ezt is! 4 hiba, amit a legtöbb nő elkövet a párkapcsolataiban a harmincas éveiben

Bizalom nélkül még a legerősebb kapcsolatok is pillanatok alatt omolhatnak össze, akár egy kártyavár. Sok esetben a problémák már a kezdetekkor jelen vannak, akár korábbi rossz tapasztalatok, akár egy aktuális történés miatt. Bár mindenki tudja, hogy ahol nincs meg a kellő bizalom már a kezdetekkor, ott később csak rosszabb lesz a helyzet, de ennek ellenére is sokan mennek bele a kapcsolatba a szerelem miatt.

Aztán ahogy telnek a hónapok, évek, és valami miatt a bizalom még inkább meginog, a folytatás szinte garantáltan nem lesz hosszú életű. Mert azt érzi az egyik fél, hogy a párja bármikor elárulhatja őt, nem érzi magát megbecsülve, esetleg úgy gondolja, bizonyos dolgokat nem oszthat meg a társával. Emiatt állandóvá válnak a viták, vagy teljesen elzárkóznak egymástól a felek. Nők és férfiak egészen másképp kezelik a bizalmi kérdések problémáját, de egy biztos: ugyanolyan fájdalmas hatással van mindkettőjükre, ha ez eltűnik.

De miből tudhatod, hogy a párod nem bízik benned? Milyen jelek utalhatnak arra, ha egy férfi azt gondolja, a társa biztosan elárulja majd őt? Most utánajártunk ennek, és felfedjük a csúf igazságot.

1. Minden tetted megkérdőjelezi

Akármit csinálsz, szkeptikus reakciókat kapsz. A párod azt hiszi, hogy valamit fedni próbálsz a viselkedéseddel, állandóan megkérdőjelez téged, és gyanúsnak tartja, ha például megdicséred őt (hisz ezzel valamit biztos rejtegetni akarsz). Volt egy programod péntekre, de más helyszínre szervezték? Ha ezekután kérdezősködni kezd, gyanakvóvá válik, akkor biztos, hogy nem bízik meg benned teljesen.

A cikk még nem ért véget! A folytatást a galériában találod - az utolsó pontban pedig meglepően sokan fognak magukra és/vagy párjukra ismerni. Sajnos.

Csúf igazság: 4 jel, hogy a párod igazából kicsit sem bízik benned

