Egy amerikai kutatás szerint átlagosan heti 11 alkalommal hazudunk, míg egy másik vizsgálat azt mutatta ki, hogy egy 10 perces beszélgetés során az emberek 60%-a legalább egyszer ferdít az igazságon. És mi történik, ha üzenetváltásról, csetelésről van szó? Ott még könnyebb füllenteni, mivel nincs szemkontaktus, nincs azonnali visszakérdezés, sem megérzés, hogy a másik metakommunikációja nem stimmel.

Miközben az e-maileket tartják a legőszintébb kommunikációs formának, a chat-üzenetek sokszor a legmegtévesztőbbek. Egy okos hazudozó ugyanis tudatosan megválogatja a szavait, zseniálisan vált és terel témát, vagy épp próbál időt nyerni, hogy kitaláljon egy „jobb sztorit”. Ha pedig a párod viselkedése az, ami gyanússá válik, és ő az, akit felül kéne vizsgálnod, nem árt tudnod, milyen írott jelekre figyelj.

Íme 6 intő jel, ami arra utalhat, hogy valaki nem őszinte az üzeneteiben!

Ha a párod ezeket írja üzenetben, hazudik neked: így szúrd ki

