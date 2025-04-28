Horoszkóp
Ha a párod ezeket írja üzenetben, hazudik neked: így szúrd ki

Kamilla
Szerelem, Párkapcsolat
Utoljára frissült: 2025. április 24. 20:06

A hazugság művészete sajnos a hétköznapi párkapcsolatokban is jelen van. És egy megrögzött hazudozót nem épp könnyű tetten érni.
Egy amerikai kutatás szerint átlagosan heti 11 alkalommal hazudunk, míg egy másik vizsgálat azt mutatta ki, hogy egy 10 perces beszélgetés során az emberek 60%-a legalább egyszer ferdít az igazságon. És mi történik, ha üzenetváltásról, csetelésről van szó? Ott még könnyebb füllenteni, mivel nincs szemkontaktus, nincs azonnali visszakérdezés, sem megérzés, hogy a másik metakommunikációja nem stimmel.

Miközben az e-maileket tartják a legőszintébb kommunikációs formának, a chat-üzenetek sokszor a legmegtévesztőbbek. Egy okos hazudozó ugyanis tudatosan megválogatja a szavait, zseniálisan vált és terel témát, vagy épp próbál időt nyerni, hogy kitaláljon egy „jobb sztorit”. Ha pedig a párod viselkedése az, ami gyanússá válik, és ő az, akit felül kéne vizsgálnod, nem árt tudnod, milyen írott jelekre figyelj.

Íme 6 intő jel, ami arra utalhat, hogy valaki nem őszinte az üzeneteiben!

