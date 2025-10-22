Promóciók
Hogyan lehet megőrizni a bizsergést és a szerelmet egy hosszú távú kapcsolatban?
Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól
Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk
A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!
4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye
Fedezd fel az idei szezon legtrendibb bakancsait!
Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt
Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!
Ezek a legnagyobb green flag-ek egy kapcsolat elején a szakértők szerint
Jó-jó, tudjuk, hogy mindenki a red flag-eket, vagyis a legrosszabb tulajdonságokat szereti először kiszűrni a partnerében, de azért ne felejts el odafigyelni ezek ellenkezőjére sem! Legalább olyan fontosak ugyanis a kis zöld zászlócskák, mint a pirosak!
A szerelem kezdetén minden könnyű. Az ember szinte lebeg, a másik mosolya önmagában jutalom, a beszélgetések éjszakába nyúlnak, és minden pillanatban ott a felfedezés öröme. Aztán egyszer csak megjelennek a hétköznapok: munka, fáradtság, logisztika, észrevétlenül beáll a rutin, ami bizony, ha nem figyelünk oda, megöli a szerelmet. A bizsergés lassan elcsitul, a figyelem elapad, és sok párban megszületik a kérdés: lehet-e még ugyanúgy szeretni, ugyanolyan hévvel, mint az elején?
A pszichológiai kutatások szerint nemcsak hogy lehet, hanem valójában ez a hosszú távú kapcsolatok igazi művészete. A szerelem nem egyszeri ajándék, hanem folyamatos döntés és gyakorlat. John Gottman, Arthur Aron és más kutatók évtizedek óta vizsgálják, mit csinálnak másképp azok a párok, akik évtizedek után is bensőségesek, kíváncsiak és érzelmileg kötődők maradnak. A mintázatok meglepően következetesek: a boldog házasság nem a szenvedély állandóságán, hanem a figyelem, az empátia és a közös növekedés rendszerességén alapul.
Az alábbiakban 6 olyan létfontosságú dolgot gyűjtöttünk össze, amelynek hatására képesek leszünk megteremteni a bizsergést egy hosszú távú kapcsolatban. Mutatjuk is, melyek azok a szokások, amik segítenek abban, hogy hosszú távon is megőrizd a szerelmet!
Így őrizd meg a bizsergést és a szerelmet egy hosszú távú kapcsolatban!
