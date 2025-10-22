Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Szerelem
  3. Párkapcsolat

Hogyan lehet megőrizni a bizsergést és a szerelmet egy hosszú távú kapcsolatban?

#Szerelem
#párkapcsolatom
#A szerelem ideje
Éva Magazin
Szerelem, Párkapcsolat
Utoljára frissült: 2025. október 20. 12:17

Forrás: ahmet öktem/Pexels

így lehet megőrizni a szerelmet egy kapcsolatban
A nap cikke

Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól

Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket

A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk

A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!

Olvasd el!

4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye

Fedezd fel az idei szezon legtrendibb bakancsait!

Olvasd el!

Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt

Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!

Olvasd el!

Ezek a legnagyobb green flag-ek egy kapcsolat elején a szakértők szerint

Jó-jó, tudjuk, hogy mindenki a red flag-eket, vagyis a legrosszabb tulajdonságokat szereti először kiszűrni a partnerében, de azért ne felejts el odafigyelni ezek ellenkezőjére sem! Legalább olyan fontosak ugyanis a kis zöld zászlócskák, mint a pirosak!

Facebook
Twitter
Pinterest
A kapcsolat elején a bizsergés magától jön. Az újdonság, a vágy és a dopamin együttese minden mozdulatot felerősít, csodálatos élménnyé varázsolva minden együtt töltött percet. Pár év után azonban a hormonvihar lecsillapodik, a hétköznapok pedig lassan átszövik a kapcsolatot, ilyenkor sok pár elhidegül a másiktól, esetleg inkább barátként viszonyul a másikhoz. Itt kezdődik a valódi munka: hogyan lehet életben tartani a szerelmet, ha már nem az újdonság hajtja? A kutatások szerint a válasz egyszerre hétköznapi és forradalmian egyszerű. Mutatjuk is, miket érdemes bevetned!

A szerelem kezdetén minden könnyű. Az ember szinte lebeg, a másik mosolya önmagában jutalom, a beszélgetések éjszakába nyúlnak, és minden pillanatban ott a felfedezés öröme. Aztán egyszer csak megjelennek a hétköznapok: munka, fáradtság, logisztika, észrevétlenül beáll a rutin, ami bizony, ha nem figyelünk oda, megöli a szerelmet. A bizsergés lassan elcsitul, a figyelem elapad, és sok párban megszületik a kérdés: lehet-e még ugyanúgy szeretni, ugyanolyan hévvel, mint az elején?

A pszichológiai kutatások szerint nemcsak hogy lehet, hanem valójában ez a hosszú távú kapcsolatok igazi művészete. A szerelem nem egyszeri ajándék, hanem folyamatos döntés és gyakorlat. John Gottman, Arthur Aron és más kutatók évtizedek óta vizsgálják, mit csinálnak másképp azok a párok, akik évtizedek után is bensőségesek, kíváncsiak és érzelmileg kötődők maradnak. A mintázatok meglepően következetesek: a boldog házasság nem a szenvedély állandóságán, hanem a figyelem, az empátia és a közös növekedés rendszerességén alapul.

Kép
forrás: Tarikul Raana/Pexels

Az alábbiakban 6 olyan létfontosságú dolgot gyűjtöttünk össze, amelynek hatására képesek leszünk megteremteni a bizsergést egy hosszú távú kapcsolatban. Mutatjuk is, melyek azok a szokások, amik segítenek abban, hogy hosszú távon is megőrizd a szerelmet!

Így őrizd meg a bizsergést és a szerelmet egy hosszú távú kapcsolatban!

Galéria / 6 kép

Így őrizheted meg a bizsergést egy hosszú távú kapcsolatban

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az ÉVA Magazin írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Kép
Egészség

11 árulkodó jel, ami arra utal, azonnal szemüvegre van szükséged

Igen, tudjuk, senki sem szeret vizsgálatokra járni, de ha az alábbi tünetek közül AKÁRMELYIKET is észreveszed magadhoz, csekkolj be szemészhez vagy optometristához!

Kép
Szépség

A koreai nők titkos rutinja, amitől 40 felett is porcelán az arcuk

Ismerd meg a legendás 10 lépéses koreai bőrápolási rutint, amely a tisztítástól a hidratálásig minden lépésben a ragyogó, porcelánbőr titkát rejti.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk

A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!

Kép
Életmód

Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól

Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.

Kép
Szerelem

7 titok, amit nem tudtál a csiklóról - Idősebb korban sem veszít érzékenységéből

A női test egyik legrejtélyesebb része évszázadokon át tabunak számított, és sokáig még az orvostudomány sem fordított elég figyelmet rá. Pedig a csikló nagyon fontos szerepet tölt be!

Kép
Életmód

10 remek történelmi utalás a Forrest Gumpból

Tom Hanks nagyszerű alakítása mellett a filmnek kifejezetten nagy erősségei a történelmi pillanatok, olykor más kontextusba helyezve.