Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Szerelem

Tedd fel ezt a 3 kérdést a párodnak: a válaszából kiderül, tényleg szerelmes-e beléd

#Szerelem
#Párkapcsolat
#kapcsolat
#Kérdés
#Szerelmes
#3 kérdés
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Szerelem
Utoljára frissült: 2025. október 19. 16:31

Forrás: Normal people c. sorozat

Tedd fel ezt a 3 kérdést a párodnak: a válaszából kiderül, tényleg szerelmes-e beléd
A nap cikke

Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból

A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

Félelmetes! Ez történik a testeddel, ha nem szedsz magnéziumot

A magnézium az egyik legfontosabb, mégis leginkább alábecsült ásványi anyag a szervezetünkben.

Olvasd el!

Reese Witherspoon egyszerű tippjével búcsút inthetsz a szorongásnak – neki bevált!

A csodás színésznő egy inspiráló tanácsot osztott meg követőivel, ami segíthet leküzdeni a mindennapi stresszt.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket

A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt

Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!

Olvasd el!

Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű

Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.

Facebook
Twitter
Pinterest
Három kérdés, három válasz, és máris kiderül, mennyire mélyek a párod érzései. Ez a beszélgetés többet elárul, mint gondolnád!

Egy őszinte beszélgetés mindig a legjobb módja annak, hogy megtudd, a párod mennyire szerelmes beléd. Persze ezt a kérdést így, egyenesen feltenni nem szeretjük, és valljuk be, válaszolni sem könnyű rá. Épp ezért hoztunk el három egyszerű, de annál mélyebb kérdést, melyek segítenek megérteni, mi rejtőzik a párod fejében, és hogyan látja kettőtök kapcsolatát. Ha őszintén válaszol, a válaszokból hamar kiderül, szerelemről vagy inkább megszokásról van-e szó.

1. Milyennek látod a közös jövőnket?

Egy szerelmes férfi tervez, együtt képzeli el az életeteket, és még ha a részletekben bizonytalan is, egy dologban biztos: te ott vagy a képben. Nem baj, ha a párod nem látja még tisztán a jövőképet, nem tudja fixen, hogy szeretne családi házat és gyerekeket vagy inkább utazna, de azt tudja, hogy mindezt veled képzeli el.

Milyen válasz utal arra, hogy nem szerelmes beléd? Ha a válaszában te nem vagy ott. Ha letudja gyorsan, hogy "fogalmam sincs" vagy "áh, nem gondolkodtam még ezen", esetleg azzal jön, hogy "én a jelenben élek", az mind kitérő válasz. Mert nem mer őszintének lenni veled, nem meri elmondani, hogy bizonytalan kettőtöket illetően. De hazudni sem akar. Szintén a szerelem hiányára utal, ha a válaszában kizárólag arról mesél, ő mit akar, és nem vagy benne ebben a történetben. Például valóra váltani

2. Mi az, amit a legjobban szeretsz a párkapcsolatunkban?

Egy ilyen kérdésnél a válasz nemcsak arról árulkodik, hogy mit értékel benned, hanem arról is, milyen érzései vannak kettőtökkel kapcsolatban. Ha valóban szerelmes, akkor a válasza érzelmi, személyes és konkrét lesz, például: "Azt, hogy mindig megnevettetsz", esetleg "hogy biztonságban érzem magam melletted" vagy "azt, hogy minden helyzetben számíthatok rád." Ezek mind az érzelmi kötődés és szeretet jelei.

Milyen válasz utal arra, hogy nem szerelmes beléd? Ha a válasz inkább általános, felszínes vagy tárgyilagos "Jó vagy az ágyban", "mindig jó kajákat főzöl", az arra utalhat, hogy inkább megszokásból vagy kényelemből van jelen, nem mély érzelmi kötődésből.

3. Ha most újrakezdhetnéd az életed, mit csinálnál másképp?

Ha a párod valóban szerelmes, akkor a válaszában valamilyen formában meg fogsz jelenni, akár közvetlenül, akár utalásként. Például: "Sok mindent másképp csinálnék, de téged nem hagynálak ki belőle." Vagy: "Lehet, hogy mást tanulnék, de örülök, hogy végül így találkoztunk." Ezek a válaszok azt mutatják, hogy te az élete fontos és értékes része vagy, és nem tudná elképzelni nélküled az életét. Ez a valódi kötődés egyik legerősebb jele.

Milyen válasz utal arra, hogy nem szerelmes beléd? Ha a válasz teljesen független tőled vagy a kapcsolattól, és egyértelmű, hogy nem bánta volna, ha az élete máshogy alakul, ezáltal viszont te is kimaradsz belőle. Például: "Fiatalon elköltöznék külföldre", vagy "Nem kötném le magam túl hamar, többet buliznék, utaznék." Ezek az arra utalnak, hogy a kapcsolat nem központi szerepű az életében. Ez pláne igaz, ha firtatni kezded, hogy "de akkor nem találkoztunk volna...", és ő eltereli a témát!

És ha ezekben ráismersz, már biztos is, hogy kiszeretett belőled:

Galéria / 6 kép

Jelek, hogy a pasid teljesen kiszeretett belőled: gondolkozz a szakításon!

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Kép
Életmód

A karakter, aki megmentette (vagy tönkretette) az alábbi színészek karrierjét

Tény és való, hogy Hollywoodban nincs kiszámítható sikerrecept.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket

A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Kép
Divat

Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt

Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!

Kép
Egészség

Félelmetes! Ez történik a testeddel, ha nem szedsz magnéziumot

A magnézium az egyik legfontosabb, mégis leginkább alábecsült ásványi anyag a szervezetünkben.

Kép
Lakberendezés

A 8 leghasznosabb lakberendezési tipp, amivel valaha találkoztunk

Ezekre az ötletekre esküszünk, ha otthonunkat szeretnénk feldobni!

Kép
Életmód

Videoton, Orion, Sokol: tipikus elektronikai eszközök a múlt századból

Becsületükre legyen mondva, többségük kiállta az idő próbáját.