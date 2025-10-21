Promóciók
Tedd fel ezt a 3 kérdést a párodnak: a válaszából kiderül, tényleg szerelmes-e beléd
Forrás: Normal people c. sorozat
Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Félelmetes! Ez történik a testeddel, ha nem szedsz magnéziumot
A magnézium az egyik legfontosabb, mégis leginkább alábecsült ásványi anyag a szervezetünkben.
Reese Witherspoon egyszerű tippjével búcsút inthetsz a szorongásnak – neki bevált!
A csodás színésznő egy inspiráló tanácsot osztott meg követőivel, ami segíthet leküzdeni a mindennapi stresszt.
Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt
Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!
Egy őszinte beszélgetés mindig a legjobb módja annak, hogy megtudd, a párod mennyire szerelmes beléd. Persze ezt a kérdést így, egyenesen feltenni nem szeretjük, és valljuk be, válaszolni sem könnyű rá. Épp ezért hoztunk el három egyszerű, de annál mélyebb kérdést, melyek segítenek megérteni, mi rejtőzik a párod fejében, és hogyan látja kettőtök kapcsolatát. Ha őszintén válaszol, a válaszokból hamar kiderül, szerelemről vagy inkább megszokásról van-e szó.
1. Milyennek látod a közös jövőnket?
Egy szerelmes férfi tervez, együtt képzeli el az életeteket, és még ha a részletekben bizonytalan is, egy dologban biztos: te ott vagy a képben. Nem baj, ha a párod nem látja még tisztán a jövőképet, nem tudja fixen, hogy szeretne családi házat és gyerekeket vagy inkább utazna, de azt tudja, hogy mindezt veled képzeli el.
Milyen válasz utal arra, hogy nem szerelmes beléd? Ha a válaszában te nem vagy ott. Ha letudja gyorsan, hogy "fogalmam sincs" vagy "áh, nem gondolkodtam még ezen", esetleg azzal jön, hogy "én a jelenben élek", az mind kitérő válasz. Mert nem mer őszintének lenni veled, nem meri elmondani, hogy bizonytalan kettőtöket illetően. De hazudni sem akar. Szintén a szerelem hiányára utal, ha a válaszában kizárólag arról mesél, ő mit akar, és nem vagy benne ebben a történetben. Például valóra váltani
2. Mi az, amit a legjobban szeretsz a párkapcsolatunkban?
Egy ilyen kérdésnél a válasz nemcsak arról árulkodik, hogy mit értékel benned, hanem arról is, milyen érzései vannak kettőtökkel kapcsolatban. Ha valóban szerelmes, akkor a válasza érzelmi, személyes és konkrét lesz, például: "Azt, hogy mindig megnevettetsz", esetleg "hogy biztonságban érzem magam melletted" vagy "azt, hogy minden helyzetben számíthatok rád." Ezek mind az érzelmi kötődés és szeretet jelei.
Milyen válasz utal arra, hogy nem szerelmes beléd? Ha a válasz inkább általános, felszínes vagy tárgyilagos "Jó vagy az ágyban", "mindig jó kajákat főzöl", az arra utalhat, hogy inkább megszokásból vagy kényelemből van jelen, nem mély érzelmi kötődésből.
3. Ha most újrakezdhetnéd az életed, mit csinálnál másképp?
Ha a párod valóban szerelmes, akkor a válaszában valamilyen formában meg fogsz jelenni, akár közvetlenül, akár utalásként. Például: "Sok mindent másképp csinálnék, de téged nem hagynálak ki belőle." Vagy: "Lehet, hogy mást tanulnék, de örülök, hogy végül így találkoztunk." Ezek a válaszok azt mutatják, hogy te az élete fontos és értékes része vagy, és nem tudná elképzelni nélküled az életét. Ez a valódi kötődés egyik legerősebb jele.
Milyen válasz utal arra, hogy nem szerelmes beléd? Ha a válasz teljesen független tőled vagy a kapcsolattól, és egyértelmű, hogy nem bánta volna, ha az élete máshogy alakul, ezáltal viszont te is kimaradsz belőle. Például: "Fiatalon elköltöznék külföldre", vagy "Nem kötném le magam túl hamar, többet buliznék, utaznék." Ezek az arra utalnak, hogy a kapcsolat nem központi szerepű az életében. Ez pláne igaz, ha firtatni kezded, hogy "de akkor nem találkoztunk volna...", és ő eltereli a témát!
És ha ezekben ráismersz, már biztos is, hogy kiszeretett belőled:
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
A karakter, aki megmentette (vagy tönkretette) az alábbi színészek karrierjét
Tény és való, hogy Hollywoodban nincs kiszámítható sikerrecept.
Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt
Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!
Félelmetes! Ez történik a testeddel, ha nem szedsz magnéziumot
A magnézium az egyik legfontosabb, mégis leginkább alábecsült ásványi anyag a szervezetünkben.
A 8 leghasznosabb lakberendezési tipp, amivel valaha találkoztunk
Ezekre az ötletekre esküszünk, ha otthonunkat szeretnénk feldobni!
Videoton, Orion, Sokol: tipikus elektronikai eszközök a múlt századból
Becsületükre legyen mondva, többségük kiállta az idő próbáját.