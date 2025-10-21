Horoszkóp
Ezek a legnagyobb green flag-ek egy kapcsolat elején a szakértők szerint

Németh Cintia
Szerelem, Párkapcsolat
Utoljára frissült: 2025. október 19. 17:41

Forrás: Netflix/Imádlak utálni

Ezek a legnagyobb green flag-ek egy kapcsolat elején a szakértők szerint
Jó-jó, tudjuk, hogy mindenki a red flag-eket, vagyis a legrosszabb tulajdonságokat szereti először kiszűrni a partnerében, de azért ne felejts el odafigyelni ezek ellenkezőjére sem! Legalább olyan fontosak ugyanis a kis zöld zászlócskák, mint a pirosak!

A könnyen elérhető információk világa tisztára maga alá gyűr lassan mindenkit – mindenki többet, jobbat, izgalmasabbat szeretne anélkül, hogy dolgozni kellene a kapcsolatokon. Mivel az alaprecept nagyjából egyezik (szeretve és szeretve lenni), azt gondolnánk, hogy a flag-ek, vagyis a tulajdonságokat jelző zászlócskák azonosítása egyszerű feladat két embernél. De legyen szó a rossz tulajdonságokról (red flag) vagy a jó tulajdonságokról (green flag), egy ponton túl elég szubjektív, kinél mi csapja ki a biztosítékot.

Hajlamosak vagyunk a negatívra fókuszálni, és közben lehet, hogy életünk párját hagyjuk távozni magunk mellől csak azért, mert esetleg rosszul beidegződött kapcsolati szokásokat követünk.

Kapcsolati szakértők érkeztek segítségünkre, hogy elárulják, mik azok a finom kis jelek akár az első randin, amelyek nagyszerű jövőt ígérhetnek a találkozónak. Természetesen a dolog nem csak ezekből ítélendő meg, de tégy meg a lelki békédnek egy szívességet, és engedd meg, hogy ha ezekkel rendelkezik a fiú, akkor adsz neki még egy esélyt annak ellenére, hogy esetleg egy picit más stílusban öltözködik, mint amit elképzeltél magad mellé.

Lássuk a green flag-eket!

