Promóciók
7 dolog, amit egy férfi csak azzal a nővel csinál, aki titkon bejön neki
Forrás: New Girl c. sorozat
Heti horoszkóp december 1-7.: a Skorpiók csapatjátékosként bizonyíthatnak, a Vízöntők által befektetett energia bőséggel térül meg
December első hete is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
6 drogériás skincare termék, amely tényleg működik
Ezek mind bizonyítottan hatékony drogériás arcápoló termékek.
7 dolog, amit egy férfi csak azzal a nővel csinál, aki titkon bejön neki
Az alábbiakat csak azzal a nővel teszik meg a pasik, aki sokkal többet jelent nekik titkon, mint egy barát vagy kolléga.
Napi horoszkóp november 30.: a Bakok a megérzéseikre alapoznak,a Vízöntők kellemetlen helyzetbe kerülhetnek
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Sztárok, akik haláluk után is brutális összegeket keresnek
A hollywoodi életben van valami hátborzongatóan szép, ahogy a halál nem lezár, hanem újrafelnyit.
Napi horoszkóp december 1.: az Ikreknek érdemes könnyíteniük a lelkükön, a Nyilasok végre a célegyenesbe érnek
A hét első napja is bővelkedik izgalmakban, a Rákok például megoldhatnak egy bizonyos szituációt, az Oroszlánok átlátnak a szitán, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Ha egy pasi nem jön be neked, de titkon te annál jobban tetszel neki, azt valahogy mindig tudod, igaz? Egyértelmű a viselkedéséből, abból, ahogy ír neked, nincs kétely. Na, de ha neked tetszik valaki, annál nehezebb kideríteni, vajon ő viszonozza-e a te érzéseidet. Kívülállóként könnyű ezeket átlátni, de ha benne vagy a helyzetben, már annál nehezebb. Pedig igazából a pasik viselkedését nem is olyan nehéz megérteni.
A jelek ugyanis ott vannak, és igazán egyértelműek. Csak elsőre talán nem tűnnek fel. Ha egy férfi ugyanis titkon belezúg egy nőbe, a viselkedése megváltozik: másképp néz rá és másképp beszél vele, mint a többiekkel. Mi most összeszedtük azokat a dolgokat, amelyeket a férfiak általában csak egyetlen nővel csinálnak: azzal, aki titkon nagyon tetszik nekik.
Íme a listánk:
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Promóciók
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Napi horoszkóp december 1.: az Ikreknek érdemes könnyíteniük a lelkükön, a Nyilasok végre a célegyenesbe érnek
A hét első napja is bővelkedik izgalmakban, a Rákok például megoldhatnak egy bizonyos szituációt, az Oroszlánok átlátnak a szitán, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
"Belenéztem a férjem telefonjába, és... Nem, nem megcsalt, de így is lesokkolt, amit találtam"
Olvasd el Anita történetét, aki az eset óta azon gondolkodik, beleférhet-e ez egy házasságba vagy sem.
A női energia ereje: 8 jelkép, ami a termékenységet szimbolizálja
A termékenység mindig is központi szerepet játszott az emberi kultúrában – nemcsak a gyermekáldás reményében, hanem az élet, az újjászületés, a növekedés és a gyarapodás szimbólumaként is. A nők, az anyaság és a természet ciklikus ereje számtalan formában megjelent a történelem során: misztikus jelképekben, bűvös tárgyakban, növényekben és állatokban egyaránt.
Döntsük le a tabukat: Miért van most mindenki odáig az erotikus fantasy műfajért?
Évről évre egyre népszerűbbek azok a regények, amelyekben a főhősnő egy természetfeletti lényhez vonzódik, és a szerzők nem spórolnak az intim jelenetekkel sem.
6 drogériás skincare termék, amely tényleg működik
Ezek mind bizonyítottan hatékony drogériás arcápoló termékek.
Heti horoszkóp december 1-7.: a Skorpiók csapatjátékosként bizonyíthatnak, a Vízöntők által befektetett energia bőséggel térül meg
December első hete is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!