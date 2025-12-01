Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Szerelem
  3. Párkapcsolat

7 dolog, amit egy férfi csak azzal a nővel csinál, aki titkon bejön neki

#Szerelem
#Párkapcsolat
#férfiak
#Jelek
#vonzalom
#tetszik
#titkon belezúgott
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Szerelem, Párkapcsolat
Utoljára frissült: 2025. november 30. 17:45

Forrás: New Girl c. sorozat

7 dolog, amit egy férfi csak azzal a nővel csinál, aki titkon bejön neki
A nap cikke

Heti horoszkóp december 1-7.: a Skorpiók csapatjátékosként bizonyíthatnak, a Vízöntők által befektetett energia bőséggel térül meg

December első hete is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Promóciók

Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod

Az Allee-ban megújult INTERSPAR mostantól a legmodernebb SPAR-élményt hozza el neked – minden nap, minden bevásárláshoz....

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Promóciók

A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!

A Jawhara kollekció, egy új, öt uniszex parfümöt tartalmazó sorozat, a Közel-Kelet gazdag illatvilágából merítve inspirá...

Promóciók

Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba

A páros egy héten keresztül süt-főz, ad utazási- és ajándék tippeket, amelyeknek a rádióhallgatók is fültanúi lehetnek.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Promóciók

Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél

A Duna szombat esti zenés műsora sztárfellépőkkel és látványos produkciókkal várja a nézőket. Az 1915-től 2025-ig tartó ...
Olvasd el!

6 drogériás skincare termék, amely tényleg működik

Ezek mind bizonyítottan hatékony drogériás arcápoló termékek.

Olvasd el!

7 dolog, amit egy férfi csak azzal a nővel csinál, aki titkon bejön neki

Az alábbiakat csak azzal a nővel teszik meg a pasik, aki sokkal többet jelent nekik titkon, mint egy barát vagy kolléga.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 30.: a Bakok a megérzéseikre alapoznak,a Vízöntők kellemetlen helyzetbe kerülhetnek

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

Sztárok, akik haláluk után is brutális összegeket keresnek

A hollywoodi életben van valami hátborzongatóan szép, ahogy a halál nem lezár, hanem újrafelnyit.

Olvasd el!

Napi horoszkóp december 1.: az Ikreknek érdemes könnyíteniük a lelkükön, a Nyilasok végre a célegyenesbe érnek

A hét első napja is bővelkedik izgalmakban, a Rákok például megoldhatnak egy bizonyos szituációt, az Oroszlánok átlátnak a szitán, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Facebook
Twitter
Pinterest
Az alábbiakat csak azzal a nővel teszik meg a pasik, aki sokkal többet jelent nekik titkon, mint egy barát vagy kolléga.

Ha egy pasi nem jön be neked, de titkon te annál jobban tetszel neki, azt valahogy mindig tudod, igaz? Egyértelmű a viselkedéséből, abból, ahogy ír neked, nincs kétely. Na, de ha neked tetszik valaki, annál nehezebb kideríteni, vajon ő viszonozza-e a te érzéseidet. Kívülállóként könnyű ezeket átlátni, de ha benne vagy a helyzetben, már annál nehezebb. Pedig igazából a pasik viselkedését nem is olyan nehéz megérteni.

A jelek ugyanis ott vannak, és igazán egyértelműek. Csak elsőre talán nem tűnnek fel. Ha egy férfi ugyanis titkon belezúg egy nőbe, a viselkedése megváltozik: másképp néz rá és másképp beszél vele, mint a többiekkel. Mi most összeszedtük azokat a dolgokat, amelyeket a férfiak általában csak egyetlen nővel csinálnak: azzal, aki titkon nagyon tetszik nekik.

Íme a listánk:

Galéria / 7 kép

7 dolog, amit egy férfi csak azzal a nővel csinál, aki titkon bejön neki

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod

Az Allee-ban megújult INTERSPAR mostantól a legmodernebb SPAR-élményt hozza el neked – minden nap, minden bevásárláshoz....

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Promóciók

A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!

A Jawhara kollekció, egy új, öt uniszex parfümöt tartalmazó sorozat, a Közel-Kelet gazdag illatvilágából merítve inspirá...

Promóciók

Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba

A páros egy héten keresztül süt-főz, ad utazási- és ajándék tippeket, amelyeknek a rádióhallgatók is fültanúi lehetnek.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Promóciók

Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél

A Duna szombat esti zenés műsora sztárfellépőkkel és látványos produkciókkal várja a nézőket. Az 1915-től 2025-ig tartó ...
Kép
Önismeret

Napi horoszkóp december 1.: az Ikreknek érdemes könnyíteniük a lelkükön, a Nyilasok végre a célegyenesbe érnek

A hét első napja is bővelkedik izgalmakban, a Rákok például megoldhatnak egy bizonyos szituációt, az Oroszlánok átlátnak a szitán, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Kép
Életmód

"Belenéztem a férjem telefonjába, és... Nem, nem megcsalt, de így is lesokkolt, amit találtam"

Olvasd el Anita történetét, aki az eset óta azon gondolkodik, beleférhet-e ez egy házasságba vagy sem.

Kép
Önismeret

A női energia ereje: 8 jelkép, ami a termékenységet szimbolizálja

A termékenység mindig is központi szerepet játszott az emberi kultúrában – nemcsak a gyermekáldás reményében, hanem az élet, az újjászületés, a növekedés és a gyarapodás szimbólumaként is. A nők, az anyaság és a természet ciklikus ereje számtalan formában megjelent a történelem során: misztikus jelképekben, bűvös tárgyakban, növényekben és állatokban egyaránt.

Kép
Életmód

Döntsük le a tabukat: Miért van most mindenki odáig az erotikus fantasy műfajért?

Évről évre egyre népszerűbbek azok a regények, amelyekben a főhősnő egy természetfeletti lényhez vonzódik, és a szerzők nem spórolnak az intim jelenetekkel sem.

Kép
Szépség

6 drogériás skincare termék, amely tényleg működik

Ezek mind bizonyítottan hatékony drogériás arcápoló termékek.

Kép
Önismeret

Heti horoszkóp december 1-7.: a Skorpiók csapatjátékosként bizonyíthatnak, a Vízöntők által befektetett energia bőséggel térül meg

December első hete is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!