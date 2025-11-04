Végre az önazonosság a szexi? Egyre többen mennek smink nélkül az első randira az új TikTok trend miatt

Bár fontos, hogy a párunk ne egy idealizált álomképbe szeressen bele, hanem ismerje a hibáinkat, gyengeségeinket is, azért az első randik alkalmával mindannyian a legjobb oldalunkat akarjuk mutatni a másiknak, és természetesen időt szánunk a felkészülésre is, alaposan átgondoljuk, milyen ruhát, sminket viseljünk a találkozón.

Idén azonban új trend robbant ki, amit többek között a Baywatch-sztárja, Pamela Anderson inspirált: a színésznő a hatodik X-hez közel végre bátran mer önmaga lenni, nem visel makeupot még a vörös szőnyegen sem, a világ pedig imádja őt ezért a #girlpower trendért, ami olyannnyira berobbant a TikTokon, hogy egyre többen érkeznek smink nélkül az első randijukra, kényelmes ruhában és ez magabiztossá teszi, felszabadítja őket.

Ráadásul ezzel azt üzened a randipartnerednek, hogy jól érzed magad a bőrödben, elfogadod magad és hiteles vagy, nem félsz megmutatni magad és amúgy ahelyett, hogy órákat töltenél a tükör előtt, inkább arra fordíthatod az energiáidat, hogy kitaláld, miről szeretnéd kérdezni őt, ami által jobban, mélyebben megismerheted.

A párkapcsolati terapeuták szerint a no-makeup look segíthet nekünk kiszűrni, kik azok, akik nem passzolnak hozzánk igazából – azok például tuti nem, akik elveszítik az érdeklődésüket irántunk, mert nem tettünk fel sminket. Igenis elég vagy úgy, ahogy vagy: ez fontos üzenet azoknak, akik perfekcionisták, vagy mindig meg akarnak felelni másoknak. (De ha kicsit még izgulsz egy sminkmentes randi miatt, igyál előtte sok vizet, aludj eleged, és ne csald el az arcápolási rutinod, hogy makeup nélkül is tündökölj!)

