Végre az önazonosság a szexi? Egyre többen mennek smink nélkül az első randira az új TikTok trend miatt
Napi horoszkóp november 4.: a Vízöntők kiállhatnak a saját érdekeikért, a Halaknak érdemes kockázatot vállalniuk
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
A születési dátumod elárulja, ki az a személy a környezetedben, akit már előző életedben is ismertél
Egyetlen szám is elég ahhoz, hogy felfedd: ki az, akivel nem most találkoztál először, hanem már egy előző életben is összekötött titeket a sors.
Az utolsó szám a telefonszámodban elárulja, mennyi idős a lelked valójában
Egyetlen szám is sokat elmondhat rólad – derítsd ki, mennyire fiatal vagy öreg a lelked a telefonszámod utolsó számjegye alapján!
A születési dátumod elárulja, melyik történelmi korban éltél előző életedben
A születésed napja megmutathatja, melyik korszakban éltél korábban - ókori harcosként vagy talán a viktoriánus Anglia gyermeke voltál?
Végre az önazonosság a szexi? Egyre többen mennek smink nélkül az első randira az új TikTok trend miatt
Ha valaki randira hív, órákat töltesz a tükör előtt, hogy megpróbáld minden hibádat elrejteni és a legjobb oldaladat hozni? Az új trend nemet mond erre!
Bár fontos, hogy a párunk ne egy idealizált álomképbe szeressen bele, hanem ismerje a hibáinkat, gyengeségeinket is, azért az első randik alkalmával mindannyian a legjobb oldalunkat akarjuk mutatni a másiknak, és természetesen időt szánunk a felkészülésre is, alaposan átgondoljuk, milyen ruhát, sminket viseljünk a találkozón.
Idén azonban új trend robbant ki, amit többek között a Baywatch-sztárja, Pamela Anderson inspirált: a színésznő a hatodik X-hez közel végre bátran mer önmaga lenni, nem visel makeupot még a vörös szőnyegen sem, a világ pedig imádja őt ezért a #girlpower trendért, ami olyannnyira berobbant a TikTokon, hogy egyre többen érkeznek smink nélkül az első randijukra, kényelmes ruhában és ez magabiztossá teszi, felszabadítja őket.
Ráadásul ezzel azt üzened a randipartnerednek, hogy jól érzed magad a bőrödben, elfogadod magad és hiteles vagy, nem félsz megmutatni magad és amúgy ahelyett, hogy órákat töltenél a tükör előtt, inkább arra fordíthatod az energiáidat, hogy kitaláld, miről szeretnéd kérdezni őt, ami által jobban, mélyebben megismerheted.
A párkapcsolati terapeuták szerint a no-makeup look segíthet nekünk kiszűrni, kik azok, akik nem passzolnak hozzánk igazából – azok például tuti nem, akik elveszítik az érdeklődésüket irántunk, mert nem tettünk fel sminket. Igenis elég vagy úgy, ahogy vagy: ez fontos üzenet azoknak, akik perfekcionisták, vagy mindig meg akarnak felelni másoknak. (De ha kicsit még izgulsz egy sminkmentes randi miatt, igyál előtte sok vizet, aludj eleged, és ne csald el az arcápolási rutinod, hogy makeup nélkül is tündökölj!)
És most hadd osszunk meg veled egy jó hírt is: november 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja! Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online, például, egy lépéssel közelebb kerülhetsz az igazihoz, mert ha 2025. november 16-ig bármilyen előfizetést vásárolsz a www.randivonal.hu oldalon, megduplázzák neked annak időtartamát! Töltsd le a JOY Hungary applikációját, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a JOY-napok alatt!
Vannak első randik, amik nem alakulnak túl jól sajnos... Mutatjuk a legsokkolóbb sztorikat!
Hogy tetszett a cikk?
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
6 zseniális trükk, hogy stílusosan tudd hordani a széles szárú farmert
Igenis lehet sikkes bő szárú farmerral is!
Őszi rendrakás: 8 tipp, amivel harmonikussá és rendezetté varázsolhatod az otthonod
Elérkezett az idő, amikor a nappalok egyre hűvösebbek, az esték pedig a bekuckózásról szólnak. Nem véletlen, hogy ilyenkor több időt töltünk a négy fal között – ez pedig tökéletes alkalom arra, hogy rendet tegyünk otthon, magunk körül és kicsit magunkban is. Az őszi nagytakarítás remek lehetőség arra, hogy tisztábban, rendezettebben és harmonikusabban induljunk neki a lassabb hónapoknak. Hiszen egy bögre forró tea és a kedvenc filmmaraton is sokkal jobban esik egy friss, átlátható térben. Mutatjuk, hogyan varázsolhatod újjá az otthonod ősszel – sok-sok inspirációval és apró, mégis látványos ötlettel!
A bankszámlád utolsó számjegye elárulja, mikor jutsz rengeteg pénzhez az év utolsó hónapjaiban
A bankszámlaszámod utolsó számjegye felfedi, mikor számíthatsz nagyobb pénzbevételre 2025 végén, akár teljesen váratlan forrásból is.
Napi horoszkóp november 4.: a Vízöntők kiállhatnak a saját érdekeikért, a Halaknak érdemes kockázatot vállalniuk
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!
Brooke Shields praktikus konyhai megoldása – Alkalmazd te is, hogy több tárolóhelyed legyen
Ha helyhiánnyal küzdesz a konyhádban, és már azt sem tudod, hova pakolj, akkor érdemes egy pillantást vetned Brooke Shields otthonára.
Az utolsó szám a telefonszámodban elárulja, mennyi idős a lelked valójában
Egyetlen szám is sokat elmondhat rólad – derítsd ki, mennyire fiatal vagy öreg a lelked a telefonszámod utolsó számjegye alapján!