Elmondtam a pasimnak, hogy hányan voltak előtte - Szerinted mit szólt?

Ki kivel volt, hányszor, és vajon számít-e mindez a jelenben? Sok nő – és férfi – inkább homályban hagyja a számokat, félve attól, hogy a másik szemében megváltozik tőle. Én azonban úgy döntöttem, őszinte leszek: elmondtam a pasimnak, hogy hányan voltak előtte. És a reakciója minden volt, csak nem az, amire számítottam.

A kérdés, amitől mindenki tart

Nem is én vetettem fel, hanem ő. Egy esti beszélgetésnél, amikor a bor és a hangulat kicsit oldottabbá vált, egyszer csak kibökte: „És... neked hányan voltak előttem?” Az a fajta kérdés volt, ami után a levegő azonnal megfagy. Hiába mosolygott, a szemében láttam, hogy nagyon is komolyan érdekli a válasz.

A vallomás pillanata

Sokáig játszottam a gondolattal, hogy elkerülöm a választ, vagy mondok egy „semleges” számot, amit mindenki könnyen elfogad. De valahol belül tudtam: ha most nem mondok igazat, mindig ott lesz köztünk a kétely. Így hát mély levegőt vettem, és kimondtam a számot. A szavak szinte leestek a földre, olyan súlyosnak éreztem őket. Én hallottam benne a múltamat, ő pedig minden bizonnyal elképzelt mögé egy sor történetet, amelyekhez semmi köze, mégis hirtelen része lett.

A reakció, ami megdöbbentett

Először csak ült, és hallgatott. Én pedig vártam a klasszikus forgatókönyvet: hogy elsápad, hogy értetlenül kérdezget, vagy hogy dühösen kimondja: „ez túl sok”. Ehelyett halkan felnevetett, és annyit mondott: „Őszintén? Ennél rosszabbra számítottam.” Nem vágott hozzám vádat, nem kezdett el vetélkedni a múlt árnyaival, és nem is fordult el tőlem. Inkább valami furcsa megkönnyebbülés ült ki az arcára, mintha ezzel az egyetlen számmal hirtelen egy hatalmas fal dőlt volna le közöttünk.

Amikor a múlt találkozik a jelennel

Persze, nem állítom, hogy onnantól nem voltak nehéz pillanatok. Néha egy-egy félmondatban, viccben vagy csendben visszaköszönt a téma. De alapvetően nem változtatta meg a kapcsolatunk lényegét. Azt mondta: „Én a jelent választottam, nem a múltad statisztikáit.” És ez volt az a mondat, ami számomra mindent átírt.

Mit tanultam ebből?

A múltunk része annak, akik vagyunk, és bár nem mindenki tudja könnyen kezelni, sokszor inkább a félelem nagyobb, mint maga a valóság. Az őszinteség kockázatos, de sok esetben felszabadító is. Ma már úgy gondolom: aki valóban szeret, annak a jelen számít. A számok önmagukban soha nem mesélik el a történetet, csak mi magunk tudjuk, mit jelentettek, és hogyan formáltak minket.

Olyanok is akadnak, akik nem rejtették véka alá, milyen volt életük legjobb hancúrja!

