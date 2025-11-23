Szépség
4 csillagjegyes párosítás, akik max 5 évig bírják egymás mellett
A nőiességről alkotott kép gyakran tele van hamis elvárásokkal.
Bizonyos csillagjegyes párosok között már az első pillanattól izzik a levegő: erős a vonzalom, működik a kémia köztük, és látszólag semmi sem állhat közéjük. Mindenki azt mondja, hogy álompárosról van szó, és ők bizonyítják, hogy az ellentétek vonzzák egymást. Egy ideig... Mert aztán menetrendszerűen, néhány év után a kapcsolat fokozatosan széthullik, hiszen a felszín alatti különbségek idővel túl nagyra nőnek. Vannak olyan csillagjegyes párosok, amelyek tipikusan legfeljebb öt évig bírják egymás mellett, mielőtt teljesen elkopna a harmónia.
Mutatjuk is, mely párok tartoznak ide és miért:
Ennél a csillagjegynél keresve sem találhatnál jobb társat: tenyerükön hordozzák szerelmüket
A szerelem sokak számára a biztonság, a gyengéd figyelem és a feltétel nélküli támogatás elegye.
Napi horoszkóp november 22.: az Ikrek szép eredménnyel zárnak egy bizonyos feladatot, a Skorpióknak érdemes az őszinte utat választaniuk
A hétvége első napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szombati horoszkópot is!