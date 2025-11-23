Bizonyos csillagjegyes párosok között már az első pillanattól izzik a levegő: erős a vonzalom, működik a kémia köztük, és látszólag semmi sem állhat közéjük. Mindenki azt mondja, hogy álompárosról van szó, és ők bizonyítják, hogy az ellentétek vonzzák egymást. Egy ideig... Mert aztán menetrendszerűen, néhány év után a kapcsolat fokozatosan széthullik, hiszen a felszín alatti különbségek idővel túl nagyra nőnek. Vannak olyan csillagjegyes párosok, amelyek tipikusan legfeljebb öt évig bírják egymás mellett, mielőtt teljesen elkopna a harmónia.

Mutatjuk is, mely párok tartoznak ide és miért:

Galéria / 5 kép 4 csillagjegyes párosítás, akik max 5 évig bírják egymás mellett Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria