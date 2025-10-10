Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Szerelem
  3. Párkapcsolat

"Beperlem az exem, mert elvesztegette a fiatal éveimet és mégse vett feleségül"

#Szerelem
#Párkapcsolat
#szakítás
#Ex
#Galéria
#per
#átverés
#beperelni az exet
#elvesztegetett idő
Kerekes Vivien
Mutasd a cikkeit

A JOY.hu vezető online szerkesztője. Olyan típus vagyok, hogy ha belekezdek végre val...

Szerelem, Párkapcsolat
Utoljára frissült: 2025. október 9. 09:51

Forrás: Ötéves jegyesség c. film

"Beperlem az exem, mert elvesztegette a fiatal éveimet és mégse vett feleségül"
A nap cikke

Egyre több a baj: ezek utalnak arra, hogy Meghan és Harry a válás felé sodródnak

Több jel is utal arra, hogy valami nagyon nem stimmel a páros között.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 10.: az Ikrek nagyobb volumenű dologra készülnek, a Szüzek átadhatják magukat a pihenésnek

A hét utolsó munkanapján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a pénteki horoszkópot is!

Olvasd el!

6 dolog, amit genetikailag NEM örökölsz a szüleidtől, akármit is állítanak

Sokan hiszik, hogy mindenért a gének felelősek: a tehetségért, a szorgalomért vagy akár a humorérzékért. Pedig a tudomány mást mond! Van legalább hat dolog, amit nem a szüleidtől örökölsz, bármennyire is állítják az ellenkezőjét.

Olvasd el!

A születési éved utolsó számjegye izgalmas titkot árul el a jövődről

A születési éved utolsó számjegye elárulja, milyen sorsfordulat és életszakasz vár rád a közeljövőben. Kiderül, mit üzen neked az Univerzum!

Olvasd el!

TOP10 őszi-téli ruha, amit a pasik imádnak egy nőn - És 3, amit nem szeretnek

Talán nem is sejted, de a pasik az alábbi ruhadarabokért megőrülnek egy nőn! Viszont van három olyan, ősszel és télen gyakran viselt outfit, amit kevésbé csípnek.

Olvasd el!

"Beperlem az exem, mert elvesztegette a fiatal éveimet és mégse vett feleségül"

Régen több országban is lehetett perelni a lemondott esküvő miatt, napjainkban már csak néhány helyen létezik ez. De mit jelent pontosan, és tényleg lehet perelni az exet a szakítás miatt?

Facebook
Twitter
Pinterest
Régen több országban is lehetett perelni a lemondott esküvő miatt, napjainkban már csak néhány helyen létezik ez. De mit jelent pontosan, és tényleg lehet perelni az exet a szakítás miatt?
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! A barátnőim sorra gyereket szülnek – Kösz, de én inkább világot látok

Ismersz olyan párost, akik hosszú éveket húztak le együtt, és mindenki azt hitte, hogy egyszer biztos egybekelnek? Talán tervben is volt, talán a pár női tagja várta már azt a bizonyos gyűrűt, talán meg is kapta... Aztán akár 10+ év után szakítottak, esküvő nélkül, majd a férfi szinte rögtön továbblépett, és a következő barátnő kezét majdnem azonnal megkérte, és el is vette őt? Ez valamiért nagyon gyakori: valaki, aki nem lépi meg ezt a hosszú távú kapcsolatában, a következővel szinte nem is vár.

Egyáltalán miért van ez?

Sokszor nem az előző kapcsolat rosszabb, hanem az illető nem állt még készen a házasságra, de az sem ritka, hogy valaki a hosszú kapcsolatból tanulja meg, mi az, ami hiányzik neki - és ez a valami jelen van az új szerelemnél. De tegyük hozzá, nagyon gyakran (mondhatni leggyakrabban) az időzítés is az ok: a pasi túl fiatalon ismerte meg az előző barátnőjét, 30 felett nagyobb a késztetés a lánykérésre, jobban a családalapítás kerül fókuszba a bulizás vagy karrierépítés helyett, és még sorolhatnánk.

De tudtad, hogy egyes országokban létező jelenség volt, hogy valaki egy ilyen "időhúzás" után bepereli az exét? Mert elvesztegette a nő fiatal éveit, azt állította, hogy lesz majd esküvő, hogy családot tervez vele, elkezdték szervezni a lagzit, pénzt öltek bele, majd végül mégis megszegte az ígéretét. Ezt hívják "breach of promise to marry”-nek (vagyis ígéret megszegése házasságra) és ez egy régi jogi fogalom, amely azt jelenti, hogy valaki perelheti a volt jegyesét, mert az visszavonta a házassági ígéretét. Tehát ha valaki ígéretet tett a házasságra, eljegyezte a párját, majd meggondolta magát és lefújta az esküvőt, a másik fél kártérítést követelhet anyagi és érzelmi sérelmek miatt.

Ez valójában még a 18-19. században alakult ki az angolszász jogrendszerekben (főleg az Egyesült Királyságban és az USA-ban). Akkoriban egy nő hírevét, társadalmi helyzetét vagy anyagi kilátásait komolyan rontotta, ha egy férfi elhagyta az eljegyzés után, megszegte az ígéretét és kilépett a kapcsolatból. A házasság „szerződésnek” számított, ezért a jog védte a nőt, aki kártérítést kérhetett (például elvesztett hozomány, esküvői költségek, megszégyenítés).

Kép
forrás: SATC/HBO Max

2025-ben ez így, ebben a formában nem feltétlenül létezik, ám egykor több országban is perelni lehetett az exet emiatt. De bizonyos államokban az USA-ban még ma is elvileg be lehet nyújtani ilyen keresetet: például Illinois, Észak-Karolina és Montana egyes pontjain napjainkban is létezik a „breach of promise to marry” kereseti lehetőség. Ilyenkor sokan azért perelnek, mert már pénzt öltek az esküvőbe, ami persze nem térül meg, hiszen a lagzi elmaradt, az előleget pedig vitték a szolgáltatók, sőt, pszichológiai sérelem miatt is előfordulnak perek. De tegyük azért hozzá, a bíróságok azonban ma már nagyon ritkán adnak helyt ezeknek, és ha mégis, akkor csak azért, mert valaki sok pénzt bukott el.

Mégis, ha böngészed a Redditet a témában, több olyan thread is létezik, melyben felmerül:

"Beperlem az exem, mert elvesztegette a fiatal éveimet és mégse vett feleségül"

Hiába nincs mögötte jogi háttér, hiába "nem lehet megnyerni", többen is úgy érzik, hogy ez akkora csalódás, akkora átverés, hogy azt többféle úton-módon is büntetni kellene. Egy hosszú kapcsolatban az ember időt, energiát, érzelmet, sőt, identitást fektet be. Tervez, építkezik, így hát nem véletlen, hogy sokan úgy érzik, lemondtak más lehetőségekről, és végül még akár a gyerekvállalás lehetőségét is elvesztették. Amikor a másik fél kilép ennyi idő után, megannyi ígéretet követően, az nem csak szakítás, hanem egyfajta életprojekt-összeomlás.

Ezért tűnik logikusnak: ha anyagi kártérítést lehet kérni egy elmaradt üzlet miatt, miért ne lehetne egy elmaradt élet miatt is?

A „fiatal évek” pszichológiailag különösen értékesek, hiszen az identitás alakulásának, a családalapításnak, a karrierépítésnek az időszaka. Ha valaki 10+ év után elhagyja a párját, az a másikban valós veszteségérzetet kelt, nemcsak érzelmit, hanem életlehetőségit. "Hány bulit, randilehetőséget, közös baráti programot, utazást, karrierlehetőséget hagytam ki miatta?" - merül fel a kérdés.

A pereskedés gondolata sokszor nem bosszú, hanem kontrollvisszaszerzés. Aki elhagyatottnak érzi magát, gyakran keresi azt az eszközt, amivel újra igazságot szolgáltathat magának. A "beperlem, mert tönkretette az éveimet" gondolat valójában egy pszichológiai önvédelmi reakció:

Nem akarom, hogy csak én veszítsek, miközben ő továbblép.

A modern jog nem tud mit kezdeni az „elvesztegetett idő” fogalmával, mert az nem mérhető pénzben, kölcsönösen vállalt kockázat, és a szerelem nem szerződés. De a fájdalom attól még valós, és az, hogy a jog szerint semmi nem történt, miközben az élet szétomlott, nos... Ez az, ami miatt sokan perben gondolkodnak.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 4 jel, hogy az exed már továbblépett: és neked is muszáj lesz

És mi történik, ha valaki kijelenti, hogy "vagy elveszel, vagy vége"? Hááát, ez:

Galéria / 8 kép

Emberek elmesélték, mi történt, miután ultimátumot adtak a párjuknak

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság azonban más mutat...

Kép
Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá a köztudatban élő irreális, elérhetetlen szépségideálok miatt. És igen, Mark Darcy megerősítette abban, hogy pontosan úgy szerethető, ahogy van, de a legjobb az lenne, ha saját magunkat meg tudnánk erről győzni, akármit is látunk a (közösségi) médiában.

Kép
Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeiddel gyerekként? Akkor itt az ideje annak, hogy újra beiktasd ezeket az estéket a programotokba – na persze már a kanapéra bekuckózva, mert többé senki nem szól rátok, hogy ideje aludni!

Kép
Életmód

Pénteki olvasóklub: Imádod Taylor Swift új albumát? Akkor ezeket a könyveket is szeretni fogod!

Megérkezett az énekesnő tizenkettedik lemeze, a The Life of a Showgirl, úgyhogy új érába léptek a Swiftie-k. Mutatjuk, mit olvass, miközben a dalokat pörgeted!

Kép
Egészség

Az ősz narancssárga szupersztárja: 8 ok, amiért megéri sütőtököt fogyasztanod

Narancssárga színével, édeskés ízével és mennyei illatával a sütőtök az ősz igazi sztárja. Nemcsak finom levesek és krémes desszertek alapanyaga, hanem rengeteg vitamint és ásványi anyagot is rejt magában, melyek által belülről erősíti az immunrendszert, kívülről pedig megszépíti a bőrt. Ráadásul egy igazi kalóriaszegény csemegéről van szó, melyet a diéta alatt is bátran fogyaszthatsz. Nem szaporítjuk tovább a szót, jöjjenek a sütőtök áldásos hatásai!

Kép
Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!