A partnered születési dátumából kiderül, hogy hűséges lesz-e hozzád

Dóri
Szerelem, Párkapcsolat
Utoljára frissült: 2025. november 12. 15:10

Hazudj!
Ezt árulja el a szerelmi életedről az, hogy milyen napon születtél

Akár hiszed, akár nem, a születésed pillanata óriási hatással van a magánéletedre, a párkapcsolataidra! És mi most leleplezzük neked a titkot!

4 szín, ami fiatalít, és 4, ami látványosan öregít

Tudd meg, mely árnyalatok fiatalítják és feszesítik optikailag az arcod, és melyeket jobb, ha azonnal száműzöl a gardróbodból!

Amire nem számítottunk: visszatért a 70-es évek ikonikus cipője

A sztárok már viselik a 70-es évek kedvenc cipőtrendjét, és nem véletlenül arat nagy sikert most.

Egy hétig telefon nélkül élni nehezebb volt, mint egy évig józannak lenni: ezt tanultam belőle

Hajnali egy. Hat órakor ébresztő. Az arcomat kék fény világítja meg, a pasim mellettem mélyen alszik, én pedig egy végtelen hírfolyamba ragadva görgetek.

7 étel, ami garantáltan megvéd a legtöbb betegséggel szemben

Az egészség nem egyetlen nagy döntésen múlik, hanem azokon a mindennapi, apró szokásokon, amelyeket következetesen betartunk: például azon, hogy mi kerül a tányérunkra.

Tudd meg, mikor született, mi pedig eláruljuk, hogy megbízhatsz-e benne!

Megismerkedtél valakivel, és úgy érzed, ő lehet az igazi, de nem mered beleélni magad ebbe, mert a múltban sokszor csalódtál már? Nos, természetesen sajnos nem tudunk a jövőbe látni, de akadnak azért módszerek arra, hogy egy kicsit alaposabban megismerd a párodat – például a születésének pillanatából.

A horoszkópját például kielemezted már? Akkor már sokat megtudhattál róla, igen, de most adunk neked egy másik hasznos tippet. Mindössze annyi a dolgod, hogy vizsgáld meg egy kicsit alaposabban a születése napját, mert ebből akár azt is megtudhatod, mennyire hűséges típus!

Olvasd el ezt is! A születésed dátuma felfedi, hol találkozol a nagy Ő-vel

Az asztrológusok szerint azok, akik 1-jén, 5-én, 10-én, 11-én, 24-én, 28-án vagy 31-én születtek, azok elképesztően megbízhatóak, elkötelezettek, melegszívűek és hűségesek egy kapcsolatban, rájuk mindig számíthatsz, jóban-rosszban ott állnak melletted.

Na persze azért akkor sem szabad kétségbe esned, ha a párod más napokon ünnepel, mert ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül hűtlen lesz hozzád. Azok, akik 2-án, 8-án, 9-én, 12-én, 15-én, 19-én, 21-én, 24-én vagy 29-én jöttek a világra, gondoskodó, szerető társak.

Önismeret

Napi horoszkóp november 13.: az Ikreknek kikapcsolódásra van szükségük, a Szüzek körül felgyorsulnak az események

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Önismeret

Az idei utolsó Merkúr retrográd az összes eddiginél intenzívebb lesz: így fog hatni rád

Ahogy közeledünk az év végéhez, egy utolsó kozmikus fordulatra még mindenképp számíthatunk.

Sztárok

10 színész, aki nem volt hajlandó megváltoztatni a külsejét a szerep kedvéért

A fordítottjára számtalan példát láttunk, de erről maguk az érintettek sem szívesen mesélnek...

Szépség

Ezek a hajformázók valódi csodát tesznek a hajaddal

Ha jól választasz ezekből a hajformázó eszközökből és termékekből, a hajad tényleg olyan lesz, mintha gyakrabban járnál fodrászhoz - pedig mindent otthon csinálsz meg.

Egészség

9 őszi gyógytea, ami erősíti az egészséged, segít megelőzni a betegségeket, és a lelkednek is jót tesz

Belehúzott az október, és amilyen kellemesen, napsütötten indult az ősz, úgy váltanak most a napok egyre hűvösebbé és csípősebbé. Korán sötétedik, rövidülnek a délutánok, kevesebb időt töltünk a szabadban – és ilyenkor testünk-lelkünk egyaránt vágyik egy kis megnyugvásra, lelassulásra és feltöltődésre. Mi más segíthetne jobban ebben az idilli, bekuckózós hangulat megteremtésében, mint a puha takaró, a gyertyafény melege és egy csésze forró, gőzölgő gyógytea? Egyetlen korty elég, hogy átjárjon a teljes nyugalom, felmelegedjen a testünk, és a nap végén a rohanás helyét átvegye a béke. Egy finom tea nemcsak a léleknek jó, hanem a szervezetet is támogatja. Mutatjuk, hogyan!

Divat

4 szín, ami fiatalít, és 4, ami látványosan öregít

Tudd meg, mely árnyalatok fiatalítják és feszesítik optikailag az arcod, és melyeket jobb, ha azonnal száműzöl a gardróbodból!