A partnered születési dátumából kiderül, hogy hűséges lesz-e hozzád

Megismerkedtél valakivel, és úgy érzed, ő lehet az igazi, de nem mered beleélni magad ebbe, mert a múltban sokszor csalódtál már? Nos, természetesen sajnos nem tudunk a jövőbe látni, de akadnak azért módszerek arra, hogy egy kicsit alaposabban megismerd a párodat – például a születésének pillanatából.

A horoszkópját például kielemezted már? Akkor már sokat megtudhattál róla, igen, de most adunk neked egy másik hasznos tippet. Mindössze annyi a dolgod, hogy vizsgáld meg egy kicsit alaposabban a születése napját, mert ebből akár azt is megtudhatod, mennyire hűséges típus!

Az asztrológusok szerint azok, akik 1-jén, 5-én, 10-én, 11-én, 24-én, 28-án vagy 31-én születtek, azok elképesztően megbízhatóak, elkötelezettek, melegszívűek és hűségesek egy kapcsolatban, rájuk mindig számíthatsz, jóban-rosszban ott állnak melletted.

Na persze azért akkor sem szabad kétségbe esned, ha a párod más napokon ünnepel, mert ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül hűtlen lesz hozzád. Azok, akik 2-án, 8-án, 9-én, 12-én, 15-én, 19-én, 21-én, 24-én vagy 29-én jöttek a világra, gondoskodó, szerető társak.

Jöhetnek a leghűtlenebb csillagjegyek?

