Tükrözik a személyiségünket, a lelkiállapotunkat, sőt, a jövőnket is. A kedvenc árnyalatunk ugyanis képes megmutathatni, mi az, ami vár ránk, illetve, mikor lép be az életünkbe az a személy, aki mindent megváltoztat. Persze semmire sincs biztos válasz, de abban van némi igazság, hogy nagyban képes befolyásolni az életünk és ezzel együtt a szerelmi kapcsolataink alakulását az az árnyalat, amit a legtöbbször viselünk. A kedvenc színünkkel ugyanis energiákat is képesek vagyunk bevonzani.

Lássuk!

Galéria / 10 kép A szín, amit a legtöbbször viselsz elárulja, mikor talál rád életed szerelme Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria