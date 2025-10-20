Életmód
A szexmentes házasságok 10 leggyakoribb oka - Az utolsó nagyon meg fog lepni
Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
TOP10 őszi manikűrtrend, amivel nem foghatsz mellé a következő hónapokban
Tanácstalan vagy a nyári körömminták után? Adunk néhány ötletet a tökéletes őszi manikűrhöz.
5 tünet, ami arra utal, hogy a tested súlyos B12-hiányban szenved
A B12-vitamin a szervezet egyik legfontosabb tápanyaga: nélkülözhetetlen az idegrendszer működéséhez, a vérképzéshez és az energiatermeléshez.
Napi horoszkóp október 19.: az Ikreknek érdemes nyitottabban gondolkodniuk, a Nyilasoknak váratlan akadály kerül az útjukba
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű
Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.
Rengeteg párkapcsolatban bekövetkezik egy idő után az a helyzet, amit sokan előtte el sem tudtak képzelni: fokozatosan egyre ritkábbá válik a szex, a heti 3-4 napból heti 1 lesz, majd kétheti egy, végül havi egy, majd azon kapják magukat, hogy szeptembert írunk, de nem emlékeznek, mikor bújtak össze utoljára a párjukkal. Ha most magadra ismertél, tudnod kell, hogy nem vagy egyedül. Párkapcsolati szakértők szerint több kapcsolatban történik ez meg, mint amennyiben nem, sőt, a legfrissebb statisztikák szerint a Z generációs fiatalok már szinte alig szexelnek.
Valamiért azonban erről beszélni hatalmas tabu. Persze érthető, hogy miért érzik így sokan: egyszerűen ciki, kellemetlen azt bevallani, hogy a kapcsolat átalakult, és a szex már nem része a hétköznapoknak. A legtöbb esetben a felek közötti szerelem elmúlik, helyét a szeretet veszi át, és az erőviszonyok átrendeződnek. Míg egykor szerelmespárként viselkedtek, mostanra inkább lakótársakká válnak. De mi ennek az oka? Miért lehet az, hogy kialakul egy szexmentes párkapcsolat, és nem tudnak a felek kilábalni a gödörből? Most eláruljuk, mi a 10 leggyakoribb ok, ami a háttérben áll; és az utolsón nagyon meg fogsz lepődni!
Vigyázz! A vitamin, amit szinte mindenki túladagol, és észre sem veszi
Ma már szinte mindenkinek ott lapul a polcán egy doboz multivitamin, C-vitamin vagy D-vitamin.
Akkor és most: így néznek ki ma az Így jártam anyátokkal sztárjai
Ted Mosby kilenc évadon keresztül mesélte gyermekeinek, hogyan találkozott édesanyjukkal – de leginkább minden másról sztorizgatott.
8 ok, ami a kínzó éjszakai köhögés mögött állhat – és mit tehetsz ellene, hogy végre nyugodtan aludj
Ha éjjelente nehezen múló köhögés miatt virrasztasz, az nemcsak bosszantó és kimerítő, de akár komolyabb egészségügyi probléma jele is lehet. Mindenképp érdemes tehát felderíteni és kezelni az éjszakai köhögés mögött húzódó okokat, hogy a szó minden értelmében nyugodtan tudd álomra hajtani a fejed!
8 sorozat, aminek olyan borzalmas lett a fináléja, hogy azóta se tudjuk túltenni magunkat rajta
Sajnos nem egyszer kellett már csalódnunk sorozat befejezésekben, de van egy két alkotás, amik a rajongók szerint kifejezetten rossz lezárást kaptak.
Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű
Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.
Teszt: Kipróbáltunk 8 parfümöt, ezek a legtartósabbak az őszi időszakban
Fás, fűszeres és elegáns illatok versenyeztek egymással, és meglepő eredmény született!