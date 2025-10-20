Horoszkóp
A szexmentes házasságok 10 leggyakoribb oka - Az utolsó nagyon meg fog lepni

Léna
Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Szerelem, Szex
Utoljára frissült: 2025. október 17. 09:51

Forrás: Test-csere c. film

A szexmentes házasságok 10 leggyakoribb oka - Az utolsó nagyon meg fog lepni
A hosszú távú kapcsolatokban nem mindig ég a szenvedély lángja – de ez teljesen normális. A szakértők szerint számos tényező – a stressztől a kommunikáció hiányán át az irreális elvárásokig – befolyásolhatja a vágyat. Mutatjuk, miért hűlhet ki a hálószoba, és mit tehettek ellene.

Rengeteg párkapcsolatban bekövetkezik egy idő után az a helyzet, amit sokan előtte el sem tudtak képzelni: fokozatosan egyre ritkábbá válik a szex, a heti 3-4 napból heti 1 lesz, majd kétheti egy, végül havi egy, majd azon kapják magukat, hogy szeptembert írunk, de nem emlékeznek, mikor bújtak össze utoljára a párjukkal. Ha most magadra ismertél, tudnod kell, hogy nem vagy egyedül. Párkapcsolati szakértők szerint több kapcsolatban történik ez meg, mint amennyiben nem, sőt, a legfrissebb statisztikák szerint a Z generációs fiatalok már szinte alig szexelnek.

Valamiért azonban erről beszélni hatalmas tabu. Persze érthető, hogy miért érzik így sokan: egyszerűen ciki, kellemetlen azt bevallani, hogy a kapcsolat átalakult, és a szex már nem része a hétköznapoknak. A legtöbb esetben a felek közötti szerelem elmúlik, helyét a szeretet veszi át, és az erőviszonyok átrendeződnek. Míg egykor szerelmespárként viselkedtek, mostanra inkább lakótársakká válnak. De mi ennek az oka? Miért lehet az, hogy kialakul egy szexmentes párkapcsolat, és nem tudnak a felek kilábalni a gödörből? Most eláruljuk, mi a 10 leggyakoribb ok, ami a háttérben áll; és az utolsón nagyon meg fogsz lepődni!

