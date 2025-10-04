Divat
A pasim megtudta, hogy lefeküdtem a bátyjával, de erre a reakcióra nem számítottam
Forrás: Vámpírnaplók
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Sokáig azt hittem, képes leszek elrejteni az enyémet, és hogy a múlt hibája majd szépen elhalványul. De a bűntudat nem így működik, ugyanis a lelkedbe fészkeli magát, és onnan irányít minden döntést, minden szót, minden mozdulatot. Én pedig pontosan ezt éltem át, mielőtt végül kiderült, a barátom megtudta, hogy egyszer lefeküdtem a saját bátyjával.
A titok, ami lassan felemészt
A kapcsolatunk elején még könnyű volt nem gondolni rá. Új szerelem, új közös élmények, mindent betöltő eufória. De ahogy teltek a hónapok, egyre több volt az apró repedés a mindennapjainkban. Veszekedések apróságokon, félbehagyott mondatok, elharapott szavak. És minden alkalommal ott volt bennem a félelem: „mi lesz, ha megtudja?”. A titok nem csak közénk állt, hanem belőlem is egy másik embert faragott. Valakit, aki állandóan figyeli a másik reakcióit, aki feszeng egy érintésnél, és aki már a saját tükrébe sem tud őszintén belenézni.
Amikor szembesült vele
Nem én mondtam el. A titok valahogy mindig utat talál magának, és nálunk is így történt: egy félig elszólás, egy családi vacsorán félrehallott mondat, majd egy kérdés, amire nem lehetett tovább hazudni. Azt hittem, vége lesz mindennek. Elképzeltem, hogy kiabálni fog, hogy rám csapja az ajtót, hogy megvető szavakkal küld el örökre. Ehelyett viszont leült velem szemben, és csak annyit kérdezett: „Igaz?” A hangja nyugodt volt, már-már ijesztően nyugodt. A szívem úgy vert, mintha ki akarna szakadni a mellkasomból, és amikor kimondtam az igazságot, olyan érzés volt, mintha minden oxigén eltűnt volna a szobából.
A csend nehezebb, mint a düh
Nem jött ordítás. Nem jött dráma. Csak egy hosszú, nyomasztó csend, amitől sokkal rosszabbul éreztem magam, mintha tombolva kérte volna számon a történteket. A tekintetében nem gyűlölet volt, inkább valami fásult, mély csalódás. Rájöttem, hogy a düh talán még könnyebb lenne: a dühben van energia, van kapcsolat, van kapaszkodó. A közöny azonban olyan, mintha egy pillanat alatt kikerültem volna az életéből, mintha már nem is lettem volna fontos.
Amikor átíródik egy kapcsolat
Sokan ilyenkor azonnal lezárnának mindent. A mi történetünk azonban más irányt vett. Nem szakított, nem fordított hátat. Azt mondta, időre van szüksége. Arra számítottam, hogy elrohan és soha többé nem keres, ehelyett viszont ott maradt, de éreztem, hogy valami végérvényesen megváltozott. Most már nem a titok áll közénk, hanem a bizalom hiánya. És a bizalom sokkal törékenyebb, mint hinnénk: egy pillanat alatt omlik össze, de évekbe telhet, mire újra felépül.
Mit viszek magammal ebből?
A történet megtanított arra, hogy a titkok előbb-utóbb mindig kiderülnek, és soha nem úgy, ahogy elképzeljük. Nem lehet irányítani, nem lehet előre megtervezni, hogyan reagál majd a másik. A legnagyobb tanulság mégis az volt, hogy a csend gyakran hangosabb minden kiabálásnál. A fájdalom néha nem ordít, hanem halkan ül le melléd, és a szemeddel mond el mindent, amit szavakkal talán soha nem lehetne.
Vannak, akik megbánták és vannak, akik nem. A következő válogatásban most igaz történeteket olvashattok a megcsalásról!
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Elhivatottság mindenek felett - 10 színész, aki mindent megtett a hiteles alakításért
Egyáltalán nem meglepő, hogy az Akadémia Oscar-díjjal jutalmazta többségüket.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.