A pornó sokaknál az első tananyag, és bár később a valódi tapasztalat árnyalja a képet, a fejünkben gyakran ott maradnak azok a jelenetek, amelyek a valóságban egyáltalán nem működnek, főleg nem így, nem ott, és pláne nem ilyen könnyedén. A felnőttfilmekben számos olyan szituáció tűnik izgalmasnak, amit a való életben a legtöbb nő nemcsak kellemetlennek, hanem konkrétan kivitelezhetetlennek érezne. A pornó szórakoztatás. A valóság pedig komfort, biztonság, kölcsönösség és testismeret.

A valódi szexualitás nem úgy néz ki, mint a filmekben, és ettől még lehet szenvedélyes, gyönyörű és felszabadító. A következő válogatásban összegyűjtöttünk nyolc tipikus pornós jelenet, ami a valóságban köszönőviszonyban sincs azzal, ahogyan egy nő megéli a szexualitást.

Lássuk!

Galéria / 8 kép 8 dolog, ami csak a felnőttfilmekben igaz a nőkre, a valóságban nem Megnézem a galériát

