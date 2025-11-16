Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Szerelem
  3. Párkapcsolat

7 tünet, amivel a tested azt jelzi, hogy mérgező kapcsolatban élsz

#egészség
#Párkapcsolat
#Test
#Tünet
#mérgező
#mérgező kapcsolat
#toxikus
#testi tünetek
Kamilla
Szerelem, Egészség, Párkapcsolat
Utoljára frissült: 2025. november 13. 09:11

Forrás: imdb

kapcsolat
A nap cikke

Napi horoszkóp november 15.: a Kosok új helyzetben próbálhatják ki magukat, a Szüzek munkája végre beérik

A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...
Olvasd el!

Teszt: Derítsd ki, melyik városban kéne élned valójában

Néha jó eljátszani a gondolattal, hogy milyen lehet egy teljesen más országban, egy teljesen új városban élni. Most pedig kiderítheted mindezt!

Olvasd el!

6 sorozat, ami annyira felháborító és bántó volt, hogy nem kerülhetett képernyőre

A tévésorozatok rengeteg ok miatt hullhatnak el még azelőtt, hogy elindulnának...

Olvasd el!

6 sztárpár, akik egynél többször is összejöttek: nem tudnak elszakadni egymástól

A hollywoodi szerelem ritkán egyszerű és boldog történet, ugyanis sokszor inkább hullámvasút, újrakezdésekkel, nagy kibékülésekkel és még nagyobb drámákkal.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 14.: a Vízöntők felemás végeredménnyel zárnak egy bizonyos projektet, a Halaknak érdemes magukra szánniuk egy kis időt

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, előtte azonban mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Olvasd el!

5 trükk, amivel felismerheted, ha pszichopata pasival van dolgod

Nem mindenki, aki bántó, érzéketlen vagy furcsa, pszichopata, de nagyon fontos, hogy időben felismerd azt, aki viszont azt!

Facebook
Twitter
Pinterest
Sokszor nem az első könnycsepp vagy az első vitafelhő jelzi, hogy valami nincs rendben.

A test sokkal hamarabb tudja, hogy egy kapcsolat átlépett egy láthatatlan határt, és elkezd jelezni. Nem azért, mert gyenge vagy, hanem mert a tested védeni próbál. Ha figyelsz rá, észre fogod venni, hogy a feszültség, a túlzott alkalmazkodás vagy a folyamatos bizonytalanság nem marad következmények nélkül. Fontos megjegyezni, hogy nem az a cél, hogy azonnal döntést hozz. Először csak figyeld meg ezeket a jelzéseket. A tested ugyanis nem dramatizál, hanem beszél.

Ha biztonságos kapcsolatban élsz, a tested nyugodt. Ha veszélyben érzed magad, a tested feszült. Ha több tünetet is magadra ismersz akkor érdemes elgondolkoznod, hogy biztosan ebben a kapcsolatban van-e a helyed.

Lássuk!

Galéria / 7 kép

7 tünet, amivel a tested azt jelzi, hogy mérgező kapcsolatban élsz

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...
Kép
Életmód

8 felnőttbarát hotel Magyarországon és a szomszédos országokban, ha gyerekzsivaj nélkül pihennél

Néhány napra jó volna kikapcsolni a szülői szerepből, és az „Anyaaaaa!” felkiáltást nemcsak a saját, de mások gyermekeinek szájából sem szeretnéd hallani? A felnőttbarát hotel koncepcióját éppen ez az igény hívta életre, és ma már hazánkban, illetve a környéken is egyre több ilyen szálloda található. Akár kettesben lazítanátok a pároddal, akár barátnőkkel mennétek anyaszabira, esetleg édesanyáddal kapcsolódnál ki, ezek a gyerekmentes hotelek kiváló helyszínt biztosítanak.

Kép
Sztárok

6 sztárpár, akik egynél többször is összejöttek: nem tudnak elszakadni egymástól

A hollywoodi szerelem ritkán egyszerű és boldog történet, ugyanis sokszor inkább hullámvasút, újrakezdésekkel, nagy kibékülésekkel és még nagyobb drámákkal.

Kép
Életmód

6 sorozat, ami annyira felháborító és bántó volt, hogy nem kerülhetett képernyőre

A tévésorozatok rengeteg ok miatt hullhatnak el még azelőtt, hogy elindulnának...

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 15.: a Kosok új helyzetben próbálhatják ki magukat, a Szüzek munkája végre beérik

A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Kép
Egészség

Feszült vagy? Ezzel a 8 gyors stresszoldó gyakorlattal pillanatok alatt ellazulhatsz

A stressz sajnos ma már a legtöbbünk mindennapjainak része. Nem kell feltétlen krónikus stressz állapotra gondolni, elég, ha a napi munkával és feladatokkal járó kötelezettségeink jutnak csak eszünkbe. Sokszor észre sem vesszük, mennyire megfeszül a vállunk, rossz a testtartásunk, rosszul tartjuk a nyakunkat stb. A stressz rányomhatja a bélyegét az egészségügyi állapotunkra, hosszú távon pedig komoly problémákhoz vezethet. A jó hír azonban, hogy a felgyülemlett stressz kezeléséhez és a frusztráció csökkentéséhez szuper pár perces gyakorlatok is rendelkezésünkre állnak – hogy testünk és lelkünk újra egyensúlyba kerüljön.

Kép
Divat

Ne várj másra, vedd meg te a gyűrűt, amire vágysz: ezért #girlpower lépés ékszert venni magadnak

Itt az ideje, hogy megünnepeld azt, aki vagy és az életet, amit felépítettél, ehhez pedig NINCS szükséged partnerre!