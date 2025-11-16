A test sokkal hamarabb tudja, hogy egy kapcsolat átlépett egy láthatatlan határt, és elkezd jelezni. Nem azért, mert gyenge vagy, hanem mert a tested védeni próbál. Ha figyelsz rá, észre fogod venni, hogy a feszültség, a túlzott alkalmazkodás vagy a folyamatos bizonytalanság nem marad következmények nélkül. Fontos megjegyezni, hogy nem az a cél, hogy azonnal döntést hozz. Először csak figyeld meg ezeket a jelzéseket. A tested ugyanis nem dramatizál, hanem beszél.

Ha biztonságos kapcsolatban élsz, a tested nyugodt. Ha veszélyben érzed magad, a tested feszült. Ha több tünetet is magadra ismersz akkor érdemes elgondolkoznod, hogy biztosan ebben a kapcsolatban van-e a helyed.

Lássuk!

Galéria / 7 kép 7 tünet, amivel a tested azt jelzi, hogy mérgező kapcsolatban élsz Megnézem a galériát

