Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Szerelem

A tested tudja, ha nem jó! 7 fizikai jel, ami arra utal, hogy nem a megfelelő emberrel vagy együtt

#Szerelem
#Életmód
#Párkapcsolat
#Galéria
#jel
#mérgező kapcsolat
#testi tünet
Fanni
Szerelem, Életmód
Utoljára frissült: 2025. november 19. 14:17

Forrás: Netflix

A tested tudja, ha nem jó! 7 fizikai jel, ami arra utal, hogy nem a megfelelő emberrel vagy együtt
A nap cikke

Napi horoszkóp november 19.: az Ikrek a tisztességes játék hívei, az Oroszlánok a szokásosnál nehezebb feladattal küzdenek

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a szerdai horoszkópot, hisz fontos részleteket tudhatsz meg!

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Olvasd el!

5 dolog, amit a pasik tesznek, ha szakítani akarnak: ezekből a red flagekből tudhatod, hogy véget akar vetni a kapcsolatotoknak

Hidd el, mindig van jele annak, ha a párod már nem veled képzeli el a jövőjét, csak ezek a red flagek eleinte egyáltalán nem feltűnőek. De mi most leleplezzük azokat!

Olvasd el!

6 dolog, amit egy férfi csak akkor mond, ha titkon megcsal téged

Vannak olyan apró mondatok és tipikus kifogások, amelyek gyakran árulkodnak arról, ha egy férfi valamit titkol vagy érzelmileg eltávolodik a kapcsolatból. Összegyűjtöttük azokat a jellegzetes szófordulatokat, amelyek a hűtlenség korai jelei lehetnek – és amelyek elsőre talán ártatlannak tűnnek.

Olvasd el!

3 csillagjegy, aki lezár egy nagyon nehéz időszakot az életében november 18-a után

Vannak csillagjegyek, akiknek elképesztő megkönnyebbülést ígérnek az égiek az év végére. Csekkold, hogy a szerencsések közé tartozol-e!

Olvasd el!

7 sztár, aki teljesen máshogy néz ki ma már a plasztika miatt

A sztárvilágban egyre többen vállalják a plasztikai beavatkozásokat – van, akin csak finoman látszik, mások viszont szinte teljesen felismerhetetlenné váltak. Összegyűjtöttünk 7 hírességet, akik ma már egészen más arcot mutatnak a plasztikának köszönhetően.

Olvasd el!

6 alulértékelt karácsonyi film, amit kevesen ismernek

A karácsonyi filmek világában könnyű elveszni a klasszikusok között. Pontosabban olyanok között, mint az Igazából szerelem, a Reszkessetek, betörők!, a Holiday vagy a Grincs.

Facebook
Twitter
Pinterest
A tested hamarabb felismeri a mérgező kapcsolatot, mint az elméd. Ez a 7 fizikai jel egyértelműen mutatja, hogy nem a megfelelő ember mellett vagy.

Figyelj a testi tünetekre!

Bármennyire is próbáljuk racionálisan kezelni a kapcsolatainkat, a testünk mindig hamarabb érzékeli a jeleket, mint a gondolataink. Van valami ösztönös, mély intelligencia bennünk, ami pontosan tudja, mikor vagyunk biztonságban, és mikor nem. A kapcsolataink minősége nemcsak a lelkünkre, hanem a fizikai állapotunkra is hat: az idegrendszerünk reagál, az alvásunk változik, a légzésünk ritmusa felborul, és olyan apró jeleket küld a szervezetünk, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Sokszor előbb jelentkeznek ezek a testi tünetek, mint hogy tudatosítanánk magunkban: valami nincs rendben.

Ha gyakran érzed feszültnek magad mellette, ha megmagyarázhatatlanul szorongsz, vagy egyszerűen csak nem érzed azt a fajta biztonságot, amit egy működő kapcsolatnak adnia kellene, akkor lehet, hogy a tested próbál kommunikálni veled. Ezek a jelek nem véletlenek: a tested arra figyelmeztet, hogy a kapcsolatod több energiát vesz el, mint amennyit ad, és talán nem a megfelelő ember mellett vagy.

Mérgező párkapcsolatot jelezhet

Most összegyűjtöttünk hét olyan fizikai tünetet, amelyek gyakran jelennek meg akkor, amikor a lelked már érzi a repedéseket, de az elméd még próbál kapaszkodni. Ha ezek közül többet is tapasztalsz, érdemes lehet mélyebben ránézni arra, hogy valóban jó helyen vagy-e.

Katt, ha kíváncsi agy a tünetekre, amelyek intő jelek lehetnek:

Galéria / 7 kép

A tested tudja, ha nem jó! 7 fizikai jel, ami arra utal, hogy nem a megfelelő emberrel vagy együtt

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 20.: az Ikreknek érdemes magabiztosabban gondolkodniuk, a Mérlegeknek végre jut idejük önmagukra is

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Kép
Életmód

7 intő jel, hogy egy nárcisztikussal szexelsz

A rossz szexet mindenki ismeri.

Kép
Életmód

5 új karácsonyi film, amivel már most hangolódhatsz az ünnepekre

NEM, egyáltalán nem kell szégyellned, ha már most ünnepi történeteket szeretnél nézni esténként, sőt, ezzel valójában a mentális egészségedért is sokat teszel!

Kép
Életmód

6 könyv, ami miatt már nagyon várjuk a telet

Az év leghidegebb évszakában azért azt élvezzük a legjobban, ha ki sem kell mozdulnunk otthonról. És most sok olyan kötet érkezik, ami szuper társaság lehet ezekre a napokra.

Kép
Szépség

5 anti-aging kütyü, amibe tényleg érdemes befektetni a szakemberek szerint!

A modern technológia ma már olyan eszközöket kínál, amelyek tudományosan igazolt módon támogatják a szervezet regenerációját, és még ha az idő kerekét visszaforgatni nem is képesek, az életminőségünk javításához jelentősen hozzájárulnak. Cikkünkben 5 olyan anti-aging kütyüt mutatunk be, amelyek bizonyítottan segítenek abban, hogy hosszú távon is meg tudjuk őrizni az egészségünket, és a testünk akár 80 éves korunkra is fiatalos maradjon!

Kép
Szépség

Ezekben a boltokban fergeteges akciók várnak Black Friday idején

Ezeket a boltokat mindenképpen csekkold Fekete Pénteken, azaz Black Friday idején!