Figyelj a testi tünetekre!

Bármennyire is próbáljuk racionálisan kezelni a kapcsolatainkat, a testünk mindig hamarabb érzékeli a jeleket, mint a gondolataink. Van valami ösztönös, mély intelligencia bennünk, ami pontosan tudja, mikor vagyunk biztonságban, és mikor nem. A kapcsolataink minősége nemcsak a lelkünkre, hanem a fizikai állapotunkra is hat: az idegrendszerünk reagál, az alvásunk változik, a légzésünk ritmusa felborul, és olyan apró jeleket küld a szervezetünk, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Sokszor előbb jelentkeznek ezek a testi tünetek, mint hogy tudatosítanánk magunkban: valami nincs rendben.

Ha gyakran érzed feszültnek magad mellette, ha megmagyarázhatatlanul szorongsz, vagy egyszerűen csak nem érzed azt a fajta biztonságot, amit egy működő kapcsolatnak adnia kellene, akkor lehet, hogy a tested próbál kommunikálni veled. Ezek a jelek nem véletlenek: a tested arra figyelmeztet, hogy a kapcsolatod több energiát vesz el, mint amennyit ad, és talán nem a megfelelő ember mellett vagy.

Mérgező párkapcsolatot jelezhet

Most összegyűjtöttünk hét olyan fizikai tünetet, amelyek gyakran jelennek meg akkor, amikor a lelked már érzi a repedéseket, de az elméd még próbál kapaszkodni. Ha ezek közül többet is tapasztalsz, érdemes lehet mélyebben ránézni arra, hogy valóban jó helyen vagy-e.

Katt, ha kíváncsi agy a tünetekre, amelyek intő jelek lehetnek:

A tested tudja, ha nem jó! 7 fizikai jel, ami arra utal, hogy nem a megfelelő emberrel vagy együtt

