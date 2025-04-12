Szerelem
7 dolog, ami miatt egy férfi fülig szerelmes lesz beléd
7 netflixes sorozat, ami annyira jó, hogy akár 1 nap alatt ledarálod
Vannak napok, amikor semmihez sincs kedved csak bekuckózni, lekapcsolni a külvilágot, és hagyni, hogy egy sorozat magával ragadjon.
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Divat
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Promóciók
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Napi horoszkóp november 5.: a Rákok változásra vágynak, a Vízöntőknek érdemes észnél lenniük
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
A születési dátumodból kiderül, mit próbál üzenni neked az előző életed
A születésed napja árulkodik arról, milyen tanulságot hoztál magaddal előző életedből – és mit kell most megértened.
Az ok, amiért David Harbour lehet a következő "eltörölt" sztár
A Stranger Things sztárja év elején jelentette be válását, ám ami most kiderült exfelesége által, eléggé betett karrierjének. Talán végleg?
Novemberi angyalkártya-jóslás: fontos üzenetet küld számodra az univerzum
November az elengedés, a megújulás és az angyali útmutatás hónapja, és most minden csillagjegy külön üzenetet kapott fentről. Fedezd fel, mit súgnak neked az angyalok ebben a varázslatos időszakban.
A szerelem titokzatos és összetett érzés, amelyet számos tényező befolyásolhat, sokszor apró nüanszok. Bár nincs biztos recept arra, hogyan érjük el, hogy egy férfi fülig belénk essen, bizonyos tulajdonságok és viselkedésformák növelhetik az esélyeinket. A túlragaszkodás, a hiperérzékenység és a féltékenység helyett érdemes a humorra, a függetlenségre és a másokkal való kedvességre helyezned a hangsúlyt, már ha valóban azt szeretnéd, hogy ne csak a külső, hanem a belső is megfogja kiszemeltedet. Sőt, hosszú távon is lángoljon a szerelme irántad.
Az alábbiakban hét olyan dolgot gyűjtöttünk össze, amik különösen vonzóak lehetnek a másik nem számára, és segíthetnek a mélyebb érzelmi szál kialakításában.
Lássuk, melyek ezek a dolgok!
Hogy tetszett a cikk?
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Életmód
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Divat
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Promóciók
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Napi horoszkóp november 6.: a Kosoknak nagy bátorságra van szükségük, az Oroszlánoknak érdemes nyitniuk mások felé
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Orvosok vallottak: 8 rejtett betegség, amit túl sokáig vesznek félvállról az emberek, ezért általában tragédia a vége
Vannak tünetek, amelyeknél még ma is sokan azt mondják, hogy majd elmúlik.
A szín, amit a legtöbbször viselsz elárulja, mikor talál rád életed szerelme
A színek, amelyeket nap mint nap viselünk, többet mondanak rólunk, mint gondolnánk.
Gonosztevők, akiket igazából szuper jó fej színész játszott
Színészek, hát ez a dolguk: ha kell, egy goromba sztár is lehet jófiú, de a világ legkedvesebb embere is főgonosznak szegődhet.
Az ok, amiért David Harbour lehet a következő "eltörölt" sztár
A Stranger Things sztárja év elején jelentette be válását, ám ami most kiderült exfelesége által, eléggé betett karrierjének. Talán végleg?
Nem mozdul a mérleg? Talán ez a 8 esti szokás az oka, amitől észrevétlenül ragadhatnak rád a kilók
Fogyókúrázni és életmódot váltani ma már viszonylag egyszerű – hiszen rengeteg zsírégető termék, motiváló videó, diétás tipp és alakformáló recept közül válogathatunk, ha az egészségesebb test vagy néhány makacs kiló leadása a cél. De mégis mi van akkor, ha a mérleg sehogy sem mozdul lefelé, bármennyire is igyekszünk? Lehet, hogy a titok a mindennapi apróságokban, pontosabban az esti szokásainkban rejlik?