Nagyobb eséllyel lép félre az a férfi, aki ezen 7 gond egyikével küzd – a tudomány szerint

A pszichológia szerint nemcsak a körülmények számítanak, hanem számos más tényező is. Vannak olyan örökölt viselkedésminták, gyerekkorból hozott tapasztalatok, személyiségjegyek vagy éppen élethelyzetek, amelyek hajlamosabbá tehetnek valakit a hűtlenségre. Ez nem azt jelenti, hogy bárki automatikusan csalóvá válik, de vannak helyzetek és minták, amelyeknél nagyobb az esély arra, hogy a kapcsolat egészséges határai sérüljenek.

Fontos hangsúlyozni: nem létezik egyetlen „csaló típus”. Minden ember és minden párkapcsolat más, és senkiről nem mondható ki biztosan, hogy mindig hűséges lesz – vagy éppen fordítva. A mondás szerint „soha ne mondd, hogy soha”, és ez a szerelemben különösen igaz. A szakértők azonban egyetértenek abban, hogy vannak olyan apró figyelmeztető jelek, amelyeket érdemes komolyan venni. Ezek nem mindig látványos intő jelek, hanem sokszor csak finom minták, amelyeket akkor veszünk észre, ha tudatosan figyelünk rájuk.

forrás: Unsplash/PodMatch

Ugyanakkor fontos a másik oldal is: attól, hogy valakinél megjelenik egy-egy hajlamosító tényező, még nem biztos, hogy félrelép. Sok férfi (és nő) képes egészségesen kezelni a saját nehézségeit, és hűséges maradni a párjához. A hűtlenség témáját tehát nem szabad fekete-fehéren látni. Inkább érdemes megérteni, mi húzódhat a háttérben – hiszen ha felismerjük a kapcsolat gyenge pontjait, nagyobb eséllyel tudjuk időben megerősíteni a köteléket, és elkerülni a csalódást.

Olvasd el galériánkban, melyik az a 7 dolog, ami növeli a férfiak hűtlenségi esélyét!

Az ÉVA Magazin írása.