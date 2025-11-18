Szépség
5 dolog, amit a pasik tesznek, ha szakítani akarnak: ezekből a red flagekből tudhatod, hogy véget akar vetni a kapcsolatotoknak
Sokan nem is sejtik, hogy ezeket egyáltalán nem lenne szabad a lefolyóba önteni. Az okok magukért beszélnek!
Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Napi horoszkóp november 18.: az Oroszlánok a csapatjáték hívei, a Bakoknak érdemes nyitottabban gondolkodniuk
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
3 csillagjegy, aki lezár egy nagyon nehéz időszakot az életében november 18-a után
Vannak csillagjegyek, akiknek elképesztő megkönnyebbülést ígérnek az égiek az év végére. Csekkold, hogy a szerencsések közé tartozol-e!
Sztárok, akik 100 évig éltek és a titkukat is elárulták
Ha az ember a hollywoodi csillogásra gondol, sokszor extrém diéták, hajnali edzések és különc wellness-szokások jutnak eszébe.
Bár a romantikus filmek hajlamosak elhitetni velünk, hogy amikor egy pár végre egymásra talál, akkor jöhet a happy end, de a valóságban a kapcsolat kezdete tényleg csak a kezdet, sőt, a legnehezebb akadályok valójában inkább ekkor érkezhetnek, és ami az első hónapokban szenvedélyes szerelemnek tűnt, arról kiderülhet, hogy egészen másképpen képzelitek a jövőtöket, de a mindennapjaitokat is másképpen élitek.
Idővel sajnos az is kiderülhet, hogy toxikus a viszonyotok, és előfordulhat az is, hogy bár te szereted a párodat, ő végül nem melletted akar megállapodni. A szakítás sokszor derült égből villámcsapásként ér minket, pedig ha odafigyelsz az apró jelekre, már azelőtt tudhatod, hogy vége a kapcsolatodnak, mielőtt a partnered kimondaná azt. Összegyűjtöttük neked azokat a red flageket, amelyekből előre láthatod, hogy a szakítás felé haladtok.
Ezekből a red flagekből tudhatod, ha a pasid véget akar vetni a kapcsolatotoknak!
Eddig Murphy először beszélt arról, milyen érzés 10 gyermek apjának lenni
Eddie Murphy nemcsak a vígjátékok királya, hanem saját szavaival élve, igazi szuperapa is.
Jennifer Garner szokatlan hobbija: lefotózza a kertjébe szálló madarakat
A színésznő egy intelligens etetőt helyezett ki az udvarában, amely fotókat is készít az oda szálló madarakról. Ez segíti őt abban, hogy a környezetében élő fajokat jobban megismerje.
A születési dátumod felfedi, mi a lelked küldetése a Földön
Sokan úgy gondolunk a születésnapunkra, mint egy egyszerű dátumra a naptárban.