5 apró szokás, amit a boldog párok minden este betartanak: te is könnyen bevezetheted ezeket

Van az a nap, amikor az ember még lazán vállat von a születésnapjai felett, és azt mondja: Ugyan már, ez csak egy szám.
Ha valaki megkérdezne arról, hogy mi az, amitől a legjobban félek a házasságomat illetően, az egyértelműen az lenne, hogy előbb-utóbb kihűl, sivárrá válik. Félreértés ne essék, imádom a férjemet; sőt, ő a legjobb barátom is, aki inspirál, feltölt, megnevettet, és akivel az érdeklődési körünktől kezdve a céljainkon át minden tervünk közös. Azonban hajlamos vagyok azt érezni, hogy amikor lelkileg, mentálisan elfáradok, akkor vele sem tudok eleget törődni, és inkább magamba zárkózom.
Ezekből a nehezebb időszakokból általában az utazás tud minket kirántani: a közös kalandok, élmények mindig újabb és újabb oldalát mutatják meg a másiknak, és annak, hogy mennyire jó páros vagyunk együtt.
Amikor nincs időnk elutazni, hétvégén mindig fordítunk időt arra, hogy kettesben legyünk, hogy közös programjaink legyenek, és amikor csak egymásra figyelünk. Ha ezek nincsenek, könnyedén feszültebbek leszünk, és elkommunikálunk egymás mellett.
Az évek során kitapasztaltuk, hogy azok a kis rutinok, amiket egymásért teszünk, hosszú távon eszméletlen sokat adnak a párkapcsolatunkba. Így tudatosan bevezettünk olyan apró rutinokat is a mindennapokba, amelyek segítenek lecsendesedni, és a hétköznapok szüntelen zörejében is utat mutatnak egymáshoz.
Az alábbiakban olyan néhány perces tippeket hoztunk el, amelyeket a legboldogabb párok minden este megtesznek a kapcsolatukért!
Az ÉVA Magazin írása.
