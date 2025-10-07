4 pasi csillagjegy, akivel ne tervezz hosszútávú kapcsolatot - csak egyéjszakás kalandokban jók

Vannak, akik inkább a vadászat izgalmát, a hódítás örömét keresik, és gyorsan elvesztik az érdeklődésüket, ha a dolgok komolyra fordulnak. A horoszkóp sokat elárulhat arról, ki milyen típus a szerelemben, és bizony akad néhány csillagjegy, akivel érdemes óvatosnak lenni, ha tartós kapcsolatra vágysz. Ők azok, akik inkább egyéjszakás kalandokban villognak, de ritkán lesznek megbízható partnerek.

A következő válogatásban most ezek a zodiákusok kaptak helyet, de hogy ennél is alaposabbak legyünk, annak is utána jártunk, hogy még mit érdemes tudni róluk ezen a téren a veszélyen és a szívfájdalmon kívül. Mert sajnos nemcsak óvatosnak, de keménynek is kell lennünk, ha egy ilyen csillagjegyű pasival akadunk össze.

Lássuk is őket!

