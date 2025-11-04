Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Szerelem
  3. Szex

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

#szex
#Meglepetés
#ajándék
#öröm
#adventi kalendárium
#élvezet
#Vágyaim.hu
Kamilla
Szerelem, Szex
2025. november 4.

Forrás: gettyimages

adventi naptár
A nap cikke

Napi horoszkóp november 4.: a Vízöntők kiállhatnak a saját érdekeikért, a Halaknak érdemes kockázatot vállalniuk

A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...
Olvasd el!

A születési dátumod elárulja, ki az a személy a környezetedben, akit már előző életedben is ismertél

Egyetlen szám is elég ahhoz, hogy felfedd: ki az, akivel nem most találkoztál először, hanem már egy előző életben is összekötött titeket a sors.

Olvasd el!

Az utolsó szám a telefonszámodban elárulja, mennyi idős a lelked valójában

Egyetlen szám is sokat elmondhat rólad – derítsd ki, mennyire fiatal vagy öreg a lelked a telefonszámod utolsó számjegye alapján!

Olvasd el!

A születési dátumod elárulja, melyik történelmi korban éltél előző életedben

A születésed napja megmutathatja, melyik korszakban éltél korábban - ókori harcosként vagy talán a viktoriánus Anglia gyermeke voltál?

Olvasd el!

Végre az önazonosság a szexi? Egyre többen mennek smink nélkül az első randira az új TikTok trend miatt

Ha valaki randira hív, órákat töltesz a tükör előtt, hogy megpróbáld minden hibádat elrejteni és a legjobb oldaladat hozni? Az új trend nemet mond erre!

Olvasd el!

A bankszámlád utolsó számjegye elárulja, mikor jutsz rengeteg pénzhez az év utolsó hónapjaiban

A bankszámlaszámod utolsó számjegye felfedi, mikor számíthatsz nagyobb pénzbevételre 2025 végén, akár teljesen váratlan forrásból is.

Facebook
Twitter
Pinterest
Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.
A cikk támogatója a Vágyaim.hu.

De miért ne szólhatna egy kicsit rólunk is, vagyis a vágyainkról, a kapcsolódásról, a felfedezés öröméről? A karácsony előtti rohanásban ritkán jut idő arra, hogy igazán figyeljünk magunkra vagy egymásra, pedig talán pont ez az időszak az, amikor a legjobban szükségünk lenne rá. A Vágyaim.hu idei különlegessége, a Satisfyer Premium Advent Calendar pontosan ezt az élményt kínálja, pontosabban egy 24 napon át tartó érzéki felfedezést, prémium minőségben és teljes diszkrécióval. Ez a naptár nem a megszokott adventi csokikaland, sokkal inkább egy utazás a vágy, a kíváncsiság és a játékos intimitás világába. Minden nap egy új, meglepő ajtó nyílik, ami vagy elgondolkodtat, vagy mosolyt csal az arcodra, de mindig egy kicsit közelebb visz önmagadhoz vagy a partneredhez.

Kép
forrás: vágyaim.hu
Kép
forrás: vágyaim.hu

A szerkesztőségben volt szerencsénk közelebbről is megnézni ezt a naptárt, és őszintén mondhatjuk, hogy ritkán láttunk ennyire igényesen összeállított, átgondolt adventi kiadást. Mind a 24 meglepetést kézbe vettük, és már az első pillanattól érezni lehetett, hogy itt nem puszta termékekről van szó, hanem egy gondosan felépített élményről. Volt, amin hangosan nevettünk, másnál csak csendben összenéztünk, és kimondatlanul is értettük, bogy ez bizony valami egészen más. Néhány kedvencünket a videóban is megmutatjuk, de az igazi varázs akkor jön, ha mindenki maga bontogatja nap mint nap.

A Satisfyer Premium Advent Calendar a legkedveltebb erotikus márkák válogatását tartalmazza:

  • 9 ikonikus Satisfyer játékszer,
  • 7 izgalmas Fun Factory kedvenc,
  • érzéki Penthouse fehérnemű,
  • valamint különleges BDSM- és wellness-kiegészítők, amelyek finoman, játékosan segítenek felfedezni a vágy új oldalát.
Kép
forrás: vágyaim.hu

A Vágyaim.hu már 18 éve Magyarország egyik legmegbízhatóbb és legtöbbre értékelt felnőtt webáruháza, ahol a hangsúly nem a provokáción, hanem a minőségen, a diszkréción és az edukáción van. A 23-szoros Ország Boltja díjazott márka célja, hogy az intimitásról való beszélgetés természetes és inspiráló legyen, hogy megtanuljunk játszani, kíváncsinak lenni és újra kapcsolódni. Ez az adventi kalendárium pontosan erről szól. Nemcsak a termékekről, hanem a pillanatról, amikor kinyitsz egy kis ablakot, és megengeded magadnak, hogy meglepjen az élet. Lehet ez egy új élmény, egy közös nevetés vagy egy estét, ami kicsit másképp alakul, mint megszoktad, de ettől lesz igazán ünnepi.

Ha idén szeretnéd, hogy az advent ne csak a rohanásról, hanem a figyelemről, a vágyakról és a közös felfedezésről is szóljon, akkor a Satisfyer Premium Advent Calendar tökéletes választás. A naptár elérhető csak a Vágyaim.hu oldalán, diszkrét csomagolásban és gyors szállítással. Aki idén ezt választja, nemcsak ajándékot vesz, hanem 24 napnyi inspirációt, közös pillanatot és egy kis varázslatot is.

Kövesd a Vágyaim.hu Facebook-oldalát, ahol további inspirációkat és újdonságokat találsz az érzékiség világából.

Kép

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...
Kép
Életmód

10 érdekesség a Ragadozóról, amiről talán nem is hallottál

Nem sokan fogadtak volna arra 1987-ben, hogy még 2025-ben is vadászni fognak a yautják a nagyvásznon.

Kép
Green Stiletto

A TOP3 legkényelmesebb magas sarkú csizma, ami meghódította a sztárokat is

Nem véletlen, hogy egyre többen választják ezeket a kényelmes magas sarkú csizmákat a téli szezonban.

Kép
Divat

6 zseniális trükk, hogy stílusosan tudd hordani a széles szárú farmert

Igenis lehet sikkes bő szárú farmerral is!

Kép
Életmód

Őszi rendrakás: 8 tipp, amivel harmonikussá és rendezetté varázsolhatod az otthonod

Elérkezett az idő, amikor a nappalok egyre hűvösebbek, az esték pedig a bekuckózásról szólnak. Nem véletlen, hogy ilyenkor több időt töltünk a négy fal között – ez pedig tökéletes alkalom arra, hogy rendet tegyünk otthon, magunk körül és kicsit magunkban is. Az őszi nagytakarítás remek lehetőség arra, hogy tisztábban, rendezettebben és harmonikusabban induljunk neki a lassabb hónapoknak. Hiszen egy bögre forró tea és a kedvenc filmmaraton is sokkal jobban esik egy friss, átlátható térben. Mutatjuk, hogyan varázsolhatod újjá az otthonod ősszel – sok-sok inspirációval és apró, mégis látványos ötlettel!

Kép
Szerelem

Végre az önazonosság a szexi? Egyre többen mennek smink nélkül az első randira az új TikTok trend miatt

Ha valaki randira hív, órákat töltesz a tükör előtt, hogy megpróbáld minden hibádat elrejteni és a legjobb oldaladat hozni? Az új trend nemet mond erre!

Kép
Életmód

A bankszámlád utolsó számjegye elárulja, mikor jutsz rengeteg pénzhez az év utolsó hónapjaiban

A bankszámlaszámod utolsó számjegye felfedi, mikor számíthatsz nagyobb pénzbevételre 2025 végén, akár teljesen váratlan forrásból is.

18
Figyelem
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek. Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot!
A későbbiekben ne jelenjen meg ez az ablak, akkor is felnőtt leszek még.
Elmúltam 18 éves
Még nem múltam el 18 éves