Divat
10 dolog, amiből azonnal tudni fogod, ha párod már igazából nem kíván
4 csillagjegy, akire pénzeső hullik a következő időszakban
Ahogy közeledik az év vége, a bolygók mozgása különös szerencsét ígér néhány jegy számára.
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
6 frizura, ami azonnal fiatalít a fodrászok szerint
A drága krémek helyett inkább válts frizurát, hiszen ez akár 10 évet is képes fiatalítani rajtad!
Katalin és Vilmos fiatalkori fotói bizonyítják: egykor ők sem követték a protokollt
A hercegi pár az egyetemen találkozott először, és bár eleinte csak barátok voltak, később szerelem szövődött köztük. Régi fotóik fergetegesek!
Napi horoszkóp október 28.: az Ikreknek érdemes kiönteniük a lelküket valakinek, a Szüzeknek minden tudásukat bevetve kell cselekedniük
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!
5 őszi-téli cipő, ami egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat
Az őszi-téli gardrób egyik legjobb befektetése egy megbízható cipővel kezdődik. Ha csak öt pár cipőt engedhetsz meg magadnak ebben az szezonban, akkor ezekre érdemes fókuszálni.
Finom jelekből lehet észrevenni, hogy valami megváltozott, hogy a vágy, a vonzalom, vagy a testi közelség iránti igény már nem a régi. A szexuális érdeklődés csökkenése nem mindig jelenti a kapcsolat végét, de figyelmeztető jel lehet arra, hogy valami eltolódott köztetek. . Érdemes őszintén beszélni róla, nem vádlón, hanem kíváncsian. Mert néha nem a szerelem múlik el, csak a kapcsolódás gyengül meg, és ha időben észreveszitek, még visszatalálhattok egymáshoz.
A következő válogatásban összeszedtünk 10 árulkodó jelet, amiből tudhatod, ha a párod már nem kíván úgy, mint régen. De ne búslakodj, inkább tanulj belőle és tegyél az ellenkezőjéért.
Lássuk!
Hogy tetszett a cikk?
Divat
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Őszi gasztrokörkép a szépség jegyében: 8 élelmiszer, ami megszépíti a bőrt
Az évszakváltás nemcsak a természetet, hanem a bőrünket is próbára teszi. A hűvös, szeles idő gyakran kiszárítja és fakóvá teszi az arcbőrt, így ilyenkor extra gondoskodásra van szüksége. Szerencsére ősszel tele a piac olyan szezonális finomságokkal, amelyek nemcsak ízletesek, hanem belülről is támogatják a szépséget. A vitaminokban és antioxidánsokban gazdag őszi ételek és italok kisimítják a ráncokat, visszaadják a bőr természetes ragyogását, és feltöltenek energiával. Mutatjuk, mely szezonális kedvencek segítenek abban, hogy a hidegebb hónapokban is jól érezd magad a bőrödben!
5 őszi-téli cipő, ami egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat
Az őszi-téli gardrób egyik legjobb befektetése egy megbízható cipővel kezdődik. Ha csak öt pár cipőt engedhetsz meg magadnak ebben az szezonban, akkor ezekre érdemes fókuszálni.
Ahogy a francia nők ápolják a bőrüket, fenomenális: ezeket sosem hagyják ki
A francia nők arcápolás terén is az egyszerűséget szeretik.
Éjjeli bagoly vagy? 7 tipp, hogy sokkal produktívabb legyél
Nem mindenki születik hajnalban ébredő, kávéillatban úszó reggeli pacsirtának, aki reggel képes egy félmaraton lefutni, vagy éppen órákkal előbb elkezdeni a munkát. Vannak, akiknek az agyuk csak délutánra kapcsol be igazán, akiknek a gondolataik, a kreativitásuk csak a nap második felében szárnyal, és akik számára a reggeli meeting a nap legnagyobb szellemi próbatétele. Na ez vagyok én, az éjjeli bagoly, aki az elvárt munkaritmusban rettentő módon szenved.
3 sminkhiba, amitől fáradtnak tűnsz, és itt a megoldás, ami 2 perc alatt segít
Ezeket a sminkhibákat mindenképpen kerüld el, ha nem szeretnél fáradt és fakó arcot.
Napi horoszkóp október 28.: az Ikreknek érdemes kiönteniük a lelküket valakinek, a Szüzeknek minden tudásukat bevetve kell cselekedniük
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!