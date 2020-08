6 pszichológiai tény a szerelemről, amit mindenkinek tudnia kell

Szerelem első látásra? Nem igazán!

Az erős vágy nem egyenlő a szerelemmel, mégis sokan összekeverik őket. Előbbi elsősorban fizikai vonzalmon alapszik, azaz például meglátsz valakit egy bárban, és rögtön, egyetlen pillantás után azt érzed, hogy meg akarod ismerni. Mindezt csak így, ismeretlenül. Ez nem egyezik meg a szerelemmel, ami már inkább pszichológiai tényeken alapszik, és azt követően alakul ki, hogy valakivel beszélgetni kezdesz, megismered őt, és kötődni kezdesz hozzá. Utóbbihoz is kell a vonzalom, de nem az jön először!

Ellentétek és hasonlóságok

Ahogy az életnek sok területén, úgy a szerelemben is az egyensúly a legfontosabb dolog. Kutatások szerint azok, akik túlságosan hasonlítanak egymásra, nem valószínű, hogy hosszú ideig együtt tudnak maradni. Ugyancsak ez a helyzet azokkal, akik egymás szöges ellentétei. Míg előbbi esetében egy idő után nem igazán tudnak mit tanulni egymástól a felek, és hasonló vonásaik miatt túl jól kiismerik egymást, addig utóbbiak nehezen tudnak kompromisszumokat kötni, és gyakoribbak lesznek náluk a veszekedések is. A legjobb, ha egy kicsit ez is, és az is megvan bennetek!

Butaságokat mindenki csinál

Ha szerelmes vagy, néha te is csinálsz őrültségeket? Esetleg megmagyarázhatatlan féltékenység uralkodik el rajtad apróságok miatt, vagy nehezen tudod kezelni az érzéseidet? Nyugi, ez normális (egy bizonyos határon belül), sőt, valójában egész egyszerűen a szerelem az oka. Kutatások szerint ennek hatására ugyanis az agyadnak bizonyos részei kevésbé működnek hatékonyan: ilyen a kritikus gondolkodásért, racionalitásért és öntudatosságért felelős terület, ami egy időre kikapcsol. Emiatt nehéz jó döntést hozni, és könnyedén az érzelmeid uralma alá kerülhetsz. Az oxitocin pedig megnehezíti a dolgodat, hiszen bár jó érzést kelt benned, egyúttal ez a féltékenység egyik okozója is!

Vedd fel a szemkontaktust

A szem a lélek tükre, és elég sok múlik ezen az érzékszerveden a szerelem megtalálásában. Pszichológusok szerint amikor ugyanis valakivel egymás szemébe néztek, a testetek elkezd fenetil-amint termelni, ami az öröm érzéséért is felel, és szerepet játszik a szerelem kialakulásában. Biztosan emlékszel még arra a tesztre, amikor idegeneknek 36 kérdést kellett párban megválaszolniuk, majd a végén percekig elmerülni egymás tekintetében, hogy kiderüljön, szerelmesek lesznek-e ettől egymásba. Akkor elég pozitív eredménnyel zárult a kísérlet, alátámasztva azt, hogy a szemkontaktus milyen fontos a kapcsolatkeresésnél!

Egyedül is szuper

Mielőtt elkezdenéd keresni a Nagy Ő-t egy szakítás után, bizonyos időt muszáj egyedül lenned. Ez általában egyénfüggő, de azért mégis létezik egy adat arra, hogy körülbelül mennyi idő alatt lépünk túl egy csalódáson. Ez 15 hónap és 27 nap, amin persze alakít az, hogy mennyi ideig voltatok együtt, milyen volt a kapcsolatotok, és ki szakított kivel. De biztos, ami biztos, ezt az intervallumot érdemes inkább szingliként végigcsinálnod, megismerni magad és a céljaidat, hogy aztán teljes erőbedobással kereshesd az Igazit!

Néhány kiló mínusz

Azt mondják pszichológusok, hogy amikor belépsz egy kapcsolatba, a kezdeti néhány hónapban a súlyod csökkenni kezdhet. Amikor ugyanis szerelembe esel, a testedben rengeteg folyamat játszódik le, a dopamin pedig eltereli a figyelmedet az éhségérzetről. Helyette csak a másikra tudsz gondolni, így megesik, hogy teljesen elfeledkezel az evésről, sőt, még az álmatlanságod mértéke is csökken. Később aztán, amikor az emberek már hosszú távú kapcsolatban élnek, a plusz kilók szinte garantáltan megjelennek, mert a "szerelemhormonok" termelése lelassul, és az élet egy kicsit visszaáll a megszokott kerékvágásba.

