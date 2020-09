Erre a 3 csillagjegyre lesz nagy hatással a szeptemberi telihold

Felfokozott érzelmi hangulatra, extra stresszre és fáradtságra szoktak leginkább panaszkodni az emberek telihold idején. Ez az égi jelenség minden bizonnyal a többséget most sem fogja hidegen hagyni, főleg, hogy ahogy mi is megírtuk, szeptemberben nagyon különleges bolygó együttállás lesz, aminek köszönhetően alapvetően is sokkal érzékenyebben élhetjük meg a mindennapokat. Már csak hab a tortán, hogy szeptember 2-án a telihold az intuitív és igen érzelmes Halak jegyében köszönt ránk. Sokan szembe találhatják magukat olyan problémákkal, amiket korábban már lezártnak ítéltek meg, azonban most minden adott lesz ahhoz, hogy végérvényesen pontot tehessenek az ügy végére. Érdemes most azoknak is hallgatniuk a megérzéseikre, akik egyébként sokkal inkább a racionális döntések mellett szokták letenni a voksukat. A türelem nagy erény, a mostani telihold pedig épp arra ösztönöz mindannyiunkat, hogy kicsit lassuljunk vissza és áldozzunk a türelem oltárán, ha célt szeretnénk érni.

Az alábbi 3 csillagjegyre pedig különösen nagy hatással lesz a szeptemberi telihold:

Szűz

Most minden gondolatod, érzésed a párkapcsolatod körül forog – eljött az idő, hogy meglásd, ki az, aki megérdemli az idődet és az energiádat, akivel együtt tervezhetitek a jövőtöket. Bár hajlamos vagy a szíved helyett az eszedre hallgatni, most bátran hagyd, hogy a szíved diktálja az ütemet – bármilyen ijesztőnek is tűnik elsőre, hogy kiadd a kezedből az irányítást.

Nyilas

Bárhogy menekülsz is az érzéseid elől, nincs tovább, itt az ideje, hogy szembenézz végre a problémákkal és az azok okozta lelki nehézségekkel. Ugyanis a változás, amire vágysz most egy karnyújtásnyira van csak tőled, azonban előtte még rendezned kell a gondolataidat, és az érzéseidet, hogy „tiszta lappal” vághass bele az újba.

Halak

Készülj, mert a teliholddal együtt teljesen felfordul az életed. Sokkal intenzívebben élheted meg a körülötted lévő eseményeket, ahogy az is igaz, hogy most olyan dolgokat is könnyen a szívedre veszel, ami máskor meg sem kottyanna neked. Ha úgy érzed, hogy túlságosan kezdenek magukkal ragadni a negatív érzések, akkor adj magadnak pár percet és iktass be egy rövid meditációt, vagy légzőgyakorlatot, mielőtt meggondolatlanul cselekszel és megbántod a környezetedben lévőket.

