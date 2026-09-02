Ha az elmúlt néhány év beauty trendjeit egyetlen mondatban kellene összefoglalni, valószínűleg valami olyasmi lenne, hogy minél kevésbé látszik rajtad az erőlködés, annál jobb. A vastag alapozórétegeket skin tintre cseréltük, a precízen megrajzolt szemöldök helyett jött a természetesebb hatás és még a manikűrök között is a visszafogott, „barely there” árnyalatok kezdtek dominálni.

Most pedig sorra került a szempillánk is. A nyár egyik legnagyobb sminktrendje, a ghost lashes, azaz nagyjából „szellemszempilla” néven futó irányzat ugyanis pontosan arról szól, amire elsőre gondolnál: a pilláid szinte teljesen érintetlenek maradnak. És úgy tűnik, a trend nem tűnik el a bikinikkel és a strandszezonnal együtt, hanem ősszel is velünk marad.

De mégis mi az a ghost lashes?

A koncepció pofonegyszerű: elhagyod a fekete - sőt akár a barna - szempillaspirált és hagyod, hogy a természetes pilláid érvényesüljenek. A hardcore verzióban egyáltalán nem kerül rájuk semmi, de használhatsz átlátszó szempillaspirált vagy olyan ápoló szérumot is, amely szépen rendezi és kondicionálja a szálakat.

Elsőre talán furcsán hangzik, főleg akkor, ha nálad még a „csak leugrom a boltba” smink is egy réteg szempillaspirállal indul. A ghost lashes azonban nem arról szól, hogy félbehagyottnak tűnjön a sminked. Épp ellenkezőleg: a cél az a nagyon friss, könnyed hatás, amikor az arcod egészét látod és nem egyetlen, erősen kihangsúlyozott részlet vonzza magára az összes figyelmet.

Ebben sokat segíthet a szemöldök is. Egy szépen formázott, kissé megemelt szemöldök keretet ad a szemnek akkor is, ha közben a szempillák teljesen természetesek maradnak. Vagyis a mascara hiánya egyáltalán nem jelenti azt, hogy a tekintetednek is el kell tűnnie.

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A ghost lashes tökéletesen beleillik abba az irányba, amerre a beauty világ már egy ideje tart. Egyre népszerűbbek az alacsony karbantartást igénylő frizurák, a természetes körmök és azok a sminkek, amelyeknél nem az a cél, hogy minden egyes vonásunkat „tökéletesítsük”.

Ehhez társul, hogy a látványos műszempillák és szempilla-hosszabbítások után sokan ismét könnyedebb megoldások felé fordulnak. Nyáron ennek külön praktikus oldala is volt: nincs elkenődő mascara a harmincöt fokban, nincs fekete folt a szem alatt strandolás után, és a sminklemosással is kevesebb a macera.

A trend egyik legnagyobb pillanatát Zendaya hozta el, aki az Odüsszeia promóciója alatt egy rendkívül természetes, alig hangsúlyozott pillákkal készült sminkben jelent meg. A nyilatkozó sminkmesterek pedig arra számítanak, hogy az irányzat ősszel sem tűnik el, mivel tökéletesen passzol a jelenlegi természetes, letisztult beauty esztétikához. Így nem lesz olyan hatása, mintha egyszerűen elfelejtetted volna befejezni a sminked. Persze van egy apró különbség a tudatosan minimalista smink és aközött, amikor reggel félálomban egyszerűen kimaradt a szempillaspirál. A trendnek ráadásul nem kizárólag esztétikai előnye lehet. A szem környéke érzékeny terület és bizonyos kozmetikumok, köztük a szempillaspirál is kiválthat irritációt az arra érzékenyeknél. A szempillák számára pedig a rendszeres festés mellett sokszor éppen az esti, túl erőteljes dörzsöléssel járó sminklemosás jelent plusz terhelést.

Ez persze nem jelenti azt, hogy mostantól a kukába kell hajítanod a kedvenc szempillaspirálodat. És valljuk be: egy olyan trend, amihez reggel egy sminklépéssel kevesebbre van szükségünk, már önmagában elég meggyőzően hangzik.