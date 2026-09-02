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Zendaya is odavan érte: ez a természetes sminktrend tarol ősszel

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#Zendaya
#őszi smink
#Odüsszeia
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2026. szeptember 1. 11:11

Forrás: Getty Images

Zendaya is odavan érte: ez a természetes sminktrend tarol ősszel
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Ha eddig azt hitted, a szempillaspirál az a sminktermék, amit semmilyen körülmények között nem hagynál ki, 2026 egyik legnagyobb beauty trendje most könnyen meggyőzhet az ellenkezőjéről

Ha az elmúlt néhány év beauty trendjeit egyetlen mondatban kellene összefoglalni, valószínűleg valami olyasmi lenne, hogy minél kevésbé látszik rajtad az erőlködés, annál jobb. A vastag alapozórétegeket skin tintre cseréltük, a precízen megrajzolt szemöldök helyett jött a természetesebb hatás és még a manikűrök között is a visszafogott, „barely there” árnyalatok kezdtek dominálni.

Most pedig sorra került a szempillánk is. A nyár egyik legnagyobb sminktrendje, a ghost lashes, azaz nagyjából „szellemszempilla” néven futó irányzat ugyanis pontosan arról szól, amire elsőre gondolnál: a pilláid szinte teljesen érintetlenek maradnak. És úgy tűnik, a trend nem tűnik el a bikinikkel és a strandszezonnal együtt, hanem ősszel is velünk marad.

De mégis mi az a ghost lashes?

A koncepció pofonegyszerű: elhagyod a fekete - sőt akár a barna - szempillaspirált és hagyod, hogy a természetes pilláid érvényesüljenek. A hardcore verzióban egyáltalán nem kerül rájuk semmi, de használhatsz átlátszó szempillaspirált vagy olyan ápoló szérumot is, amely szépen rendezi és kondicionálja a szálakat.

Elsőre talán furcsán hangzik, főleg akkor, ha nálad még a „csak leugrom a boltba” smink is egy réteg szempillaspirállal indul. A ghost lashes azonban nem arról szól, hogy félbehagyottnak tűnjön a sminked. Épp ellenkezőleg: a cél az a nagyon friss, könnyed hatás, amikor az arcod egészét látod és nem egyetlen, erősen kihangsúlyozott részlet vonzza magára az összes figyelmet.

Ebben sokat segíthet a szemöldök is. Egy szépen formázott, kissé megemelt szemöldök keretet ad a szemnek akkor is, ha közben a szempillák teljesen természetesek maradnak. Vagyis a mascara hiánya egyáltalán nem jelenti azt, hogy a tekintetednek is el kell tűnnie.

Kép
forrás: Getty Images

A ghost lashes tökéletesen beleillik abba az irányba, amerre a beauty világ már egy ideje tart. Egyre népszerűbbek az alacsony karbantartást igénylő frizurák, a természetes körmök és azok a sminkek, amelyeknél nem az a cél, hogy minden egyes vonásunkat „tökéletesítsük”.

Ehhez társul, hogy a látványos műszempillák és szempilla-hosszabbítások után sokan ismét könnyedebb megoldások felé fordulnak. Nyáron ennek külön praktikus oldala is volt: nincs elkenődő mascara a harmincöt fokban, nincs fekete folt a szem alatt strandolás után, és a sminklemosással is kevesebb a macera.

A trend egyik legnagyobb pillanatát Zendaya hozta el, aki az Odüsszeia promóciója alatt egy rendkívül természetes, alig hangsúlyozott pillákkal készült sminkben jelent meg. A nyilatkozó sminkmesterek pedig arra számítanak, hogy az irányzat ősszel sem tűnik el, mivel tökéletesen passzol a jelenlegi természetes, letisztult beauty esztétikához. Így nem lesz olyan hatása, mintha egyszerűen elfelejtetted volna befejezni a sminked. Persze van egy apró különbség a tudatosan minimalista smink és aközött, amikor reggel félálomban egyszerűen kimaradt a szempillaspirál. A trendnek ráadásul nem kizárólag esztétikai előnye lehet. A szem környéke érzékeny terület és bizonyos kozmetikumok, köztük a szempillaspirál is kiválthat irritációt az arra érzékenyeknél. A szempillák számára pedig a rendszeres festés mellett sokszor éppen az esti, túl erőteljes dörzsöléssel járó sminklemosás jelent plusz terhelést.

Ez persze nem jelenti azt, hogy mostantól a kukába kell hajítanod a kedvenc szempillaspirálodat. És valljuk be: egy olyan trend, amihez reggel egy sminklépéssel kevesebbre van szükségünk, már önmagában elég meggyőzően hangzik.

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