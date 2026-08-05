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Zendaya elárulta a titkát: ettől van mindig ellenállhatatlan illata
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Kevés híresség alakítja olyan magabiztosan a divat- és szépségtrendeket, mint Zendaya. Öltözködésével, frizuráival és sminkjeivel újra és újra képes felrobbantani az internetet. Bár egyedi Schiaparelli ruhákat nem mindannyian emelhetünk le a kifutóról, és azt sem könnyű megoldani, hogy egyik nap pixie frizurát, másnap pedig fenékig érő, fonatot viseljünk, van valami, amit mi is kipróbálhatunk: Zendaya jellegzetes illatát, amit mind eddig tiktolt.
Az illatok emlékeket őriznek
Zendayának egy parfüm számára jóval több egyszerű kiegészítőnél: képes megőrizni egy adott korszak hangulatát és akár évekkel később is visszarepíteni egy fontos pillanatba.
„Vannak bizonyos illatok és szappanok, amelyek teljesen képesek elrepíteni valahová, amelyek visszavisznek egy időbe vagy egy helyre. Emlékszem arra az illatra, amelyet tinédzserként viseltem. Egy nagyon erős jázminillat volt, amelynek akkoriban a megszállottja voltam, és valahányszor megérzem, számomra olyan illata van, mint a középiskola befejezésének.”
„Aztán volt egy időszakom, amikor mindent szerettem, aminek gardénia illata volt, ezért ez arra emlékeztet, amikor először éltem egyedül, és mindenhol gardéniaillatú gyertyáim voltak. Nagyon sok olyan pillanat van az életemben, amelyet konkrét illatokhoz tudok kapcsolni. Szerintem ez nagyon különleges.”
A nővérétől tanulta az illatok rétegezését
Az illatok iránti rajongás Zendayáéknál családi vonás. A színésznő a nála tizennyolc évvel idősebb nővérétől tanulta meg, hogyan érdemes különböző parfümöket egymásra rétegezni.
„A nővérem tizennyolc évvel idősebb nálam” - mondta Zendaya. „Amikor tinédzser voltam, megtanított arra, hogyan rétegezzem az illatokat, hogy egész nap jó illatom legyen. Neki mindig olyan jó illata van. Van egy viccünk arról, hogy a parfüm mostanra egyszerűen beépült a testébe. Parfümöt izzad. Ez az egyetlen logikus magyarázat” - tette hozzá nevetve.
Legújabb kedvenc illata
Nem meglepő, de a Prada Beauty a színésznőt választotta a Prada Paradoxe illatcsalád új globális nagykövetének. Zendaya szerint pedig ez az együttműködés szinte sorsszerűen alakult, hiszen a parfüm már a felkérés előtt is ott lapult a táskájában.
„Amikor a Prada Beauty megkeresett, az őrület volt. Azt mondtam: "Na ne!, hiszen már ott volt a táskámban" - emlékezett vissza. "Időközben ez lett a jellegzetes illatom. Szóval már eleve rajongó voltam, aztán amikor leforgattuk a kampányt, megszagolhattam az új illatot is, ami nagyon izgalmas volt. Paradoxe Sweet Chemistrynek hívják, de nem tolakodóan édes. Finoman édes."
Az új illat az eredeti Paradoxe jól ismert édes, tiszta és meleg virágos karakterét gondolja tovább, ám egy izgalmasabb, játékosabb csavarral. A feketeribizli-szirup egyszerre édes és fanyar jegyei különleges frissességet adnak a parfümnek, míg a tejes neroliakkord lágyabbá és krémesebbé teszi az összhatást.
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