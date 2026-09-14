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Zendaya drasztikusan frizurát váltott - alig lehet ráismerni az új hajával

#Haj
#Rövid haj
#Zendaya
#Pixie
#extra rövid haj
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2026. szeptember 14. 10:42

Forrás: Getty Images

Zendaya drasztikusan frizurát váltott - alig lehet ráismerni az új hajával
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Zendaya megint bebizonyította, hogy gyakorlatilag nincs olyan frizura, ami ne állna neki jól - most pedig minden eddiginél rövidebbre váltott.

Zendaya az elmúlt években szinte minden létező hajhosszt kipróbált már: láttuk hosszú, hullámos tincsekkel, elegáns bobbal és egészen rövid fazonokkal is. Most azonban ismét nagyot változtatott a külsején, és visszatért a pixie-hez - méghozzá egy olyan rövid verzióhoz, amilyet már jó ideje nem viselt.

A színésznő a New York-i divathét alatt, a Prada Paradoxe partiján mutatta meg új frizuráját. Hátul egészen rövidre vágták a haját, a fejtetőn viszont meghagyták a puha, göndör tincseket, amitől az összhatás vagány és nőies lett. Zendaya már tavaly egy göndör bob és pixie közötti fazonnal kezdett kísérletezni, később pedig egy hosszabb „bixie”-re váltott. Most viszont úgy tűnik, tényleg belevágott az ultrarövid frizurába.

Az új haj különösen látványos azok után, hogy az Odüsszeia promóciója alatt még derékig érő, látványos hullámokat viselt. Akkor a megjelenése szinte görög istennős volt.

Zendaya ráadásul már azt is megmutatta, hogy az ultrarövid haj mennyire sokféleképpen viselhető. Később New Yorkban Hunter Schaferrel és Alexa Demie-vel vacsorázni menet egy sokkal lazább szettben kapták lencsevégre, a kissé kócosra formázott pixie pedig egészen más hangulatot adott neki.

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