Winter itch: ezért viszkethet elviselhetetlenül a bőröd a hideg hónapokban

Ahogy beköszönt a hideg idő, nemcsak a ruhatárunkat, hanem a szépségápolási rutinunkat is érdemes átalakítani. Ilyenkor ugyanis sokkal gyakrabban tapasztalhatjuk, hogy a bőrünk húzódik, kiszárad, hámlik, sőt, néha annyira viszket, hogy legszívesebben egész nap vakaróznánk. És bár elsőre könnyű azt gondolni, hogy egyszerű bőrszárazságról van szó, a háttérben egy kevésbé ismert jelenség, az úgynevezett winter itch, vagyis téli viszketés is állhat. A winter itch ráadásul nem feltétlenül jár látványos bőrtünetekkel, így könnyen előfordulhat, hogy miközben szinte elviselhetetlennek érzed a viszketést, a bőrödön alig látszik bármi. A jelenség leginkább a hidegebb hónapokban jelentkezik, és egyeseknél egészen tavaszig visszatérő kellemetlenséget okozhat.

Mi az a winter itch, és miért alakul ki?

A winter itch, orvosi nevén pruritus hiemalis, egy hideg időszakhoz kapcsolódó viszketéses bőrprobléma, amelyet a szakirodalom a bőrgyulladás enyhe, sokszor alig látható formájaként is leír. Bár pontos kiváltó oka nem teljesen tisztázott, gyakran együtt jár a bőr kiszáradásával, és jellemzően ősszel vagy télen jelentkezik, majd a melegebb hónapokban enyhül vagy teljesen megszűnik. A hideg időjárás több szempontból sem kedvez a bőrünknek. Télen a kinti levegő általában kevesebb nedvességet tartalmaz, miközben a lakásokban és irodákban működő fűtés tovább csökkentheti a levegő páratartalmát. Ennek következtében a bőr könnyebben veszít a nedvességtartalmából, természetes védőrétege sérülékenyebbé válhat, ami fokozhatja a szárazságot és az irritációt. A helyzetet tovább ronthatja, hogy ilyenkor sokkal szívesebben állunk hosszú percekig a forró zuhany alatt, vastag pulóverekbe burkolózunk, és olyan anyagokat viselünk, amelyek dörzsölhetik az érzékeny bőrfelületet. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy a téli viszketés még intenzívebbé váljon.

Honnan ismerheted fel a winter itch tüneteit?

A winter itch egyik legérdekesebb sajátossága, hogy a viszketés sokszor jóval intenzívebb, mint amit a bőröd állapota indokolna. Előfordulhat, hogy szinte semmilyen elváltozást nem látsz, mégis folyamatos késztetést érzel arra, hogy megvakard az adott területet. A panasz leggyakrabban a lábakon jelentkezik, különösen a combok belső részén, a térdek környékén, a lábszáron és a bokák közelében. A viszketés akár hirtelen is elkezdődhet, és sokaknál éppen az esti órákban válik a legkellemetlenebbé. Jellegzetes lehet az is, hogy a ruhák levétele után erősödik fel az irritáció, ami különösen bosszantó, amikor végre pihenni szeretnél. Bár a bőr kezdetben teljesen normálisnak tűnhet, a folyamatos vakarózás idővel kipirosodást, apró sérüléseket, hámlást vagy a bőr megvastagodását is okozhatja. Fontos azonban, hogy nem minden téli viszketés jelent automatikusan winter itch-et: az ekcéma és más bőrbetegségek is hasonló panaszokat válthatnak ki.

Ezekkel az apró változtatásokkal enyhítheted a viszketést

A jó hír, hogy a téli viszketés kellemetlen tüneteit sok esetben már néhány egyszerű szokás megváltoztatásával is enyhítheted. Az egyik legfontosabb lépés a rendszeres hidratálás, de egyáltalán nem mindegy, milyen termékhez nyúlsz. A könnyed, gyorsan felszívódó testápolók helyett télen érdemes gazdagabb, krémesebb formulákat választanod, amelyek segítenek megőrizni a bőr nedvességtartalmát. Különösen jó választás lehet egy glicerin-, hialuronsav-, dimetikon- vagy vazelintartalmú készítmény. A hidratálót lehetőleg közvetlenül zuhanyzás után, még enyhén nedves bőrre vidd fel, hiszen így hatékonyabban segíthet megőrizni a nedvességet. A forró zuhanyról szintén érdemes lemondanod, legalábbis egy időre. Bár a hidegből hazaérve kevés jobb érzés van, mint beállni a gőzölgő víz alá, a túl magas hőmérséklet tovább ronthatja a bőrszárazságot. A bőrgyógyászok inkább a langyos vizet és az 5-10 perces zuhanyzást javasolják, utána pedig a törölközővel történő erőteljes dörzsölés helyett a gyengéd, finom mozdulatokat. A ruhatárad is sokat számíthat. Ha azt veszed észre, hogy egy bizonyos gyapjúpulóver vagy szűk nadrág viselése után felerősödik a viszketés, próbálj inkább puhább, természetes anyagokból készült darabokat választani. A pamut és a selyem kevésbé irritálhatja az érzékeny bőrt, ráadásul az illatmentes mosószerre való váltás is segíthet.

Végül a lakás levegőjére is érdemes figyelned. A túl száraz beltéri környezet tovább fokozhatja a problémát, ezért egy megfelelően karbantartott párásító készülék is hasznos kiegészítője lehet a téli bőrápolási rutinodnak.

Mikor érdemes bőrgyógyászhoz fordulnod?

Bár a winter itch általában nem veszélyes, a tartós, intenzív viszketést nem érdemes egyszerűen a hideg időjárás számlájára írni. Ha a tünetek a rendszeres hidratálás és a kímélő bőrápolás ellenére sem enyhülnek, esetleg a bőröd berepedezik, vérzik vagy gyulladttá válik, érdemes szakember segítségét kérned. Különösen fontos a kivizsgálás akkor, ha a viszketés az egész testedet érinti, megzavarja az alvásodat, vagy más, szokatlan tünetek is társulnak hozzá. A háttérben ugyanis az egyszerű bőrszárazságon túl ekcéma, allergiás reakció vagy ritkább esetekben belgyógyászati probléma is állhat. A legfontosabb tehát, hogy ne várd meg, amíg a viszketés teljesen elviselhetetlenné válik. Egy tudatosan kialakított, bőrbarát téli rutin sokat segíthet abban, hogy a hideg hónapokat ne állandó vakarózással töltsd.

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