Promóciók
Winter itch: ezért viszkethet elviselhetetlenül a bőröd a hideg hónapokban
Forrás: Unsplash
Napi horoszkóp november 12.: a Bakok sodródnak az árral, a Vízöntők helyzetét komoly buktatók nehezítik
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
A nagy millenniál-kvíz: erre a 10 kérdésre csak egy vérbeli Y generációs tudja a választ
Jöhet egy kis nosztalgia?
Katalin hercegné bemutatja: a tél legelegánsabb ruhája
Katalin hercegné legújabb megjelenése most bebizonyította, hogy ez a trend a hidegebb hónapokban is tökéletes választás.
Kylie Jennert hét hónap alatt négy volt alkalmazottja is beperelte: sokkolóak a vádak
Hét hónap alatt már a negyedik volt alkalmazottja indított pert Kylie Jenner ellen, és a legújabb keresetben egészen megdöbbentő állítások szerepelnek.
5 összetevő, ami mindenképp legyen ott a téli arckrémedben
Ha a hideg beköszöntével a bőröd szárazabbá, érzékenyebbé vagy éppen irritálttá válik, könnyen lehet, hogy a bőrbarrierednek van szüksége egy kis extra törődésre.
Ahogy beköszönt a hideg idő, nemcsak a ruhatárunkat, hanem a szépségápolási rutinunkat is érdemes átalakítani. Ilyenkor ugyanis sokkal gyakrabban tapasztalhatjuk, hogy a bőrünk húzódik, kiszárad, hámlik, sőt, néha annyira viszket, hogy legszívesebben egész nap vakaróznánk. És bár elsőre könnyű azt gondolni, hogy egyszerű bőrszárazságról van szó, a háttérben egy kevésbé ismert jelenség, az úgynevezett winter itch, vagyis téli viszketés is állhat. A winter itch ráadásul nem feltétlenül jár látványos bőrtünetekkel, így könnyen előfordulhat, hogy miközben szinte elviselhetetlennek érzed a viszketést, a bőrödön alig látszik bármi. A jelenség leginkább a hidegebb hónapokban jelentkezik, és egyeseknél egészen tavaszig visszatérő kellemetlenséget okozhat.
Mi az a winter itch, és miért alakul ki?
A winter itch, orvosi nevén pruritus hiemalis, egy hideg időszakhoz kapcsolódó viszketéses bőrprobléma, amelyet a szakirodalom a bőrgyulladás enyhe, sokszor alig látható formájaként is leír. Bár pontos kiváltó oka nem teljesen tisztázott, gyakran együtt jár a bőr kiszáradásával, és jellemzően ősszel vagy télen jelentkezik, majd a melegebb hónapokban enyhül vagy teljesen megszűnik. A hideg időjárás több szempontból sem kedvez a bőrünknek. Télen a kinti levegő általában kevesebb nedvességet tartalmaz, miközben a lakásokban és irodákban működő fűtés tovább csökkentheti a levegő páratartalmát. Ennek következtében a bőr könnyebben veszít a nedvességtartalmából, természetes védőrétege sérülékenyebbé válhat, ami fokozhatja a szárazságot és az irritációt. A helyzetet tovább ronthatja, hogy ilyenkor sokkal szívesebben állunk hosszú percekig a forró zuhany alatt, vastag pulóverekbe burkolózunk, és olyan anyagokat viselünk, amelyek dörzsölhetik az érzékeny bőrfelületet. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy a téli viszketés még intenzívebbé váljon.
Honnan ismerheted fel a winter itch tüneteit?
A winter itch egyik legérdekesebb sajátossága, hogy a viszketés sokszor jóval intenzívebb, mint amit a bőröd állapota indokolna. Előfordulhat, hogy szinte semmilyen elváltozást nem látsz, mégis folyamatos késztetést érzel arra, hogy megvakard az adott területet. A panasz leggyakrabban a lábakon jelentkezik, különösen a combok belső részén, a térdek környékén, a lábszáron és a bokák közelében. A viszketés akár hirtelen is elkezdődhet, és sokaknál éppen az esti órákban válik a legkellemetlenebbé. Jellegzetes lehet az is, hogy a ruhák levétele után erősödik fel az irritáció, ami különösen bosszantó, amikor végre pihenni szeretnél. Bár a bőr kezdetben teljesen normálisnak tűnhet, a folyamatos vakarózás idővel kipirosodást, apró sérüléseket, hámlást vagy a bőr megvastagodását is okozhatja. Fontos azonban, hogy nem minden téli viszketés jelent automatikusan winter itch-et: az ekcéma és más bőrbetegségek is hasonló panaszokat válthatnak ki.
Ezekkel az apró változtatásokkal enyhítheted a viszketést
A jó hír, hogy a téli viszketés kellemetlen tüneteit sok esetben már néhány egyszerű szokás megváltoztatásával is enyhítheted. Az egyik legfontosabb lépés a rendszeres hidratálás, de egyáltalán nem mindegy, milyen termékhez nyúlsz. A könnyed, gyorsan felszívódó testápolók helyett télen érdemes gazdagabb, krémesebb formulákat választanod, amelyek segítenek megőrizni a bőr nedvességtartalmát. Különösen jó választás lehet egy glicerin-, hialuronsav-, dimetikon- vagy vazelintartalmú készítmény. A hidratálót lehetőleg közvetlenül zuhanyzás után, még enyhén nedves bőrre vidd fel, hiszen így hatékonyabban segíthet megőrizni a nedvességet. A forró zuhanyról szintén érdemes lemondanod, legalábbis egy időre. Bár a hidegből hazaérve kevés jobb érzés van, mint beállni a gőzölgő víz alá, a túl magas hőmérséklet tovább ronthatja a bőrszárazságot. A bőrgyógyászok inkább a langyos vizet és az 5-10 perces zuhanyzást javasolják, utána pedig a törölközővel történő erőteljes dörzsölés helyett a gyengéd, finom mozdulatokat. A ruhatárad is sokat számíthat. Ha azt veszed észre, hogy egy bizonyos gyapjúpulóver vagy szűk nadrág viselése után felerősödik a viszketés, próbálj inkább puhább, természetes anyagokból készült darabokat választani. A pamut és a selyem kevésbé irritálhatja az érzékeny bőrt, ráadásul az illatmentes mosószerre való váltás is segíthet.
Végül a lakás levegőjére is érdemes figyelned. A túl száraz beltéri környezet tovább fokozhatja a problémát, ezért egy megfelelően karbantartott párásító készülék is hasznos kiegészítője lehet a téli bőrápolási rutinodnak.
Mikor érdemes bőrgyógyászhoz fordulnod?
Bár a winter itch általában nem veszélyes, a tartós, intenzív viszketést nem érdemes egyszerűen a hideg időjárás számlájára írni. Ha a tünetek a rendszeres hidratálás és a kímélő bőrápolás ellenére sem enyhülnek, esetleg a bőröd berepedezik, vérzik vagy gyulladttá válik, érdemes szakember segítségét kérned. Különösen fontos a kivizsgálás akkor, ha a viszketés az egész testedet érinti, megzavarja az alvásodat, vagy más, szokatlan tünetek is társulnak hozzá. A háttérben ugyanis az egyszerű bőrszárazságon túl ekcéma, allergiás reakció vagy ritkább esetekben belgyógyászati probléma is állhat. A legfontosabb tehát, hogy ne várd meg, amíg a viszketés teljesen elviselhetetlenné válik. Egy tudatosan kialakított, bőrbarát téli rutin sokat segíthet abban, hogy a hideg hónapokat ne állandó vakarózással töltsd.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Csizma, rúzs, füles vagy hajszárító? Így állítsd össze a Black Friday-kívánságlistádat!
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Divat
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
15 intő jel egy pasi szobájában, ami után jobb, ha kifordulsz a lakásból
Egy férfi szobája sokkal többet elárulhat róla, mint gondolnád.
Már az anyukájuk fölé nőttek: 10 sztárgyerek, akikről el sem hisszük, milyen nagyok
Olyan, mintha tegnap lett volna, hogy kisbabaként láttuk őket.
Sokkoló, miből jöhetsz rá, ha lezáratlan kapcsolatod van az előző életedből
Megmagyarázhatatlan vonzalom, ismerős konfliktusok és egy kötelék, amelyből nehéz kiszállni: a spirituális értelmezés szerint ezek egy korábbi élet befejezetlen szerelmi történetére utalhatnak.
Napi horoszkóp november 12.: a Bakok sodródnak az árral, a Vízöntők helyzetét komoly buktatók nehezítik
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Sztárok, akik őszintén meséltek arról, hogy léptek túl a párjuk hűtlenségén
A megcsalás után az önbizalmukat és a másokba vetett hitüket is újra fel kellett építeniük...
Írd fel! 7 sorozat, ami novemberben érkezik
Novemberben a streamingplatformok alaposan gondoskodnak arról, hogy legyen mit néznünk a hideg estéken.