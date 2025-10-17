Tényleg vonzóbbnak tartják a nőket a férfiak, ha vörösre van festve a körmük? Most végre kiderül!

Biztos olvastál már arról, hogy milyen frizura kelti fel igazán a férfiak figyelmét, de akár arról is, milyen ruhadarabok nem nyűgözik le igazán a pasikat. Azt talán viszont még nem hallottad, hogy az sem mindegy, milyen színűre fested a körmeid: a red nail theory szerint a vörös körömlakk szinte mágnesként vonzza a férfiak tekintetét – meg úgy általában is őket

Ez többek között azért van, mert ez az árnyalat mindig is az önbizalom színe volt, magabiztossággal tölti el a viselőjét, azt az érzés kelti bennünk, hogy kitűnünk a tömegből, ezáltal ez valóban meg is történhet, észreveszik, hogy megváltozik a kisugárzásunk. A vörös, piros színt az évek során mindig is a szenvedéllyel, az erővel, az életerővel azonosították, amely kitűnik a semleges árnyalatok közül.

A #rednailtheory amúgy 2022-ben robbant ki a TikTokon, amikor Robyn DelMonte (@GirlBossTown) arról posztolt, hogy a pasik mindig megjegyzéseket tesznek a vörös körmeire, aminek szerinte az az oka, hogy ez az édesanyjukra emlékezteti őket – a nők a ’90-es években általában ezt a színt választották, ha manikűrről volt szó.

Na persze a pszichológia inkább azzal magyarázza a jelenséget, hogy ez az árnyalat a magabiztossághoz, életerőhöz, dominanciához (illetve igen, a termékenységhez) kapcsolódik a fejünkben, így természetes, hogy vonzza a pasikat: a kutatások szerint a férfiak szexuálisan sokkal inkább kívánatosnak tartják azokat a nőket, akik például piros színű ruhát viselnek – ellenben azokkal, akik mondjuk fehéret hordanak.

Ha egy nőn kiszúrnak bármit, ami vörös árnyalatú (például a körme, a rúzsa), arra következtetnek, hogy merész, szexi, szenvedélyes, csábító, de azért természetesen nem szabad azt gondolnunk, hogy a manikűrünknek önmagában varázsereje lenne az ismerkedésben, abban, hogy felforrósítsuk a hangulatot a hálószobában.

A lényeg inkább az, hogy hogyan érzi magát az, aki vöröset visel magán, például a körmein: ha magabiztosnak, azt garantáltan észreveszi a környezete is. Egyszóval: a vörös köröm nem csodafegyver, inkább egyfajta mindset.

