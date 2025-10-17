Tényleg vonzóbbnak tartják a nőket a férfiak, ha vörösre van festve a körmük? Most végre kiderül!

A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Képzeld, a kutatások szerint ez az árnyalat különleges hatással van azokra is, akik viselik, de azokra a pasikra is, akik kiszúrják egy nőn...
Biztos olvastál már arról, hogy milyen frizura kelti fel igazán a férfiak figyelmét, de akár arról is, milyen ruhadarabok nem nyűgözik le igazán a pasikat. Azt talán viszont még nem hallottad, hogy az sem mindegy, milyen színűre fested a körmeid: a red nail theory szerint a vörös körömlakk szinte mágnesként vonzza a férfiak tekintetét – meg úgy általában is őket
Ez többek között azért van, mert ez az árnyalat mindig is az önbizalom színe volt, magabiztossággal tölti el a viselőjét, azt az érzés kelti bennünk, hogy kitűnünk a tömegből, ezáltal ez valóban meg is történhet, észreveszik, hogy megváltozik a kisugárzásunk. A vörös, piros színt az évek során mindig is a szenvedéllyel, az erővel, az életerővel azonosították, amely kitűnik a semleges árnyalatok közül.
A #rednailtheory amúgy 2022-ben robbant ki a TikTokon, amikor Robyn DelMonte (@GirlBossTown) arról posztolt, hogy a pasik mindig megjegyzéseket tesznek a vörös körmeire, aminek szerinte az az oka, hogy ez az édesanyjukra emlékezteti őket – a nők a ’90-es években általában ezt a színt választották, ha manikűrről volt szó.
Na persze a pszichológia inkább azzal magyarázza a jelenséget, hogy ez az árnyalat a magabiztossághoz, életerőhöz, dominanciához (illetve igen, a termékenységhez) kapcsolódik a fejünkben, így természetes, hogy vonzza a pasikat: a kutatások szerint a férfiak szexuálisan sokkal inkább kívánatosnak tartják azokat a nőket, akik például piros színű ruhát viselnek – ellenben azokkal, akik mondjuk fehéret hordanak.
Ha egy nőn kiszúrnak bármit, ami vörös árnyalatú(például a körme, a rúzsa), arra következtetnek, hogy merész, szexi, szenvedélyes, csábító, de azért természetesen nem szabad azt gondolnunk, hogy a manikűrünknek önmagában varázsereje lenne az ismerkedésben, abban, hogy felforrósítsuk a hangulatot a hálószobában.
A lényeg inkább az, hogy hogyan érzi magát az, aki vörösetvisel magán, például a körmein: ha magabiztosnak, azt garantáltan észreveszi a környezete is. Egyszóval: a vörös köröm nem csodafegyver, inkább egyfajta mindset.
A vörös szín téged is bevállalósabbá tesz?
Akkor hadd osszunk meg veled egy jó hírt: november 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja! Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online. A Vágyaim.hu webáruházban például 20% kedvezménnyel shoppingolhatsz, ha valamivel szeretnéd felforrósítani a hangulatot a hálószobában - na persze a vörös manikűr mellett! Töltsd le a JOY Hungary applikációját, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a Joy-napok alatt!
forrás: JOY
Kíváncsi vagy arra, milyen színek számítanak trendinek még idén ősszel a klasszikus vörös manikűr mellett?
