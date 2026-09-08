Életmód
Visszatért a ’90-es évek frizurája, ami csodát tesz a vékony szálú hajjal
Forrás: Getty Images
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Van az a hajvágás, ami nagyjából abban a pillanatban veszti el a varázsát, hogy kilépsz a fodrásztól, és van az, ami még akkor is jól néz ki, amikor hetek óta nem foglalkoztál vele különösebben. A flixie szerencsére inkább az utóbbi kategóriába tartozik.
A ’90-es évek ihlette frizura most ismét visszatért, ráadásul pont jókor: az ősz elején amúgy is könnyebben elkap minket a „levágassam a hajam?” hangulat. A flixie pedig azoknak is jó kompromisszum lehet, akik szeretnének rövidebbre váltani, de egy klasszikus pixie-re azért még nem állnak készen. Ráadásul a frizura egyik legnagyobb előnye, hogy a vékony szálú, könnyen lelapuló hajból is látványosan többet tud kihozni.
De mégis mi az a flixie?
A név már önmagában elárulja, miről van szó: a flick és a pixie szavak összeolvadásából született. Képzelj el egy kissé lenőtt, lazább pixie-frizurát, ami már majdnem eléri a bob hosszát, a hajvégek pedig játékosan kifelé fordulnak. Erősen ’90-es évek, de nem abban az értelemben, hogy úgy nézel majd ki, mintha most sétáltál volna ki egy korabeli tinisorozatból. A modern flixie sokkal lágyabb és lazább: lehet egészen simára formázni, ha elegánsabb hatást szeretnél, de kócosabb, texturált verzióban is működik. És pont ez benne a jó. Ez nem az a frizura, amihez minden reggel hajvasalóval, körkefével és fél fürdőszobányi stylingtermékkel kell nekiesned a tükör előtt. A kissé rendezetlen, természetes hatás tulajdonképpen része a koncepciónak.
Ezért lehet telitalálat vékony szálú hajra
Aki vékony szálú hajjal él, pontosan ismeri a jelenséget: reggel még van némi volumen, néhány órával később pedig mintha valaki szépen a fejedre simította volna az egészet. A flixie egyik nagy előnye, hogy a megfelelő rétegezéssel már maga a hajvágás is mozgást és tartást adhat a hajnak. A különböző hosszúságú, texturált rétegek miatt a haj kevésbé ül rá egyetlen tömbként a fejre. Emiatt dúsabbnak és levegősebbnek tűnhet, anélkül, hogy minden reggel komoly tupírozásba kezdenél. A könnyedebb hajvégek szintén segíthetnek abban, hogy optikailag többnek tűnjön a haj. Formázásnál sem kell túlgondolni: egy kevés textúrázó spray vagy más könnyű stylingtermék elég lehet ahhoz, hogy kiemeld a rétegeket és a kifelé forduló végeket. Ennél a fazonnál ugyanis nem az a cél, hogy minden hajszál katonás rendben álljon, éppen attól lesz igazán modern, ha marad benne egy kis lazaság.
És nem csak egyetlen arcformán működik
A rövid hajjal kapcsolatban még mindig rengetegen gondolják azt, hogy bizonyos arcformákhoz egyszerűen „nem áll jól”. A flixie azonban pont azért ennyire szerethető, mert nagyon könnyen személyre szabható. A kifelé forduló tincsek helyével és hosszával a fodrász optikailag alakíthat az arányokon. Keskenyebb arcnál például a tarkónál meghagyott hosszabb, kifelé álló részek adhatnak egy kis szélességet a frizurának, míg szív alakú arcnál a fejtető kevésbé dúsra formázott változata lehet előnyös. Vagyis nem egyetlen, kőbe vésett flixie létezik. Lehet rövidebb, hosszabb, kócosabb, elegánsabb, hangsúlyosabb frufruval vagy anélkül – éppen ezért akkor is jó belépő lehet a rövid haj világába, ha eddig maximum a válladig mertél elmenni.
Szóval ha 2026 őszére amúgy is hajváltást terveztél, de nem szeretnél egy túl merev vagy állandóan formázást igénylő fazont, lehet, hogy most találtad meg. A flixie pont annyira retro, hogy izgalmas legyen, de már elég modern ahhoz, hogy ne jelmeznek érezd.
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Életmód
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