Életmód
Vége a bob uralmának? 2026-ban újra az extrahosszú haj a trendi
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Évek óta úgy tűnik, hogy a bob az a frizura, ami sosem fog kimenni a divatból és ez valószínűleg már így is marad. Viszont egy újabb trend került most a láthatárra, ami pedig a szöges ellentéte a bob frizurának, szóval lehet, hogy érdemes még egy kicsit várni az ollóval.
2026 egyik leglátványosabb beauty trendje most ugyanis a nagyon, nagyon, már-már irreálisan hosszú haj. A derékig, csípőig, sőt akár térdig érő tincsekről, amelyek annál jobban működnek, minél lazábbnak és természetesebbnek hatnak, már ha lehet természetesen ilyen hosszú hajat elérni.
Tényleg vége lehet a bob korszakának?
A bob természetesen nem fog egyik napról a másikra eltűnni, de a trendek már elkezdtek más irányba fordulni. Több fodrász szerint egyre több vendég szeretné növeszteni a haját, illetve csak minimális vágást kér, hogy megőrizhesse a hosszát. A változás a sztárokon is látványosan megjelent. Teyana Taylor például térdig érő, rézszínű hajjal érkezett a Balenciaga 2026-os őszi-téli bemutatójára, míg az Eufória Jules-a egy közel 130 centiméteres parókát kapott, amelyet a sorozat fodrásza egyenesen modern Rapunzel-hajként jellemzett. És itt jön a lényeg: ezúttal nem maradt meg a trend a kifutókon és a celebek világában. A derékig érő haj egyre többször bukkan fel fesztiválokon, klubokban, divatheteken és egyszerűen az utcán is. Miután évekig a francia bob, a shag, a mullet és mindenféle rövidebb, karakteres fazon ment, egyszer csak a hosszú haj kezd újnak tűnni.
Ha pedig már te is hosszú hajat szeretnél, sokkal fontosabb a hajszálak épségének megőrzése. Érdemes visszafogni a túl gyakori hőformázást, óvatosan bánni a nedves hajjal, rendszeresen kondicionálni, és kerülni mindent, ami folyamatosan töri vagy húzza a tincseket. A hosszú haj tehát sokkal inkább egy türelemprojekt. És bár a vörös szőnyegen most tényleg mindenhol elképesztően hosszú hajakat látni, nem árt észben tartani, hogy ezek jelentős részénél póthaj vagy paróka is bekerülhet a képbe.
Ha pedig érdekel, hogyan gyorsíthatod fel a hajnövekedést, akkor katt a kövi cikkre!
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Életmód
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