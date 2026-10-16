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Újra divatba jön a 90-es évek szemöldöktrendje: te viselnéd?

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#Szemöldök
#Sminkelés
#szemöldök formázás
Bessenyei Viktória
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Utoljára frissült: 2026. október 16. 09:15

Forrás: Getty Images

Újra divatba jön a 90-es évek szemöldöktrendje: te viselnéd?
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A tökéletesre formázott szemöldökök után egy 90-es évekbeli trend tér vissza, a reggeli sminkelést is jóval egyszerűbbé teheti.

Ha visszagondolsz az elmúlt évek legnagyobb szemöldöktrendjeire, valószínűleg neked is eszedbe jut néhány olyan fazon, amelyért egy időben szinte mindenki rajongott. Volt, amikor a vékonyra szedett, erősen ívelt szemöldök számított menőnek, aztán jöttek a dús, határozott ívek, majd a szinte tökéletesre laminált, felfelé fésült szálak. A beautytrendek azonban folyamatosan változnak, és úgy tűnik, 2026-ban egyre inkább háttérbe szorul a minden apró részletében megtervezett smink.

Most ugyanis a 90-es évek egyik legtermészetesebb szemöldöktrendje tér vissza, amelynek éppen az a lényege, hogy ne akarjunk minden egyes szálat tökéletesen a helyére igazítani. A feathered eyebrow gaps névre keresztelt trend a szemöldök elején található apró hézagokat, a szálak természetes növekedési irányát és a kissé rendezetlen összhatást helyezi előtérbe. A legjobb pedig az egészben, hogy az elkészítéséhez nincs szükség profi sminktudásra vagy hosszadalmas reggeli rutinra.

Mitől különleges ez a szemöldöktrend?

A feathered eyebrow gaps kifejezést leginkább természetesen szétálló, finoman szálas szemöldökként lehetne leírni, amelynél nem próbáljuk mindenáron eltüntetni a szőrszálak közötti apró hézagokat. A trend elsősorban a szemöldök belső részére koncentrál, vagyis arra a területre, amely az orrnyereghez legközelebb helyezkedik el. Itt a szálak gyakran különböző irányokba nőnek, és természetes módon kisebb rések alakulnak ki közöttük. Míg korábban ezeket a részeket sokan szemöldökceruzával, porral vagy pomádéval töltötték ki, most éppen az a cél, hogy láthatóak maradjanak. Fontos azonban, hogy ezt a technikát ne keverjük össze a néhány évvel ezelőtt népszerűvé vált, erősen felfelé fésült szemöldökkel. A korábbi trendnél a teljes szemöldököt igyekeztek látványosan dúsabbá és rendezettebbé tenni, míg az új változat sokkal lazább, szellősebb hatást kelt. A végeredmény olyan, mintha egyáltalán nem foglalkoztál volna a szemöldököddel, pedig valójában néhány apró mozdulattal mégis kiemelheted a természetes formáját.

A '90-es évek sztárjai már rég tudták, mi a titok

Bár a 90-es évekről sokaknak az extravékony, erősen kiszedett szemöldök jut eszébe, valójában akkoriban sem mindenki követte ezt a szépségideált. Julia Roberts és Christina Applegate korabeli megjelenése például tökéletesen megmutatja, hogy a természetesebb, kissé rendezetlen szemöldök is mennyire karakteressé teheti az arcot. A szemöldök belső részén látható apró hézagok és a különböző irányba álló szálak akkoriban egyáltalán nem számítottak olyasminek, amit feltétlenül el kellett volna tüntetni.

A trend visszatérése egy jóval nagyobb változás része. Az elmúlt években ugyanis egyre többen fordulnak el a rendkívül precíz, tökéletesre kidolgozott sminkektől, és inkább az olyan megoldásokat keresik, amelyek kiemelik az arc természetes adottságait. A clean girl esztétika hosszú időn át meghatározta a szépségtrendeket, mostanra azonban sokan belefáradhattak abba, hogy a sminkjük minden apró részletének hibátlannak kell lennie. A természetesebb szemöldök éppen ezt a tökéletességre törekvő szemléletet kérdőjelezi meg, hiszen megengedi, hogy az arcunk ne mindig ugyanúgy nézzen ki és ne kelljen minden egyes apró részletet korrigálni.

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