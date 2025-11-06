A legújabb körömtrend óriási csavart visz a francia manikűrbe

Amikor a körömdíszítésekről van szó, mindig van egy elképzelés a fejünkben arról, mi számít elegánsnak, és mi az, ami inkább csak egy úgynevezett micro trend. A klasszikus francia manikűr nem mondható utóbbinak: időtálló, szofisztikált, ami minden helyzetre tökéletes. De most valami igazán új csavarral hódít ez az imádott körömtrend. Ez nem más, mint a felül ívelt francia, ami azt jelenti, hogy a hagyományos francia körömvég nem áll meg a körömágy két oldalán, hanem helyette finoman körbefutja az egész köröm szélét.

Nézd csak:

Ez a sima, letisztult francia manikűr kissé csavarosabb változata egyre felkapottabb, és a képeket elnézve nem csodáljuk. Eleinte nude és fehér kombinációban aratott nagy sikert, viszont az utóbbi hónapokban már minden árnyalatban hódít. A legtöbben egy nude alapra szavaznak, amit aztán színes ívvel dobnak fel, ez utóbbi pedig egyszerűen időtlen és végtelenül elegáns. Elég visszafogott ahhoz, hogy mindennap viselhető legyen, mégis elég merész ahhoz, hogy apró feltűnést keltsen.

És ahogy említettük is, a legjobb benne, hogy bármilyen színnel elkészíthető, a visszafogott nude árnyalatoktól kezdve a bordóig bármi szóba jöhet, mindennel tökéletes. Mindemellett optikailag megnyújtja és karcsúsítja a körmöket, így még elegánsabb, kecsesebb kezeket eredményez. Ráadásul a forma finomsága miatt tökéletes választás mindennapi viseletre is, tekintve, hogy egyáltalán nem hivalkodó.

Neked tetszik ez az új francia manikűr? Igen, tetszik, hogy van benne egy kis újdonság! Nem, maradok a klasszikusnál.

Ha pedig kéne egy kis manikűr inspiráció:

Galéria / 7 kép Meleg árnyalatok, csillogás és kávés tónusok: ilyen a 2025-ös őszi-téli manikűrtrend Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria