Csak 10 perced van? Íme a tökéletes esti self care rutin, amit a bőröd is meghálál

Amikor bőrápolásról beszélünk, általában az arcunk kapja a fókuszt. Persze fontos is odafigyelni erre a testrészünkre, ám az igazság az, hogy a testünk legalább ezt a szintű törődést érdemli - és igényli is. Egy jól megtervezett self care rutin képes a száraz bőrt puhává varázsolni, javítja a textúráját, és általánosságban az egészségi állapotát is. És a legjobb, hogy erre bőven elég lehet három lépés is, ha jól megtervezett rutinról beszélünk. Mi most segítünk neked ebben, és össze is szedtük, mire figyelj egy esti self care rutin során - ráadásul úgy, hogy megfizethető, mégis magas minőségű bőrápolási megoldásokra támaszkodsz, melyek az egész családnak ideálisak.

1. lépés: tisztítsd meg a bőröd a tökéletes tusfürdővel

Ez az első, és nem véletlenül a legfontosabb lépés! Elvégre minden hatékony testápolási rutin alapja a zuhany alatt kezdődik - méghozzá a megfelelő tusfürdővel. Épp ezért nem mindegy, mit választasz, hiszen egy jó termék nemcsak eltávolítja a szennyeződéseket, az izzadságot és a napi lerakódásokat, de közben védi és hidratálja, frissíti a bőrt. És persze az sem utolsó szempont, hogy az illata mennyire ragad magával minket, elvégre nagy igazság, hogy azon is sok múlik, épp ilyen a hangulatunk és a lelkivilágunk a vásárlás során. Persze a széles kínálatban nem könnyű eldönteni, mit szerezz be, épp ezért hoztunk egy kis útmutatót is a tökéletes tusfürdő megtalálásához.

- Ha olyan terméket keresel, ami hidratál és csillapítja az irritációt: ZIAJA Kecsketejes krémtusfürdő

Ha szárazságra és irritációra hajlamos bőröd van, nem is kérdés, a ZIAJA Kecsketejes krémtusfürdője ideális választás lehet számodra. Kezdjük ott, hogy a benne lévő kecsketej (ami komplex fehérjékben, szerves savakban, lipidekben, szénhidrátokban, valamint A-és D-vitaminban gazdag) szuperül tisztítja a bőrt, növeli a rugalmasságát, és a bőr megereszkedése ellen is ideális, mivel képes késleltetni az öregedési folyamatokat azáltal, hogy táplálja és hidratálja a felső rétegeket. Ez már önmagában is jól hangzik, igaz? De az igazi hab a tortán (vagy inkább a kádban), hogy a tusfürdőben lévő D-pantenol fantasztikusan hidratálja a bőrt, valamint kissé púderes, nyugtató illata azonnal ellazít téged is.

forrás: ZIAJA

- Ha olyan terméket keresel, ami feszesítő és anticellulit tulajdonságokkal rendelkezik: ZIAJA Narancsvaj tusfürdő gél

Minden nő feszes bőrre vágyik, ám sokan nem is sejtik, hogy már zuhanyozás/fürdés közben tehetünk ezért. Főleg egy jól kiválasztott tusfürdővel! És itt jön képbe a ZIAJA Narancsvaj tusfürdő gél, ami narancsolajat, koko-glükozidot (azaz természetes eredetű bőrkondicináló anyagot) és D-panthenolt is tartalmaz, valamint magas bioflavonoid tartalommal bír, és nem mellesleg anticellulit és feszesítő tulajdonságokkal rendelkezik. Mivel tökéletesen táplálja, megelőzi a kiszáradást és emellett puhítja is a bőrt, tényleg sokkal élénkebbnek érzed a tested tőle. Pláne, hogy igazi narancsot tartalmaz, így az illata valódi élménnyé teszi a zuhanyozást.

forrás: ZIAJA

- Ha frissítő és bőrsimító hatás a cél: ZIAJA Tusfürdő gél friss menta tea kivonattal

A ZIAJA friss menta tea kivonattal készült tusfürdő gélje az egyik legszuperebb választás, ha valami igazán frissítő hatásra vágysz, hiszen hűtött menta tea illatával kényezteti a bőrt ez a tusfürdő. Mivel természetes inulin és fruktóz hozzáadásával készült, így védi a bőr mikrobiomját és fenntartja a természetes pH-egyensúlyt is, ráadásul hidratálja, simítja és kondicionálja a bőrt. Plusz jó hír, hogy a környezettudatosság jegyében hozták létre: könnyen leöblíthető formulájának köszönhetően minimalizálhatod a vízfogyasztást mosakodás közben.

forrás: ZIAJA

- Ha hatékony, bőrbarát, mégis mámorítóan izgalmas illatot keresel: ZIAJA Tusfürdő gél ribizli kivonattal

A ZIAJA ribizli kivonatos tusfürdő gél igazán különleges illatvilággal rendelkezik, így már önmagában ezzel levesz bárkit a lábáról. De nem csak ezért imádjuk! A menta teás kivonattal készült tusfürdőhöz hasonlóan a ribizlis verzió is természetes eredetű összetevőkkel rendelkezik, így hatékonyan védi a bőr mikrobiómját, ráadásul hidratál, simít és kondicionál is. A természetes pH-egyensúly fenntartásán túl pedig édes, lédús ribizli aromájával úgy hat az érzékekre, hogy már önmagában a fürdőzés is különleges élmény lesz. Mindezt úgy, hogy ráadásul környezettudatos döntést hoztál, hiszen ez a tusfürdő is könnyen öblíthető formuláival minimalizálja a vízfogyasztást.

forrás: ZIAJA

2. lépés: heti kétszer találj időt a bőrradírozásra

Szintén szuper, ha heti 2 alkalommal (többször nem kell!) a bőrradírozást is beleveszed az esti rutinodba. Ez azért fontos lépés, mert ezáltal tudsz megszabadulni az elhalt hámsejtektől, melyek egyébként fakóvá és érdessé teszik a bőr felszínét. A rendszeres radírozás pont ezért szuper dolog, mivel javítja a bőrtextúrát, segít, hogy az általad használt termékek (például egy jó testápoló) hatékonyabban felszívódjon, és még a benőtt szőrszálak, pattanások kialakulásának esélyét is csökkenti. És mit ajánljunk figyelmedbe? Nos...

- Ha olyan bőrradírra vágysz, ami nemcsak hatásos, de őrületes az illata is: ZIAJA Marshmallow cukros testradír

Már a kinézete is magával ragadó, hát még az illata! A cukorradírban lévő ikonikus mályvacukor nemcsak kellemes élménnyé teszi a bőrradírozást, de nagyon hatásos is. A benne lévő természetes cukorkristályok simítják a bőrfelszínt, segítenek megszabadulni a toxinoktól, és csökkenti a bőr szárazságát is. Már 6 éves kor felett is használható!

forrás: ZIAJA

- Ha bársonyosan puha bőrre vágysz, különleges illatvilágot megidézve: ZIAJA Citromtorta cukros testradír

Ez a bőrradír egyrészt frissítő citrom-vanília illatkombinációja miatt, másrészt pedig hatékonysága miatt örvend nagy érdeklődésnek. Természetes karamellizált cukor kristályokkal segíti az elhalt hámsejtek eltávolítását, közben pedig energizálja és simítja a bőrfelszínt is. A bőröd rögtön puha és selymes tapintásúvá válik tőle!

forrás: ZIAJA

3. lépés: használj testápolót a zuhanyozás után

A hidratálás a testápolási rutin legfontosabb lépése. Amit viszont sokan nem is tudnak, hogy érdemes zuhanyozás vagy fürdés után, még enyhén nedves bőrre felvinni a krémet. Így ugyanis a még picit vizes vagy épp frissen megszáradt bőrödön segít a testápoló "bezárni" a nedvességet, és megakadályozza a vízvesztést a bőr felszínén keresztül. Ha pedig igazán szuper terméket keresel, ami azon túl, hogy hidratál, regenerál és természetes eredetű, még nem mellesleg finom barnaságot is ad a bőrödnek, válaszd a

Nem véletlenül nagy kedvenc, hiszen 96%-ban természetes eredetű összetevőket tartalmaz, javítja a bőr rugalmasságát, erősíti a védőréteget és hidratáló, regeneráló hatással bír. A benne lévő brazil dió és makadámdió olaj tartalmának köszönhetően lágyítja és puhítja az epidermiszt, miközben a túlzott vízveszteséget is megelőzi. Ha pedig nyáron te is bronzosan ragyogó bőrre vágysz, két legyet üthetsz egy csapásra, hiszen növényi DHA tartalma finom barnás árnyalatot és lágy csillogást ad a bőrnek. Bár sok terméknél a DHA illata erősen érezhető, ennél még emiatt sem kell aggódnod, hiszen enyhén kakaós és mogyorós illataromája semlegesíti ezt! Sőt, a a barnítóknál megszokott kesztyűre sincs szükség, hiszen ez nem barnító, így fokozatosan lehet elérni az áhított színt. És biztosan nem lesz foltos, csíkos a bőr!

forrás: ZIAJA

A nyár és a melegebb idő közeledtével egyre inkább azt érezzük, hogy jól esne egy frissítő zuhany, amiben tökéletes társ lehet például egy Ziaja frissítő gyümölcsös vagy krémes kényeztető tusfürdő. A termékek megfizethető áron kínálnak magas minőségű bőrápolási megoldásokat, élményszerű bőrápolást, ráadásul az egész családnak. Fiatal korosztálytól kezdve az idősebb korosztálynak is ideális, normál, vagy száraz bőrre, mivel tökéletesen hidratál, mindezt természetes összetevőkkel. A felfrissülés után pedig jöhet még egy kis hidratálás, amihez tavasszal és nyáron a különleges Cupuacu bronzosító testápoló tökéletes választás lehet, hiszen használatával szép fokozatosan érhető el a természetesen bronzos bőr. A termékek országosan széleskörűen elérhetőek a drogériákban, hipermarketekben, valamint a Ziaja Neked üzletekben és a ziajashop.hu oldalon.

forrás: ZIAJA