A The Summer I Turned Pretty új hajtrendet indított el? Nem lehet nem imádni Belly frizuráját!

Így, hogy véget ért a The Summer I Turned Pretty, valószínűleg mindenki teljesen elveszettnek érzi magát. Mit is kezdjünk magunkkal? Talán vessük be a Belly-trükköt, és vállaljunk be egy menő bob frizurát? Nem igazi spoiler, inkább csak fun fact: Belly az évadzáróban levágatta a haját, és ez az új fazon egyszerre volt cuki és ultrasikkes, mert teljesen beütött a francia lány vibe. Viszont most jöhet némi spoiler azoknak, akik nem látták a befejezést!

Belly ugyanis azért döntött úgy, hogy megválik hosszú hajától, mert ez egy klasszikus szakítás utáni húzás. Egyszerűen kellett neki a változás. Sok nő vágat rövid hajat egy szakítás után vagy szimplán akkor, ha le akarja venni a régi terheket a válláról és készen áll egy új fejezetre. Ha máshogy nézel ki, akkor könnyebben elhiszed, hogy máshogy is érezheted magad.

Lola Tung, a Bellyt alakító színésznő így mesélt: „Nagyon izgatott lettem, amikor megtudtam, hogy Belly bobfrizurát kap. Jó volt látni, hogy ő maga hozza meg ezt a döntést, mintha a növekedését és a változásait fizikai formában is megmutatná.” Azt is hozzátette: „A haj rengeteg emléket, jelentést és súlyt hordozhat, és szerintem ez volt a tökéletes pillanat arra, hogy megszabaduljon tőle. Már korábban, az évad elején is felmerült a téma Jeremiahnál, aki azt mondta neki, soha ne vágassa le a haját. Ezért is érződik felszabadítónak, hogy Belly most mégis így döntött - igazi újrakezdés.”

És akkor a nagy kérdés: paróka volt? A válasz: igen is, meg nem is. Lola hajának elejét tényleg levágták, de hátul egy U-vonalú paróka egészítette ki a frizurát. Akárhogy is, ez a frizura most hatalmas népszerűségnek örvend, és sorra kérik ezt a fazont a fodrásznál a The Summer I Turned Pretty-fanok!

