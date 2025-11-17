Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Sötét hajjal megáldva már egészen kicsi korom óta kénytelen vagyok foglalkozni a szőrtelenítéssel. Sajnos mindig is probléma volt a tökéletes hatás elérése: borotvával rengetegszer megvágtam magam, a gyanta pedig ugyan egész hatékonynak bizonyult, de mindig meg kellett várni, míg újra visszanő a szőr, ami nyáron elég kellemetlen. Arról nem is beszélve, hogy nem kicsit fájdalmas.

Pontosan emiatt nagyon örültem, amikor kipróbálhattam a Braun Skin i-Expert villanófényes szőrtelenítő terméket. Korábban használtam már hasonló készüléket, úgyhogy biztos voltam benne, hogy ez is be fog válni számomra, azonban ekkora különbségre nem számítottam.

Az IPL vagyis a villanófényes szőrtelenítés lényege, hogy a kibocsátott fény a szőrszálak melanintartalmát célozza meg és ezzel gátolja a szőrnövekedést. A kezelés szinte teljesen fájdalommentes, legfeljebb enyhe melegséget vagy apró csípő érzést lehet tapasztalni a villanások helyén. Viszont három erősségből is lehet választani, szóval ha érzékeny területre érsz könnyen leveheted az erősségét, így pedig teljesen fájdalommentes.

Ami elsőre feltűnt, hogy a készülék egy külön neszesszerben érkezik, ami iszonyúan praktikus, mert így nem kell a dobozát tartogatni. A neszesszerben helyet kapott a készülék töltője, egy borotva és a három cserélhető fej is. Még mielőtt neki álltam volna a gép használatához, előtte a kezelni kívánt részt leborotváltam a csomaghoz kapott borotvával, és ezután neki is állhattam.

A legszembetűnőbb az volt, hogy hihetetlen mennyire gyorsan tudtam végezni egy-egy testrészemmel. Konkrétan pillanatok alatt levillogtattam a lábaimat és nagyjából 10 perc alatt az egész testemmel végeztem.

A hatása pedig rendszeres használat mellett, akár 2 éven át tartó sima bőr is lehet. Ráadásul a készülék körülbelül 400 000 villanást biztosít, ami akár 22 évnyi otthoni használatra is elegendő, így tényleg elég csak egyszer beruházni rá.

Amire viszont egyáltalán nem számítottam az, az, hogy külön alkalmazás tartozik hozzá, ami még inkább megkönnyíti a helyes használatát.

Teljes mértékben rád szabja a kezelést: ellenőrzi, hogy a bőrtónusod megfelelő-e, megmutatja, milyen gyorsan érheted el a kívánt eredményeket és az okos naptárban emlékeztet a következő szőrtelenítés időpontjára. Emellett a kiválasztott terület és a szőrszálak sűrűsége alapján kiszámolja, hány IPL kezelésre lesz szükséged az optimális hatás eléréséhez és valós időben figyeli, hogy egyetlen részt se hagyj ki. Tényleg hihetetlen!



Így a Braun Skin i�Expert a világ első intelligens, AI-alapú IPL készüléke, ami tanul és alkalmazkodik a használójához és személyre szabott kezelési tervet és útmutatást is nyújt.

Ami még szerintem egy hatalmas előny, hogy a készülék elég széles bőrtónus-tartományon használható: a világos bőrtől egészen a közepesen sötét árnyalatokig, természetesen világosbarna, sötétbarna vagy fekete szőrszálak esetén.

Az IPL technológia viszont kevésbé hatékony a nagyon világos szőke, vörös, szürke vagy fehér szőrszálakon, mivel ezek jóval kevesebb melanint tartalmaznak, így kevésbé nyelik el a fényt.

Kiváncsian várom a hosszútávú eredményeket. Az első 4-12 hétben heti szinten javasolt a kezelések elvégzése, ezután egyéni igények és előrehaladás alapján 1-2 havonta is elegendő lehet ismételni.