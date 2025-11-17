Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!
Szakértőink
Dr. Falus György
1993 óta dolgozom plasztikai sebészként. Már pályám kezdetén abban a szerencsében volt részem, hogy rögtön kipróbálhattam mind a kórházi, mind a magán praxist. Jelenleg az esztétikai műtéteket egy megújult magánvállalkozásban, a helyreállító műtéteket kórházi keretek között végzem. A velem együtt dolgozó kollégákkal együtt közös célunk, hogy maximális szakmai és emberi hozzáállással valósítsuk meg a szépülni, fiatalodni vágyó pácienseink elképzeléseit.
Dr. Halász Dóra
Aromaterapeuta, gyógyszerész
Dr Halász Dóra vagyok, szakgyógyszerész , feleség és egy gyönyörű kisfiú édesanyja, a SHEDO kozmetikumok megálmodója és készítője. Gyógyszerészeti egyetemi tanulmányaim során megismerkedhettem számos természetes és szintetikus vegyület kémiájával, tulajdonságaival, hatásaival. Figyelmem hamar a természetes anyagok felé irányult. A gyógynövények, növényi olajok és illóolajok ragadtak magukkal. Aromaterápiás tanulmányaim során elmélyülten foglalkozhattam kedvenc olajaimmal. Ezen tudásanyag birtokában már elérhetőek bizonyult sajátnatúr kozmetikumaim létrehozása, amellyel egy régi álmom vált valóra. Anyaként, keresztanyaként, barátnőként a mindennapos babaápolásban is szereztem tapasztalatot. Így született meg a SHEDO Manó babaápolási termékcsalád. Kozmetikumaim 2020. tavaszán kerültek forgalomba.Gyógyszerész. Aromaterapeuta. Csodás, 100%-ban természetes összetevőjű natúrkozmetikumok megálmodója és alkotója: ismerjétek meg dr. Halász Dórát és a SHEDO márkát!
Dr. Pozsgai Melánia
2014-ben szereztem orvosi diplomát a Pécsi Tudományegyetemen. Már az első egyetemi évek alatt érdeklődni kezdtem a bőrgyógyászat iránt. Szakorvosként kiemelten fontosnak tartom, hogy az általános bőrgyógyászati kórképek mellett minél nagyobb hangsúlyt fektessünk bőrtumorok korai felismerésére, a fényvédelemmel, megelőzéssel kapcsolatos információk átadására.
Gazdig Adrienn
Hajfonat specialista
1985-ben születtem, amióta az eszemet tudom fodrász szerettem volna lenni.15évesen saját hajamon elkezdtem fonásokat gyakorolni, amit Alicia Keys ihletett (Fallin c. számában). Majd az egész sulinak kellett! 10éve végeztem el a fodrász iskolát és mivel 2017-ben hatalmas divat lett Magyarországon a hajfonás, így ezt már begyakorolva, meglovagoltam a hullámot! Ma pedig már oktatom is a hajfonás minden változatát!
Herczeg Csaba 'Gepárd'
1998 óta vagyok aktív fodrász, és 2000-től kezdve dolgozom divatfotózásokon, divatbemutatókon és reklámfilmekben. 2000-től a Tony&Guy oktatási és kreatív igazgatója voltam, innentől kezdve pedig állandó szereplője voltam a divatlapoknak, mint fodrász. 2005-ben két társammal megalakítottuk a Hair-Club szalont, 2010-től pedig egyedül viszem a CULThair fodrászatot. Többször voltam a Central European Fashion Week vezető fodrásza, emellett pedig együtt dolgozhattam olyan cégekkel is, mint például a L’Oreal, TG vagy a Joico. Az utóbbi években a Schwarzkopf Professional és az Authentic Beauty Concept fodrásza vagyok.
Kenesei Anikó
A JOY magazin szépségszerkesztője
Klein Fanni
Klein Fanni vagyok, a The Sisterhood Salon egyik alapítója, a szalont Annával a nővéremmel nyitottuk tavaly nyáron budapest belvárosában, nekünk ez volt az egyik nagy újratervezés 2020-ban. Amikor megszereztem a szakmám, még nem ismertem ezt a világot, így folyamatosan fejlődni akartam, ezért képzésről képzésre jártam, ezáltal rengeteg szakembert és új technikát ismertem meg. A mai napig úgy gondolom, hogy soha nem szabad hátra dőlni, szeretem magam képezni és mindig keresem az újdonságokat. A festés szerelmeseként a díszítést preferálom főként, de a természetes hatású tökéletes gél lakkozás is nagyon fontos szerepe a munkámnak.
Kovács Viktória
Szakmai pályafutásomat a MAC Cosmetics-nél kezdtem 2014-ben, 3 kozmetikusként töltött év után. 2015-ben váltam szabadúszó sminkessé, azóta változatos területeken tehettem magam próbára. Több Budapest Fashion Week bemutatón dolgoztam, különböző magazinok oldalain jelentek meg munkáim, és számos hazai divattervező fotózásán közreműködtem. Hosszú ideje készítem írók, költők, szerzők sminkjeit is egy könyvkiadó felkérésére.
Részt vettem magyar és külföldi filmek, sorozatok forgatásán, illetve több, a Friss Hús Rövidfilmfesztiválon bemutatott produkció elkészítésében. Az utóbbi években sok zenei videó és reklám által is bővült a portfólióm.
Molnár Lilla
Etyeken élek és tevékenykedem sminkesként, kozmetikusként és sminktetoválóként (weboldalam). Egyetemi tanulmányaim alatt végeztem el professzionális sminkes képzést, majd rögtön el is helyezkedtem a szakmában, hogy kellő gyakorlatra tegyek szert, 5 évet dolgoztam a MAC Cosmetics-nél, majd kialakítottam önálló sminkes szalonom. Dolgoztam már fotózásokon, divatbemutatókon és forgatásokon is, Idő közben pedig nem csak sminkes, hanem sminktetováló és kozmetikus is lettem. Microblading- természetes szálas szemöldök tetoválás készítéssel is foglalkozom.
Szakonyi Eszter
Kozmetikus mester, egészségügyi szakkozmetikus, a Vintage Beauty magyar prémium kozmetikai márka megalapítója, az Időtlen szépség c. könyv szerzője
"Az emberi arc az egyik legpontosabb térkép az egyénről. Múltja, életmódja, szokásai, egészségi állapota, lelki alkata, törekvései és elfojtásai, hangulata és indulatai mind-mind leolvashatóak bőr állapotából, ápoltságából, redőiből, elváltozásaiból és a mindezek elfedésére tett törekvésekből. Ezen kódrendszer megfejtése és lehetőségekhez mért manipulálása az egyik legizgalmasabb játék számomra."
Takács Petra
Zólyomi Zsolt
Parfümőr
Zólyomi Zsolt vagyok, az egyetlen magyar orr, avagy parfümõr, a Le Parfum luxusparfümérialánc alapítója. Jean-Paul Guerlain Versailles-ban, a Napkirály fényûzõ városában alapította meg a luxuskozmetikumok világhírû francia iskoláját: www.isipca.fr Ebben az iskolában a világ minden tájáról érkezett tizenkét tanuló közt évtizedek óta az egyedüli magyarként végeztem el a Fragrance Academy parfümkészítõ mesterkurzusát. Jelenleg nemzetközi megbízásoknak megfelelve készítem saját parfümkreációimat. A Le Parfum parfümériáimban Személyes Parfümtanácsadást is tartok a világ legszebb niche parfümjeiből. A luxusparfümkészítés high-end szolgáltatása azonban, amikor egyedi felkérésre személyre szabott, kifejezetten a megrendelõ bõréhez komponált “haute couture” vagy "custom-made" parfümöket, valamint emlékezetes ünnepi, például esküvõi vagy exkluzív vállalati parfümöket alkotok.
A nap cikke
Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően
Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.
Promóciók
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...
Olvasd el!
Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Olvasd el!
Egy könyv mindenkinek tökéletes ajándék karácsonyra, mutatjuk, kinek mit szerezz be!
Nem tudod, kit mivel lepj meg a fa alatt idén decemberben? Akkor segítünk! Egy izgalmas, szórakoztató, inspiráló kötettel például egyszerűen nem lőhetsz mellé!
Olvasd el!
4+1 sztár, aki brutálisan lefogyott az utóbbi időben
Nem semmi átalakulások következnek! Az alábbi sztárok rengeteget fogytak; de nem ezért néznek ki igazán jól, hanem azért, mert jól is érzik magukat a bőrükben.
Olvasd el!
5 adalékanyag élelmiszerekben, amelyek nagyon veszélyesek az egészségünkre
Több olyan összetevő is akad, ami csendben, hosszú idő alatt teszi tönkre akár a gyomrunkat, akár okozhat rákot is. És még csak azt sem tudjuk, mit keressünk a címkén.
Olvasd el!
Napi horoszkóp november 16.: az Ikrek egy bizonyos célkitűzés fontos fázisába érkeznek, az Oroszlánok csúnyán összekülönbözhetnek valakivel
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
0
Facebook
Twitter
Pinterest
Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.
A cikk támogatója a Braun
Sötét hajjal megáldva már egészen kicsi korom óta kénytelen vagyok foglalkozni a szőrtelenítéssel. Sajnos mindig is probléma volt a tökéletes hatás elérése: borotvával rengetegszer megvágtam magam, a gyanta pedig ugyan egész hatékonynak bizonyult, de mindig meg kellett várni, míg újra visszanő a szőr, ami nyáron elég kellemetlen. Arról nem is beszélve, hogy nem kicsit fájdalmas.
Pontosan emiatt nagyon örültem, amikor kipróbálhattam a Braun Skin i-Expertvillanófényes szőrtelenítő terméket. Korábban használtam már hasonló készüléket, úgyhogy biztos voltam benne, hogy ez is be fog válni számomra, azonban ekkora különbségre nem számítottam.
Az IPL vagyis a villanófényes szőrtelenítés lényege, hogy a kibocsátott fény a szőrszálak melanintartalmát célozza meg és ezzel gátolja a szőrnövekedést. A kezelés szinte teljesen fájdalommentes, legfeljebb enyhe melegséget vagy apró csípő érzést lehet tapasztalni a villanások helyén. Viszont három erősségből is lehet választani, szóval ha érzékeny területre érsz könnyen leveheted az erősségét, így pedig teljesen fájdalommentes.
Kattints a képre és szerezd be!
Ami elsőre feltűnt, hogy a készülék egy külön neszesszerben érkezik, ami iszonyúan praktikus, mert így nem kell a dobozát tartogatni. A neszesszerben helyet kapott a készülék töltője, egy borotva és a három cserélhető fej is. Még mielőtt neki álltam volna a gép használatához, előtte a kezelni kívánt részt leborotváltam a csomaghoz kapott borotvával, és ezután neki is állhattam.
A legszembetűnőbb az volt, hogy hihetetlen mennyire gyorsan tudtam végezni egy-egy testrészemmel. Konkrétan pillanatok alatt levillogtattam a lábaimat és nagyjából 10 perc alatt az egész testemmel végeztem.
A hatása pedig rendszeres használat mellett, akár 2 évenát tartó sima bőr is lehet. Ráadásul a készülék körülbelül 400 000 villanást biztosít, ami akár 22 évnyi otthoni használatra is elegendő, így tényleg elég csak egyszer beruházni rá.
Amire viszont egyáltalán nem számítottam az, az, hogy külön alkalmazás tartozik hozzá, ami még inkább megkönnyíti a helyes használatát. Teljes mértékben rád szabja a kezelést: ellenőrzi, hogy a bőrtónusod megfelelő-e, megmutatja, milyen gyorsan érheted el a kívánt eredményeket és az okos naptárban emlékeztet a következő szőrtelenítés időpontjára. Emellett a kiválasztott terület és a szőrszálak sűrűsége alapján kiszámolja, hány IPL kezelésre lesz szükséged az optimális hatás eléréséhez és valós időben figyeli, hogy egyetlen részt se hagyj ki. Tényleg hihetetlen!
Így a Braun Skin i�Expert a világ első intelligens, AI-alapú IPL készüléke, ami tanul és alkalmazkodik a használójához és személyre szabott kezelési tervet és útmutatást is nyújt.
Ami még szerintem egy hatalmas előny, hogy a készülék elég széles bőrtónus-tartományon használható: a világos bőrtől egészen a közepesen sötét árnyalatokig, természetesen világosbarna, sötétbarna vagy fekete szőrszálak esetén. Az IPL technológia viszont kevésbé hatékony a nagyon világos szőke, vörös, szürke vagy fehér szőrszálakon, mivel ezek jóval kevesebb melanint tartalmaznak, így kevésbé nyelik el a fényt.
Kiváncsian várom a hosszútávú eredményeket. Az első 4-12 hétben heti szinten javasolt a kezelések elvégzése, ezután egyéni igények és előrehaladás alapján 1-2 havonta is elegendő lehet ismételni.
Hogy tetszett a cikk?
Egynek jó.
Nice job!
Imádom!
Videók
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.
Promóciók
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...
A lábfájdalom nemcsak fizikai eredetű lehet – sokszor mélyebb, lelki okok állnak a háttérben. A csípőtől a bokáig minden testrész üzen valamit a lelkedről: döntésekről, félelmekről, elakadásokról. Fedezd fel, mit jelent, ha fáj a lábad, és hogyan segíthet a tudatos lelki munka a gyógyulásban.
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
A hasnyálmirigyrák az egyik legalattomosabb daganattípus, mert agresszíven terjeszkedik, és sokszor csak későn veszik észre, ezért az ötéves túlélési aránya rendkívül alacsony: kevesebb mint 10 százalék. Ennek tekintetében nagyon igaz a mondás, miszerint jobb félni, mint megijedni, vagyis érdemes figyelni testünk jelzéseit, kicsit is gyanús tünetek esetén pedig mihamarabb orvoshoz fordulni.