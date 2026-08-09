Természetes kollagénforrások: ezeket fogyaszd a rugalmas bőr érdekében

A kollagén az utóbbi évek egyik legdivatosabb szépségápolási kulcsszava lett. Porok, italok, kapszulák és kollagénnel dúsított szeletek ígérnek feszesebb, hidratáltabb bőrt. Pedig mielőtt újabb dobozt tennél a bevásárlókosárba, érdemes körülnézni a konyhában is: megfelelő étrenddel könnyen természetes módon támogathatod a szervezet kollagéntermelését.

Fontos azonban tisztázni, hogy egyetlen étel sem tünteti el varázsütésre a ráncokat. A bőr állapotát az életkor, a genetika, a hormonális változások, a napfény, a dohányzás, az alvás és az általános életmód egyaránt befolyásolja. A tudatos táplálkozás ettől még sokat számíthat.

Mi is pontosan a kollagén?

A kollagén a szervezet egyik legfontosabb szerkezeti fehérjéje. Többek között a bőrben, a csontokban, az inakban, az ízületekben és a szalagokban található meg. A bőrben egyfajta tartóhálózatot alkot: hozzájárul annak feszességéhez, ellenálló képességéhez és szerkezetéhez. Az életkor előrehaladtával a bőr kollagéntartalma és a kollagénrostok minősége is változik. Ez természetes folyamat, amelynek következményeként a bőr fokozatosan vékonyabbá, szárazabbá és kevésbé rugalmassá válhat.

Nézzük is, mit érdemes fogyasztani:

Csontleves

Az egyik legjobb kollagén forrás a házi készítésű csontleves. A csontok órák hosszat tartó főzésével rengeteg kollagén oldódik ki, ami pedig mind a levesben landol.

Lazac

A halak nagyon szuper kollagénforrások, a legjobb a lazac, illetve a tonhal, de igazából mindegyik hal kiváló. Érdemes a hal bőrét is megenned, mert abban még több kollagén van.

Zselatin

A zselatin nagyon könnyen beépíthető az étrendbe, teheted főzelékbe vagy levesbe, sőt süteményt is készíthetsz belőle. Lényegében főzött kollagénről van szó.

Marhahús

A marhahúsban is rengeteg kollagén található, illetve cink is, ami pedig serkenti a kollagén gyorsabb beépülését.

Tojás

Ha fiatalos megjelenés, akkor tojás! Magában a folyékony tojásfehérjében és a sárgájában közvetlenül kevés "kész" kollagén van, mégis a tojás a szervezet legfőbb kollagén-építőanyaga.