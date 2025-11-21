Tényleg megvédi a szatén párnahuzat a hajad a töredezéstől? Utánajártunk!

Biztos neked is ismerős, amikor reggel úgy kelsz fel, mintha vihar söpört volna át a hajadon, pedig lefekvés előtt még rendesen megfésülködtél. Ráadásul a sima pamut párnahuzat hosszú távon a haj töredezéséhez is hozzájárulhat. Azt mondják, egy szatén párna rengeteget javíthat ezen a helyzeten – hogy ebből mi az igazság, hamarosan kiderül, mert leteszteltük!

Az első napirendi pont a szatén párnahuzat beszerzése volt, ami könnyű melónak bizonyult, hisz online rengeteg helyen kapható, de a boltokban is van választék bőven belőle. Érzésre selymes, csúszós tapintása van, és pont emiatt ígéri azt, hogy nem fog gubancolódni és töredezni tőle a hajad. A hagyományos párnahuzatok elnyelik a haj természetes nedvességét és az olajokat, amíg a szatén párnahuzat sokkal inkább minimalizálja ezeket a veszteségeket. Csökkenti a töredezést is sima felületének köszönhetően. Legalábbis elvileg!

Friss hajvágás után teszteltük le a párnahuzatot, így ténylegesen láthattuk az eredményeket. Első használatkor először furcsa volt, nem ilyen párnához szoktunk, viszont két három nap után már kellően hozzá szoktunk és a változás is látványos volt.

Reggelente már nem az volt az első, hogy fésülést könnyítő sprayvel fújkáltuk a hajunkat és próbáltuk kibogozni. Sőt voltak olyan napok is, amikor a fésülködést teljesen el is hagyhattuk. Úgyhogy összességében megállapodhatunk abban, hogy tényleg működik.

