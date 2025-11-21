Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
Böngéssz a JOY Beauty channel videói között!
Szakértők elárulták, mely TikTok trendeknek ne dőlj be, ha jót akarsz a bőrödnek
Legyantázta 3 éves kislánya szemöldökét: a netezők szétszedték az anyukát
  1. Főoldal
  2. Szépség
  3. Frizura

Tényleg megvédi a szatén párnahuzat a hajad a töredezéstől? Utánajártunk!

#Haj
#Frizura
#Töredezett haj
#párnahuzat
#szatén párna
#gubancos haj
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség, Frizura
Utoljára frissült: 2025. november 20. 16:50

Forrás: Unsplash

Tényleg megvédi a szatén párnahuzat a hajad a töredezéstől? Utánajártunk!
A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!

Vár a JOY Beauty Club!

 Szeretnél mindenről elsők között értesülni? Iratkozz fel hírlevelünkre!

Szakértőink

Dr. Falus György

1993 óta dolgozom plasztikai sebészként. Már pályám kezdetén abban a szerencsében volt részem, hogy rögtön kipróbálhattam mind a kórházi, mind a magán praxist. Jelenleg az esztétikai műtéteket egy megújult magánvállalkozásban, a helyreállító műtéteket kórházi keretek között végzem. A velem együtt dolgozó kollégákkal együtt közös célunk, hogy maximális szakmai és emberi hozzáállással valósítsuk meg a szépülni, fiatalodni vágyó pácienseink elképzeléseit. 

Dr. Halász Dóra

Aromaterapeuta, gyógyszerész

Dr Halász Dóra vagyok, szakgyógyszerész , feleség és egy gyönyörű kisfiú édesanyja, a SHEDO kozmetikumok megálmodója és készítője. Gyógyszerészeti egyetemi tanulmányaim során megismerkedhettem számos természetes és szintetikus vegyület kémiájával, tulajdonságaival, hatásaival. Figyelmem hamar a természetes anyagok felé irányult. A gyógynövények, növényi olajok és illóolajok ragadtak magukkal. Aromaterápiás tanulmányaim során elmélyülten foglalkozhattam kedvenc olajaimmal. Ezen tudásanyag birtokában már elérhetőek bizonyult sajátnatúr kozmetikumaim létrehozása, amellyel egy régi álmom vált valóra. Anyaként, keresztanyaként, barátnőként a mindennapos babaápolásban is szereztem tapasztalatot. Így született meg a SHEDO Manó babaápolási termékcsalád. Kozmetikumaim 2020. tavaszán kerültek forgalomba.Gyógyszerész. Aromaterapeuta. Csodás, 100%-ban természetes összetevőjű natúrkozmetikumok megálmodója és alkotója: ismerjétek meg dr. Halász Dórát és a SHEDO márkát! 

Dr. Pozsgai Melánia

2014-ben szereztem orvosi diplomát a Pécsi Tudományegyetemen. Már az első egyetemi évek alatt érdeklődni kezdtem a bőrgyógyászat iránt. Szakorvosként kiemelten fontosnak tartom, hogy az általános bőrgyógyászati kórképek mellett minél nagyobb hangsúlyt fektessünk bőrtumorok korai felismerésére, a fényvédelemmel, megelőzéssel kapcsolatos információk átadására.

Gazdig Adrienn

Hajfonat specialista

1985-ben születtem, amióta az eszemet tudom fodrász szerettem volna lenni.15évesen saját hajamon elkezdtem fonásokat gyakorolni, amit Alicia Keys ihletett (Fallin c. számában). Majd az egész sulinak kellett! 10éve végeztem el a fodrász iskolát és mivel 2017-ben hatalmas divat lett Magyarországon a hajfonás, így ezt már begyakorolva, meglovagoltam a hullámot! Ma pedig már oktatom is a hajfonás minden változatát!

Herczeg Csaba 'Gepárd'

1998 óta vagyok aktív fodrász, és 2000-től kezdve dolgozom divatfotózásokon, divatbemutatókon és reklámfilmekben. 2000-től a Tony&Guy oktatási és kreatív igazgatója voltam, innentől kezdve pedig állandó szereplője voltam a divatlapoknak, mint fodrász. 2005-ben két társammal megalakítottuk a Hair-Club szalont, 2010-től pedig egyedül viszem a CULThair fodrászatot.  Többször voltam a Central European Fashion Week vezető fodrásza, emellett pedig együtt dolgozhattam olyan cégekkel is, mint például a L’Oreal, TG vagy a Joico. Az utóbbi években a Schwarzkopf Professional és az Authentic Beauty Concept fodrásza vagyok.

Kenesei Anikó

A JOY magazin szépségszerkesztője

Klein Fanni

Klein Fanni vagyok, a The Sisterhood Salon egyik alapítója, a szalont Annával a nővéremmel nyitottuk tavaly nyáron budapest belvárosában, nekünk ez volt az egyik nagy újratervezés 2020-ban. Amikor megszereztem a szakmám, még nem ismertem ezt a világot, így folyamatosan fejlődni akartam, ezért képzésről képzésre jártam, ezáltal rengeteg szakembert és új technikát ismertem meg. A mai napig úgy gondolom, hogy soha nem szabad hátra dőlni, szeretem magam képezni és mindig keresem az újdonságokat. A festés szerelmeseként a díszítést preferálom főként, de a természetes hatású tökéletes gél lakkozás is nagyon fontos szerepe a munkámnak.

Kovács Viktória

Szakmai pályafutásomat a MAC Cosmetics-nél kezdtem 2014-ben, 3 kozmetikusként töltött év után. 2015-ben váltam szabadúszó sminkessé, azóta változatos területeken tehettem magam próbára. Több Budapest Fashion Week bemutatón dolgoztam, különböző magazinok oldalain jelentek meg munkáim, és számos hazai divattervező fotózásán közreműködtem. Hosszú ideje készítem írók, költők, szerzők sminkjeit is egy könyvkiadó felkérésére.

Részt vettem magyar és külföldi filmek, sorozatok forgatásán, illetve több, a Friss Hús Rövidfilmfesztiválon bemutatott produkció elkészítésében. Az utóbbi években sok zenei videó és reklám által is bővült a portfólióm.

Molnár Lilla

Etyeken élek és tevékenykedem sminkesként, kozmetikusként és sminktetoválóként (weboldalam). Egyetemi tanulmányaim alatt végeztem el professzionális sminkes képzést, majd rögtön el is helyezkedtem a szakmában, hogy kellő gyakorlatra tegyek szert, 5 évet dolgoztam a MAC Cosmetics-nél, majd kialakítottam önálló sminkes szalonom. Dolgoztam már fotózásokon, divatbemutatókon és forgatásokon is, Idő közben pedig nem csak sminkes, hanem sminktetováló és kozmetikus is lettem. Microblading- természetes szálas szemöldök tetoválás készítéssel is foglalkozom.

Szakonyi Eszter

Kozmetikus mester, egészségügyi szakkozmetikus, a Vintage Beauty magyar prémium kozmetikai márka megalapítója, az Időtlen szépség c. könyv szerzője

"Az emberi arc az egyik legpontosabb térkép az egyénről. Múltja, életmódja, szokásai, egészségi állapota, lelki alkata, törekvései és elfojtásai, hangulata és indulatai mind-mind leolvashatóak bőr állapotából, ápoltságából, redőiből, elváltozásaiból és a mindezek elfedésére tett törekvésekből. Ezen kódrendszer megfejtése és lehetőségekhez mért manipulálása az egyik legizgalmasabb játék számomra."

Takács Petra

Zólyomi Zsolt

Parfümőr

Zólyomi Zsolt vagyok, az egyetlen magyar orr, avagy parfümõr, a Le Parfum luxusparfümérialánc alapítója. Jean-Paul Guerlain Versailles-ban, a Napkirály fényûzõ városában alapította meg a luxuskozmetikumok világhírû francia iskoláját: www.isipca.fr Ebben az iskolában a világ minden tájáról érkezett tizenkét tanuló közt évtizedek óta az egyedüli magyarként végeztem el a Fragrance Academy parfümkészítõ mesterkurzusát. Jelenleg nemzetközi megbízásoknak megfelelve készítem saját parfümkreációimat. A Le Parfum parfümériáimban Személyes Parfümtanácsadást is tartok a világ legszebb niche parfümjeiből. A luxusparfümkészítés high-end szolgáltatása azonban, amikor egyedi felkérésre személyre szabott, kifejezetten a megrendelõ bõréhez komponált “haute couture” vagy "custom-made" parfümöket, valamint emlékezetes ünnepi, például esküvõi vagy exkluzív vállalati parfümöket alkotok.

A nap cikke

4 pasitípus, aki elől menekülj: ők csak az idődet vesztegetik

Ők azok, akik nem érdemelnek egy percet sem az idődből.

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Promóciók

Pulóverek viselése új szemszögből – inspirációk egész évre

A pulóverek szerepe a divatban jóval túlmutat a puszta kényelemen: ezek a darabok tökéletesen képesek alkalmazkodni a mi...
Olvasd el!

Ebben a szakmában dolgozik a legtöbb pszichopata? A tiéd köztük van?

A pszichopata szó hallatán sokan azonnal filmekből ismert sorozatgyilkosokra gondolnak, pedig a valóság jóval árnyaltabb és jóval hétköznapibb.

Olvasd el!

Meghan Markle meglepő vallomást tett a Harper's Bazaar címlapján

Meghan Markle őszintén vallott pár titokról a magánéletét és Harryt illetően.

Olvasd el!

A téli alapdarab, amit muszáj beszerezned: itt van a mamuszcipő időszaka

Te imádod vagy utálod? A mamuszcipővel kapcsolatban nincsenek átmeneti érzések, csak nagy szerelem vagy épp ellenkezőleg...

Olvasd el!

A toxikus munkahelyek 8 ismérve: te ráismersz a tiédre?

A toxikus munkahely jelei alattomosan jelennek meg, de ha felismered őket, az segíthet megérteni, miért érzed magad egyre kimerültebbnek és feszültebbnek a mindennapokban.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 20.: az Ikreknek érdemes magabiztosabban gondolkodniuk, a Mérlegeknek végre jut idejük önmagukra is

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Facebook
Twitter
Pinterest
Meglepő lett az eredmény!

Biztos neked is ismerős, amikor reggel úgy kelsz fel, mintha vihar söpört volna át a hajadon, pedig lefekvés előtt még rendesen megfésülködtél. Ráadásul a sima pamut párnahuzat hosszú távon a haj töredezéséhez is hozzájárulhat. Azt mondják, egy szatén párna rengeteget javíthat ezen a helyzeten – hogy ebből mi az igazság, hamarosan kiderül, mert leteszteltük!

Az első napirendi pont a szatén párnahuzat beszerzése volt, ami könnyű melónak bizonyult, hisz online rengeteg helyen kapható, de a boltokban is van választék bőven belőle. Érzésre selymes, csúszós tapintása van, és pont emiatt ígéri azt, hogy nem fog gubancolódni és töredezni tőle a hajad. A hagyományos párnahuzatok elnyelik a haj természetes nedvességét és az olajokat, amíg a szatén párnahuzat sokkal inkább minimalizálja ezeket a veszteségeket. Csökkenti a töredezést is sima felületének köszönhetően. Legalábbis elvileg!

Friss hajvágás után teszteltük le a párnahuzatot, így ténylegesen láthattuk az eredményeket. Első használatkor először furcsa volt, nem ilyen párnához szoktunk, viszont két három nap után már kellően hozzá szoktunk és a változás is látványos volt.

Reggelente már nem az volt az első, hogy fésülést könnyítő sprayvel fújkáltuk a hajunkat és próbáltuk kibogozni. Sőt voltak olyan napok is, amikor a fésülködést teljesen el is hagyhattuk. Úgyhogy összességében megállapodhatunk abban, hogy tényleg működik.

Ezt se hagyd ki!

Galéria / 6 kép

Ez a 6 természetes olaj még a legszárazabb hajat is megmenti télen

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Promóciók

Pulóverek viselése új szemszögből – inspirációk egész évre

A pulóverek szerepe a divatban jóval túlmutat a puszta kényelemen: ezek a darabok tökéletesen képesek alkalmazkodni a mi...
Kép
Életmód

15 sorozat és film, ami miatt már nagyon várjuk a telet

Esélyed sem lesz unatkozni, ugyanis annyi izgalmas premier vár ránk a következő hónapokban a mozikban és a streamingplatformokon!

Kép
Életmód

Ebben a szakmában dolgozik a legtöbb pszichopata? A tiéd köztük van?

A pszichopata szó hallatán sokan azonnal filmekből ismert sorozatgyilkosokra gondolnak, pedig a valóság jóval árnyaltabb és jóval hétköznapibb.

Kép
Életmód

A toxikus munkahelyek 8 ismérve: te ráismersz a tiédre?

A toxikus munkahely jelei alattomosan jelennek meg, de ha felismered őket, az segíthet megérteni, miért érzed magad egyre kimerültebbnek és feszültebbnek a mindennapokban.

Kép
Szerelem

8 dolog, ami csak a felnőttfilmekben igaz a nőkre, a valóságban nem

A legtöbbünk első szexuális élménye valójában nem volt más, mint egy szemérmesen megnyitott böngészőablak valamikor éjfél után, a takaró alatt.

Kép
Green Stiletto

A téli alapdarab, amit muszáj beszerezned: itt van a mamuszcipő időszaka

Te imádod vagy utálod? A mamuszcipővel kapcsolatban nincsenek átmeneti érzések, csak nagy szerelem vagy épp ellenkezőleg...

Kép
Életmód

Karácsonyi ajándék guide: itt a segítség, hogy kinek mit adj karácsonyra

Idén nem lesz fejfájás a karácsonyi ajándékok beszerzése!