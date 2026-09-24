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Tényleg jobb a hajadnak a szilárd sampon?

#Haj
#Hajápolás
#sampon
#fejbőr
#zero waste
#szilárd sampon
Bessenyei Viktória
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Szépség
Utoljára frissült: 2026. szeptember 22. 15:51

Forrás: Pexels

Tényleg jobb a hajadnak a szilárd sampon?
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Attól, hogy egy sampon szilárd, még egyáltalán nem biztos, hogy a hajad is jobban jár vele.

Az elmúlt években a szilárd sampon a zero waste fürdőszobák egyik alapdarabja, de már nem csak emiatt kaptak rá ennyien. Csomagolásmentes, és valószínű, hogy még a hajunknak is kíméletesebb. A haj és a fejbőr szempontjából elsősorban az összetétele számít.

Először is: nem minden szilárd sampon ugyanolyan

Ez az egész kérdés egyik legfontosabb része. Attól, hogy két termék ugyanúgy egy kis tömbnek néz ki, a formulájuk teljesen különböző lehet.

Léteznek valódi, samponként formulázott szilárd termékek, amelyek úgynevezett szintetikus felületaktív anyagokkal tisztítanak, ezek működésükben sokkal közelebb állnak a hagyományos folyékony samponokhoz. És vannak olyan szappanalapú megoldások is, amelyek jóval lúgosabbak lehetnek. Ez azért fontos, mert a hajszálak nem rajonganak a túlságosan lúgos dolgokért.

De akkor a szilárd sampon kíméletesebb?

Egy jól formulázott szilárd sampon ugyanolyan szépen tisztíthat, mint egy folyékony verzió, és érzékenyebb fejbőr esetén akár nagyon kellemes alternatíva is lehet. Ugyanakkor egy túl erős tisztítóformula ugyanúgy kiszáríthatja a fejbőrt vagy a hajhosszt, függetlenül attól, hogy flakonból nyomod ki vagy egy tömböt habosítasz fel. Ezért az olyan kijelentések, mint hogy „a szilárd sampon természetesebb, tehát gyengédebb”, eléggé félrevezetők. A „természetes” önmagában nem garancia sem a kíméletességre, sem arra, hogy egy összetevő megfelelő lesz a te fejbőröd számára.

Van viszont egy érdekes előnye

A folyékony kozmetikumok jelentős része vízből áll, ezért megfelelő tartósításra van szükségük, hogy használat közben ne szaporodhassanak el bennük mikroorganizmusok. A szilárd termékekben jellemzően sokkal kevesebb a víz, ezért a formulázás ezen a téren is eltérhet.

Khloé Hajhulláscsökkentő szilárd sampon

Amit eddig kipróbáltam az ez a sampon, de nagy kutató munkában vagyok jelenleg is, további szilárd sampon után. Az tetszik benne, hogy nem szappanalapú samponról van szó. Az első két tisztító összetevő, vagyis olyan felületaktív anyagok, amelyekből kíméletesebb szilárd samponokat is szoktak készíteni. Emellett van benne glicerin, sheavaj és jojobaolaj is, amelyek segíthetnek abban, hogy a hajmosás ne legyen túl szárító. Mindemellett SLS-, szilikon- és parabénmentes.

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forrás: khloe.hu

Szóval akkor tényleg jobb a szilárd sampon?

Röviden: nem feltétlenül. Attól függ, hogy milyen tisztító összetevőket tartalmaz, mennyire erősen tisztít, illetve hogy passzol-e a fejbőröd és a hajad igényeihez. Egy jól formulázott szilárd sampon szuper alternatíva lehet, főleg ha fontos számodra a kevesebb csomagolás vagy egyszerűen praktikusabbnak találod ezt a formát. De ugyanígy egy jól megválasztott folyékony samponnal is tökéletesen járhat a hajad. Vagyis itt nem igazán a szilárd kontra folyékony kérdés dönti el, melyik a jobb.

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