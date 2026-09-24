Promóciók
Tényleg jobb a hajadnak a szilárd sampon?
Forrás: Pexels
Jensen Ackles sorozatgyilkosos thrillerben tér vissza – Nem hiszed el, melyik könyvből készül adaptáció
Az Odaát sztárját hamarosan nyomozóként láthatjuk viszont egy készülő sorozatban, ám ezúttal egy különösen veszélyes ellenféllel kell felvennie a harcot.
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Ledöbbentek a Harry Potter-fanok: a Wicked színésznője alakíthatja Voldemortot a sorozatban!
A bennfentesek szerint lehet, hogy „Tudjukki” az HBO szériájában nem Sötét Nagyúr lesz, hanem egy női karakter...
Napi horoszkóp szeptember 24.: a Nyilasok jó híreket kapnak, a Vízöntők kibontakoztathatják a kreativitásukat
A hét második felében is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a csütörtöki horoszkópodra szánni!
8 mondat, amiből rájöhetsz, hogy a férjed nagyon boldog a házasságotokban
Ha hallottad a férjed szájából ezeket a mondatokat, akkor egyáltalán nincs okod aggódni a közös jövőtök miatt!
Ma van az őszi napéjegyenlőség: új energetikai ciklus nyílik, ami 4 csillagjegy életébe nagy fordulatot hoz
Az ősz egyik legerősebb fordulópontja érkezik: az asztrológia szerint a napéjegyenlőség most négy csillagjegyet különösen arra ösztönözhet, hogy lezárják, ami már nem működik, és végre elinduljanak egy teljesen új irányba.
Az elmúlt években a szilárd sampon a zero waste fürdőszobák egyik alapdarabja, de már nem csak emiatt kaptak rá ennyien. Csomagolásmentes, és valószínű, hogy még a hajunknak is kíméletesebb. A haj és a fejbőr szempontjából elsősorban az összetétele számít.
Először is: nem minden szilárd sampon ugyanolyan
Ez az egész kérdés egyik legfontosabb része. Attól, hogy két termék ugyanúgy egy kis tömbnek néz ki, a formulájuk teljesen különböző lehet.
Léteznek valódi, samponként formulázott szilárd termékek, amelyek úgynevezett szintetikus felületaktív anyagokkal tisztítanak, ezek működésükben sokkal közelebb állnak a hagyományos folyékony samponokhoz. És vannak olyan szappanalapú megoldások is, amelyek jóval lúgosabbak lehetnek. Ez azért fontos, mert a hajszálak nem rajonganak a túlságosan lúgos dolgokért.
De akkor a szilárd sampon kíméletesebb?
Egy jól formulázott szilárd sampon ugyanolyan szépen tisztíthat, mint egy folyékony verzió, és érzékenyebb fejbőr esetén akár nagyon kellemes alternatíva is lehet. Ugyanakkor egy túl erős tisztítóformula ugyanúgy kiszáríthatja a fejbőrt vagy a hajhosszt, függetlenül attól, hogy flakonból nyomod ki vagy egy tömböt habosítasz fel. Ezért az olyan kijelentések, mint hogy „a szilárd sampon természetesebb, tehát gyengédebb”, eléggé félrevezetők. A „természetes” önmagában nem garancia sem a kíméletességre, sem arra, hogy egy összetevő megfelelő lesz a te fejbőröd számára.
Van viszont egy érdekes előnye
A folyékony kozmetikumok jelentős része vízből áll, ezért megfelelő tartósításra van szükségük, hogy használat közben ne szaporodhassanak el bennük mikroorganizmusok. A szilárd termékekben jellemzően sokkal kevesebb a víz, ezért a formulázás ezen a téren is eltérhet.
Khloé Hajhulláscsökkentő szilárd sampon
Amit eddig kipróbáltam az ez a sampon, de nagy kutató munkában vagyok jelenleg is, további szilárd sampon után. Az tetszik benne, hogy nem szappanalapú samponról van szó. Az első két tisztító összetevő, vagyis olyan felületaktív anyagok, amelyekből kíméletesebb szilárd samponokat is szoktak készíteni. Emellett van benne glicerin, sheavaj és jojobaolaj is, amelyek segíthetnek abban, hogy a hajmosás ne legyen túl szárító. Mindemellett SLS-, szilikon- és parabénmentes.
Szóval akkor tényleg jobb a szilárd sampon?
Röviden: nem feltétlenül. Attól függ, hogy milyen tisztító összetevőket tartalmaz, mennyire erősen tisztít, illetve hogy passzol-e a fejbőröd és a hajad igényeihez. Egy jól formulázott szilárd sampon szuper alternatíva lehet, főleg ha fontos számodra a kevesebb csomagolás vagy egyszerűen praktikusabbnak találod ezt a formát. De ugyanígy egy jól megválasztott folyékony samponnal is tökéletesen járhat a hajad. Vagyis itt nem igazán a szilárd kontra folyékony kérdés dönti el, melyik a jobb.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Promóciók
Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be
Felejtsd el a pumpkin spice lattét: ez 2026 őszének új kedvenc itala
Ha azt hitted, az ősz egyet jelent a pumpkin spice lattéval, ideje megismerned az idei szezon új kedvencét. A banana bread latte olyan, mintha egy frissen sült banánkenyeret kortyolgatnál.
Brutális rekordokat döntött: íme minden, amit már tudunk a Widow's Bay folytatásáról
A Widow’s Bay első évada alaposan túlteljesítette az elvárásokat, az Emmy-gálán pedig történelmet is írt – ezek után persze egyetlen kérdésünk maradt: mikor érkezik végre a folytatás?
Nekem sikerült! Így manifesztáld be az áloméleted
Nálam meglepően sok minden pont úgy alakult, ahogy évekkel korábban elképzeltem.
8 sztár, aki nyíltan beszélt a szexfüggőségéről
A szexfüggőség kifejezést sokan könnyelműen használják, pedig az érintettek beszámolói alapján jóval többről lehet szó egyszerűen erős szexuális vágynál.
Napi horoszkóp szeptember 24.: a Nyilasok jó híreket kapnak, a Vízöntők kibontakoztathatják a kreativitásukat
A hét második felében is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a csütörtöki horoszkópodra szánni!
8 mondat, amiből rájöhetsz, hogy a férjed nagyon boldog a házasságotokban
Ha hallottad a férjed szájából ezeket a mondatokat, akkor egyáltalán nincs okod aggódni a közös jövőtök miatt!