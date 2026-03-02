Promóciók
Tényleg eltűntetik a ráncokat az arctapaszok? Bőrgyógyász válaszol
Szinte naponta jelennek meg új szépségtrendek, de sokszor kiderül, hogy a legújabb őrület valójában már régóta létezik. Ilyen a mostanában az TikTokunkat elárasztó face taping, az az arctapaszozás. Igen, amikor ragasztótapaszt tesznek az arcra, akár egész éjszakára, hogy halványítsák a ráncokat.
Hollywood több ismert színésze és sminkese is említette már, hogy események előtt vagy forgatásokon arctapaszt használnak a feszesebb, simább hatás érdekében. De vajon tényleg javít a ráncok megjelenésén vagy csak egy újabb, megkérdőjelezhető trendről beszélünk? Megkérdeztük a szakértőket, hogy mondják el, mit érdemes tudni az arctapaszolásról és annak hatásairól.
Mi az az arctapaszolás?
Az arctapaszolás vagy ránctapaszolás lényege, hogy a bőrt feszes helyzetben rögzítik arctapasszal, abban a reményben, hogy így halványodnak a ráncok, sőt az újak kialakulása is megelőzhető. Legalábbis ezt állítják.
A lényeg, hogy egy tapaszt helyezel azokra a területekre, ahol gyakran jelennek meg finom vonalak, például a homlokon, a szem alatt, az arcon vagy a dekoltázson. Előadók és filmsztárok is alkalmazták már, hogy azonnal megemeljék a bőrt és bizonyos pontokon elfedjék a ráncokat.
Ha meghatározott irányba húzva rögzítjük a bőrt, az látványos, azonnali liftinghatást adhat a bőrgyógyászok szerint is.
Hogyan működik?
Sokan éjszakára ragasztják fel a tapaszt, abban bízva, hogy így megelőzhetik az új ráncok kialakulását, a meglévők pedig átmenetileg simábbnak és feszesebbnek tűnnek. „Az elgondolás az, hogy alvás közben forgolódunk, nyomódik az arcunk, mozognak az izmaink. Tehát ha rögzítjük a bőrt, talán nem keletkeznek ráncok. Viszont ez nem igaz” - mondja a szakértő.
Az arcragasztás előnyei
A szakértők szerint a ráncok és finom vonalak valóban simábbnak tűnnek, amikor a tapasz a bőrön van. Emiatt viszont az éjszakai használatnak nincs sok értelme, a tapasz nem csökkenti tartósan a ráncokat. Alkalmi eseményekre viszont praktikus lehet, mert átmenetileg elfedi az öregedés jeleit és azonnali feszesebb hatást kölcsönöz az arcnak.
Fontos azonban tudni, hogy az arcragasztás inkább csak optikai trükk, mint valódi kezelés, hasonló ahhoz, amikor sminkkel fedjük el a bőrhibákat. Gyors és látványos eredményt ad, de nem jelent hosszú távú megoldást.
Lehetséges mellékhatások
Még rövid távon is kényelmetlen lehet az arcragasztás, de a bőrgyógyászok szerint fennáll az irritáció veszélye is a ragasztóanyag miatt. Bár léteznek bőrbarátabb változatok, az irritáció így sem zárható ki. A bőrgyógyász szerint a folyamatos fel- és leragasztás is károsíthatja a bőr védőrétegét, ami szárazságot, pirosságot és hosszabb távon a bőr állapotának romlását okozhatja.
Ezt sem árt tudni:
