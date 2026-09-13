Egy teljes sminket készítettem ugyanattól a márkától – megmutatom, mi fogy el és mi pénzkidobás

Ha drogériás sminkről van szó, a Maybelline szinte megkerülhetetlen. Vannak termékei, amelyek évek óta visszatérő kedvencek, mások pedig rendszeresen felbukkannak a TikTokon és az Instagramon. De vajon tényleg össze lehet rakni egy teljes, jól működő sminket kizárólag a márka kínálatából? Kipróbáltam az alapozótól a szempillaspirálig mindent – és gyorsan kiderült, mit vennék újra gondolkodás nélkül, és mire nem költenék még egyszer.

A Maybelline azok közé a márkák közé tartozik, amelyekből szinte egy teljes neszesszert össze lehet állítani. Alapozó, korrektor, púder, szemöldöktermék, spirál, rúzs – gyakorlatilag minden kategóriában van választék.

Ez elsőre kényelmesnek hangzik, de engem sokkal inkább az érdekelt, hogy a termékek valóban ugyanolyan erősek-e minden kategóriában.

Voltak olyan darabok, amelyeknél már az első használat után értettem, miért lettek ennyire népszerűek. Mások viszont hiába néztek ki jól a polcon, a smink elkészítése közben nem győztek meg.

Alapozó

Super Stay Lumi Matte

A sminket a Maybelline Super Stay Lumi Matte alapozóval kezdtem, ez a rég jól bevált alapozóm, amit bármeddig el tudok viselni az arcomon. Azért szeretem, mert a formulája miatt nagyon jó formula sokkal inkább friss, ragyogó összképet adott. A bőröm nem úgy nézett ki, mintha egy vastag réteg smink ülne rajta, hanem egyszerűen egységesebbnek és élettel telibbnek hatott. Ez az a fajta alap, amitől a bőr még mindig bőrnek látszik.

A fedését inkább természetes-közepesnek mondanám. A kisebb pirosságokat és egyenetlenségeket szépen finomítja, viszont komolyabban nem fed, de nekem pont ez tetszik benne.

Az pedig, hogy újravenném-e? Igen

Korrektor

Instant Anti-Age Eraser korrektor

Ha van Maybelline-termék, amelynek a hírneve megelőzi, akkor ez biztosan az. Évek óta az egyik legtöbbet emlegetett drogériás korrektor, ezért ennél különösen kíváncsi voltam, mennyire állja meg a helyét. A szem alatti területen könnyen eldolgozható és ami nem kellett belőle hatalmas mennyiség. Kevés termékkel is látványosan frissebb lett a tekintetem. A fedése is elég erős ahhoz, hogy a karikákon javítson, viszont egy valamivel problémám van azonban, méghozzá az applikátorával. Nekem egy kicsit sértette a bőröm és nem is annyira higénikus szerintem, mint egy sima korrektor applikátor.

Ezt viszont, nem biztos, hogy újravenném, legalábbis amíg ilyen az applikátora, addig nem.

Púdert nem igazán szoktam használni, úgyhogy az most nem került be a teszteltek közé, viszont amit nagyon szeretek az a szemöldök formázása.

Szemöldök

Super Lock Brow Glue

A gyors reggeleken nagyon szerethető, viszont nekem annyira vastag és sűrű a szemöldököm, hogy nem olyan tartós, mint egy szemöldök wax. Igazából arra, hogy kicsit rendezettebbek legyenek a szemöldökeim, arra tökéletes.

Lehet újravenném.

Szempilla

Lash Sensational Sky High

A szempillákhoz természetesen a Lash Sensational Sky High szempillaspirált választottam, ami szintén évek óta nagy kedvencem. Hatalmas népszerűség övezi, és szerintem teljesen meg is értem a rajongást. Ha valaki elsősorban hosszabbításra és szépen szétválasztott pillákra vágyik, akkor ez nálam nagyon jól teljesít.

Újravenném, sőt már újra is vettem jó párszor.

Ajkak

Lifter Glaze

A Maybelline Lifter Glaze lényegében egy színezett ajakápoló, viszont simán elmehetne rúzsnak is annyira pigmentált. Én a Latte Crush színt választottam, ami a tökéletes barna szín.

Szintén újravenném, sőt kipróbálnám a többi színt is.