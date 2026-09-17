Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Szépség

Szeptemberi újrakezdés: ezeket az beauty időpontokat foglaltam a megújulás jegyében

#Fodrász
#masszázs
#kozmetikus
#körmös
#beauty időpontok
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2026. szeptember 16. 14:17

Forrás: Pexels

Szeptemberi újrakezdés: ezeket az beauty időpontokat foglaltam a megújulás jegyében
A nap cikke

10 dolog, amit csak az ért, akinek macskája van

Azt hiszed, van egy macskád? Aranyos. Valójában inkább ő lakik nálad, te pedig fizeted az albérletet, takarítasz utána és hálás vagy, ha néha megengedi, hogy megsimogasd.

Promóciók

A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak

A feketekereskedelem jóval több annál, mint hogy valaki a hivatalos értékesítési csatornákat megkerülve jut hozzá egy ár...

Promóciók

Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán

Amikor itthon már lassan előkerülnek a pulóverek és a zárt cipők, Máltán még javában tart a nyár. A szigeteken szeptembe...

Promóciók

“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére

Vajon hol tör ki nevetés a moziteremben, és mikor ül ki izgatott várakozás a nézők arcára? Egy film alkotói számára ninc...

Életmód

KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban

A Félrelépni szabad hamarosan a mozikban, a történet pedig mindenkiben felvet majd pár érdekes kérdést!
Olvasd el!

Nicole Kidman új arcán ámul a világ – így változott külseje 25 év alatt

A színésznő sokak szerint még sosem nézett ki ilyen jól: és látszik, hogy szuperül érzi magát bőrében!

Olvasd el!

Jennifer Aniston manikűrje lehet 2026 legnagyobb körömtrendje

Jennifer Aniston legújabb manikűrje annyira természetes, hogy első pillantásra szinte észre sem veszed és pontosan ettől olyan elegáns.

Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 17.: a Rákoknak halaszthatatlan teendőjük akad, a Skorpiók vitás helyzetbe kerülnek

A hét második felében is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Olvasd el!

Lassan 50 éve! Így néznek ki most a Grease sztárjai

Hihetetlen, hogy így elrepült az idő! A Grease sztárjai már mind a 70-es éveikbe léptek.

Olvasd el!

Ez a csillagjegy messze kiemelkedik a többiek közül, ha érzelmi intelligenciáról van szó

Bizonyos embereknek egyáltalán nem kell elmondanod, hogy valami nincs rendben.

Facebook
Twitter
Pinterest
Nekem ezek az időpontok minden szeptemberben fixen le vannak foglalva a naptáramban!

Valakinek a január elsejével kezdődik az új év, viszont nekem valamiért mindig a szeptember jelent új fejezetet. Ilyenkor mindig szükségem van egy kis glow up-ra, így minden beauty időpontot ilyenkor foglalok le. Az idei időpontjaim listája pedig a következő: fodrász, körmös, kozmetikus és masszás.

Bármennyire is meglepő, engem is utolértek a legfrissebb hajtrendek, szóval én is ezek közül fogok választani egy új frizurát. Az én döntésem egy rétegezett frizurára esett. Méghozzá azért, mert általában kiengedve hordom a hajam, és mivel rengeteg van belőle, könnyen lelapul, és egyszerűen csak lóg. Pont ezt nem szeretem a hosszú hajban.

Régen, amikor én is a bobkorszakomat éltem, minden egyes hajmosás után akár egy hétig is tartotta magát a hajam, és szinte sosem laposodott le, most viszont már nem ez a helyzet.

Na szóval visszatérve a választott frizurára: a rétegzett hajvágást választottam, mivel szerintem ez a tökéletes őszi haj. Igaz, mindig be kell szárítani, de talán jobban is bírja majd a hajam, mert a rétegek miatt kevésbé húzza majd le a súlya.

A körmös időpontomra is konkrét tervekkel fogok érkezni. Ha ősz, akkor egyértelműen elkezdődhetnek a sötét manikűrök. Szóval én egy csokibarna színnel fogom indítani az őszi szezont. Iszonyat sikkes és elegáns, nem mellesleg mindenhez illik és kifejezetten jól mutat arany kiegészítőkkel.

A kozmetikushoz a szokásos arckezelésemre fogok menni. Szerintem ezt érdemes néhány havonta beiktatni, persze attól függően, hogy kinek milyen a bőrtípusa és milyen problémákkal küzd. Ha például pattanásos lenne a bőröm, valószínűleg én is gyakrabban járnék kozmetikushoz.
Az én arcbőröm viszont elég száraz, és általában nincsenek pattanásaim, ezért én nagyjából 3 havonta megyek el egy alaposabb, hidratáló arckezelésre.

Ami nálam nagy must have lett, amióta először kipróbáltam, az a masszázs. Ez persze inkább luxusnak számít, hiszen az ember általában nem jár minden hónapban, pedig sokan rendszeresen ajánlják. A masszázsnak ugyanis remek stresszoldó hatása lehet, és a közérzetre is pozitívan hathat.

Az ülőmunkát végzőknek különösen gyakran javasolják, hiszen segíthet átmozgatni a megfeszült izmokat, miközben mentálisan is jól tud esni egy kis kikapcsolódás. Én nagyjából félévente szoktam elmenni, hogy egy kicsit ellazuljak, kiszakadjak a mindennapi pörgésből, és utána könnyebben tudjak magamra és a feladataimra fókuszálni.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Promóciók

A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak

A feketekereskedelem jóval több annál, mint hogy valaki a hivatalos értékesítési csatornákat megkerülve jut hozzá egy ár...

Promóciók

Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán

Amikor itthon már lassan előkerülnek a pulóverek és a zárt cipők, Máltán még javában tart a nyár. A szigeteken szeptembe...

Promóciók

“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére

Vajon hol tör ki nevetés a moziteremben, és mikor ül ki izgatott várakozás a nézők arcára? Egy film alkotói számára ninc...

Életmód

KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban

A Félrelépni szabad hamarosan a mozikban, a történet pedig mindenkiben felvet majd pár érdekes kérdést!
Kép
Életmód

8 káros tévhit a menstruációról, aminek semmi köze a valósághoz

A menstruáció természetes része a nők életének, mégis meglepően sok kínos, káros és tudományosan téves elképzelés él róla az köztudatban mai napig.

Kép
Életmód

„Megláttam a gyűrűt, és rájöttem, hogy egyáltalán nem akarok hozzámenni” - 8 nő elmesélte, miért mondott nemet a lánykérésre

A lánykérésekből általában csak azokat a videókat látjuk, amelyek öleléssel, sírással és egy határozott igennel végződnek.

Kép
Szépség

Tényleg ragyogóbbá teheti a bőröd egy szappan? Ha kojisav van benne, igen

Ha a pigmentfoltok és a pattanások után maradt sötét nyomok halványítása a cél, van egy hatóanyag, ami most szappan formájában megy igazán.

Kép
Kult

5 ikonikus jelenet szerelmes filmekből, ami a valóságban inkább hátborzongató lenne

A vásznon talán megdobogtatták a szívünket ezek a pillanatok, de az életben valószínűleg nem a romantikus lenne az első szó, ami eszünkbe jutna róluk...

Kép
Életmód

Kipróbáltam a kombuchát és teljesen rákattantam

A kombucha az utóbbi időben az egyik legnépszerűbb wellness itala lett!

Kép
Életmód

12 intő jel, hogy a kapcsolatotok veszélyesen közel került a váláshoz

Vannak olyan visszatérő minták, amelyek párterapeuták szerint azt jelezhetik, hogy a kapcsolat komoly veszélyben van.