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Szeptemberi újrakezdés: ezeket az beauty időpontokat foglaltam a megújulás jegyében
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Valakinek a január elsejével kezdődik az új év, viszont nekem valamiért mindig a szeptember jelent új fejezetet. Ilyenkor mindig szükségem van egy kis glow up-ra, így minden beauty időpontot ilyenkor foglalok le. Az idei időpontjaim listája pedig a következő: fodrász, körmös, kozmetikus és masszás.
Bármennyire is meglepő, engem is utolértek a legfrissebb hajtrendek, szóval én is ezek közül fogok választani egy új frizurát. Az én döntésem egy rétegezett frizurára esett. Méghozzá azért, mert általában kiengedve hordom a hajam, és mivel rengeteg van belőle, könnyen lelapul, és egyszerűen csak lóg. Pont ezt nem szeretem a hosszú hajban.
Régen, amikor én is a bobkorszakomat éltem, minden egyes hajmosás után akár egy hétig is tartotta magát a hajam, és szinte sosem laposodott le, most viszont már nem ez a helyzet.
Na szóval visszatérve a választott frizurára: a rétegzett hajvágást választottam, mivel szerintem ez a tökéletes őszi haj. Igaz, mindig be kell szárítani, de talán jobban is bírja majd a hajam, mert a rétegek miatt kevésbé húzza majd le a súlya.
A körmös időpontomra is konkrét tervekkel fogok érkezni. Ha ősz, akkor egyértelműen elkezdődhetnek a sötét manikűrök. Szóval én egy csokibarna színnel fogom indítani az őszi szezont. Iszonyat sikkes és elegáns, nem mellesleg mindenhez illik és kifejezetten jól mutat arany kiegészítőkkel.
A kozmetikushoz a szokásos arckezelésemre fogok menni. Szerintem ezt érdemes néhány havonta beiktatni, persze attól függően, hogy kinek milyen a bőrtípusa és milyen problémákkal küzd. Ha például pattanásos lenne a bőröm, valószínűleg én is gyakrabban járnék kozmetikushoz.
Az én arcbőröm viszont elég száraz, és általában nincsenek pattanásaim, ezért én nagyjából 3 havonta megyek el egy alaposabb, hidratáló arckezelésre.
Ami nálam nagy must have lett, amióta először kipróbáltam, az a masszázs. Ez persze inkább luxusnak számít, hiszen az ember általában nem jár minden hónapban, pedig sokan rendszeresen ajánlják. A masszázsnak ugyanis remek stresszoldó hatása lehet, és a közérzetre is pozitívan hathat.
Az ülőmunkát végzőknek különösen gyakran javasolják, hiszen segíthet átmozgatni a megfeszült izmokat, miközben mentálisan is jól tud esni egy kis kikapcsolódás. Én nagyjából félévente szoktam elmenni, hogy egy kicsit ellazuljak, kiszakadjak a mindennapi pörgésből, és utána könnyebben tudjak magamra és a feladataimra fókuszálni.
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