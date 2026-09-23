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Szépségszerkesztőként ezek a beauty- és sminktermékek vannak a jelenlegi kedvenceim között

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#arcápolás
#szépségápolás
#Smink
#hidratáló krém
#szépségszerkesztő
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2026. szeptember 22. 15:16

Forrás: Unsplash

Szépségszerkesztőként ezek a beauty- és sminktermékek vannak a jelenlegi kedvenceim között
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Rengeteg újdonság megfordul a kezeim között, de vannak termékek, amelyek a tesztelés után sem kerülnek vissza a fiókba.

Szépségszerkesztőként talán az egyik legjobb része a munkámnak, hogy folyamatosan új sminkeket, bőr- és hajápolási termékeket, valamint olyan beauty újdonságokat próbálhatok ki, amelyekről éppen mindenki beszél. Ennek viszont van egy érdekes mellékhatása is: egy idő után meglepően nehéz igazán lenyűgözni. Egy szép csomagolás vagy egy TikTokon virális formula önmagában már kevés ahhoz, hogy valami hosszabb távon is helyet kapjon a fürdőszobapolcomon. Éppen ezért nálam a valódi teszt mindig az, mi történik az első néhány használat után. Elfelejtem a terméket, amint megérkezik a következő újdonság, vagy azon kapom magam, hogy reggel automatikusan érte nyúlok? Az alábbi beauty kedvencek most egyértelműen az utóbbi kategóriába tartoznak.

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+

Hogyha mondanom kell egy all time kedvenc hidratáló krémet, akkor az biztosan a Cicaplast lenne. Szó szerint mindenre jó, de én legtöbbször arckrémnek használom, amikor éppen érzékenyebb a bőröm. Emiatt minden egyes alkalommal újra veszem, és amikor éppen nem tesztelek semmilyen krémet, akkor is ezt használom.

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forrás: Notino
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NYX Professional Makeup Butter Gloss

Az egyik kedvenc szájfényem a NYX Butter Gloss-a, aminek egyáltalán nincsen ragacsos érzete, miután felkenem és a meglepően jól a pigmentált szájfényhez képest. Az ára is tök korrekt, és nagyon sokáig elég.

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forrás: Notino
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Chanel ROUGE ALLURE VELVET

A matt rúzsokkal nekem mindig ugyanaz a problémám: imádom, ahogy kinéznek, de sok formula pár óra után annyira kiszárítja az ajkaimat, hogy legszívesebben azonnal lemosnám. A Chanel rúzsa pont ezért lett az egyik jelenlegi kedvencem. Matt hatást ad, de inkább lágy, bársonyos hatást, így egy picit fényesebb, élettelibb maradnak az ajkaim.

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forrás: Chanel
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NYX Professional Makeup Wonder Stick Dual Face Lift

Amit igazán szeretek benne, az a krémes, könnyen eldolgozható textúrája, ráadásul építhető, így attól függően lehet egészen természetes vagy erősebb a végeredmény, hogy mennyit viszel fel belőle. Utazáshoz is imádom, mert egy kis termék két feladatot is ellát.

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forrás: Notino
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Dolce&Gabbana Flawless Everfull Hi-Definition szempillaspirál

Túlzás nélkül mondhatom, hogy ez az egyik legjobb, ha nem a legjobb szempillaspirál, amit valaha próbáltam. Gyönyörű mélyfekete színt ad a pilláknak, ráadásul elképesztően szép volument is lehet vele építeni anélkül, hogy az összhatás csomós vagy nehéz lenne. Rengeteg olyan szempillaspirált próbáltam már, ami reggel még gyönyörű volt, délutánra viszont apró fekete darabkákban landolt a szemem alatt. Ez viszont nálam egyáltalán nem pereg le, még hosszabb napokon sem.

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forrás: Notino
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